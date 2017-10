Si pensás pisar tierra nipona, tu kit de supervivencia sí o sí tiene que incluir Wi-Fi. Planeá roaming o bien comprate una tarjeta SIM (unos $ 770 por una semana) apenas bajás del avión –está la chance de alquilar un aparato, Pocket Wi-Fi–. Lo necesitás para usar apps y para traducir hasta lo primordial y ubicarte con Google Maps. Tené en cuenta que a la hora de comunicarte en Japón son de poco WhatsApp (todos usan Line) y que el idioma inglés –si bien es creciente de cara a las Olimpíadas de Tokyo 2020 y al Mundial de Rugby 2019–, no se habla fluido. El 79% de los japoneses confiesa no sentirse cómodo con su nivel y sólo un 2% se señala confiado a la hora de lanzarse a conversar. Eso sí, no vas a encontrar a nadie más atento a la hora de tratar de darte indicaciones y podés usar el celular tranquilamente por la calle, nadie toca nada ajeno. Por eso no te extrañes al ver bicicletas sin candado por las calles o no te apures si te dejaste algo olvidado en algún lugar, seguramente seguirá ahí cuando vuelas a buscarlo.