El personaje Minguito solía decir un chiste: "Yo tengo plata para vivir el resto de mi vida sin trabajar, siempre y cuando me muera dentro de cinco minutos". Mi caso es parecido.

Sin embargo, creo que desde joven siempre pensé en lo lindo que sería el día en que me jubilara y no tuviera nada que hacer, al menos por obligación, y tiemblo cada vez que un político amaga con alargar el límite de la edad jubilatoria.