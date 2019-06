No exclusivamente, porque en realidad la contaminación existe aun en lugares donde no hay smog. No se ve a simple vista, la suciedad es microscópica y está comprobado que las mujeres que están expuestas a ella sufren de enjevecimiento prematuro. Por eso es importante tener un buen régimen de cuidado de la piel y ser conscientes de a qué factores la exponemos durante el día, desde los químicos hasta los rayos de luz azul.