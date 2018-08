x La agenda y las listas. La capacitadora de INICIA recomienda jerarquizarlas para no perder el foco: "Las A son las actividades de suma importancia que si no se resuelven se convierten en un incendio; las B incluyen cosas importantes, pero que no tienen tanta premura, aunque si no se hacen pueden transformarse en A; y las C, son actividades que no son vitales, pero conviene anotarlas para no olvidarse".