Si ya no sabés cómo ponerte para la foto, no hay filtro ni prenda que oculte esos brazos fláccidos que te hacen sentir incómoda… Existe solución (y además es rápida y no invasiva). Más allá de una buena alimentación y de una rutina saludable hay zonas donde no podés zafar ni aún con los mejores cuidados, cremas o gym. Partes del cuerpo delatoras que incluyen el mentón (¡la papada!), pómulos caídos, escotes y manos.