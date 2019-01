La Dra. Fabiana Zelaya (M. N. 93.861), médica cirujana, directora del centro de estética que lleva su nombre, agrega: "Es erróneo dejar de usar el protector solar creyendo que si no lo usás no te vas a broncear. En primer lugar, con su uso adecuado se protege la piel de los rayos solares que la lastiman, deshidratan, rompen el colágeno o generan algún cambio celular con la consecuencia de tener con el tiempo una lesión de sol, desde una queratosis hasta un tumor de piel". Y Sciales recomienda: "Usar un factor de protección diferente para rostro y cuerpo. Si bien el protector completo no existe, podés sumar alguno con color facial que provocará una barrera más para no dañar la piel", como el protector con color más SPF 40 de Carthage (desde $ 649).