FAMILIA DE MODA. Ella modelo, consagradísima. Él, un reconocido fotógrafo. Y la hija, ¡también modelo! "Paloma quiso experimentar lo que era ser modelo y me pareció bien", dice Mariana, y su hija agrega: "No fue una decisión muy clara y tomada a conciencia. Al principio estaba negada porque soy súper tímida y me daba vergüenza. Me costó un montón animarme, pero fue surgiendo. Hoy en día hago trabajos de modelo que me divierten, pero estoy más enfocada en mi marca de ropa, F.P".