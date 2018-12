"Pedro tenía que trabajar el fin de semana, entonces una de mis hermanas me convenció de que me fuera con ellos al campo, a Córdoba", se acuerda. La secuencia es que él estaba durmiendo y se despertó porque sintió calor y en segundos tuvo que salir arrastrándose por el piso para ver cómo su casa se reducía a la nada. Rosario todavía se acuerda cómo la hicieron volver de Córdoba, embarazada de seis meses, con la excusa de que su suegra se sentía mal: "No me dejaron manejar, yo no entendía la exageración. Cuando estábamos llegando me llamó uno de la guardia dando por sentado que ya sabía lo que había pasado; así me enteré".