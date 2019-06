Belleza vegana: cómo leer las etiquetas para identificar si un producto está elaborado o no con productos de origen animal Cada vez son más las marcas que apuestan a formulaciones veganas. Pero muchas veces los términos se confunden –no es lo mismo que no contenga ingredientes de origen animal, que sea cruelty free, orgánico o natural-, o los ingredientes no son lo que dicen ser. Por eso acá te damos las claves para no equivocarte.