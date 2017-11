DETALLES CLAVE. La colonia debería tener una propuesta recreativa: las actividades tienen que estar planificadas y organizadas en relación a algún objetivo que no sea sólo el de guardería. Fundamental, además, es inspeccionar con minuciosidad el espacio: que los juegos de plaza (si los hay) no estén desvencijados o rotos, que no haya vidrios, material cortante o peligroso al alcance de los chicos y la limpieza de los baños.