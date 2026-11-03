Panamá se prepara para enfrentar arbitraje internacional iniciado por CK Hutchison Holdings Limited

FOTO DE ARCHIVO: Una vista con dron muestra Panama Ports Company, S.A., (PPC) después de que se publicara un fallo judicial que anulaba formalmente las concesiones de HK Hutchison Holdings en dos puertos a lo largo del Canal, tras determinar a finales de enero que los contratos violaban la constitución panameña. REUTERS/Enea Lebrun/File Photo

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El Consejo de Gabinete aprobó un contrato de USD 3.887.350,00 para que la firma Hogan Lovells Cadwalader US LLP represente al Estado panameño en el arbitraje internacional iniciado por CK Hutchison Holdings Limited.

La demanda, presentada por la empresa a través de su filial Panama Ports Company, S.A., cuestiona decisiones del Gobierno panameño vinculadas a la concesión portuaria.

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El Gobierno informó que tomó conocimiento formal de la disputa el 19 de agosto de 2026, fecha en que recibió la notificación de la solicitud de arbitraje remitida por CK Hutchison Holdings Limited.

El proceso se rige por el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), en su versión de 2021.

La misma sesión del Gabinete autorizó, en paralelo, otro procedimiento excepcional de contratación, esta vez para garantizar la continuidad de los servicios de gerencia de la Línea 3 del Metro de Panamá.

FOTO ARCHIVO: FOTO ARCHIVO: Contenedores atracados en Panama Ports Company después de que la Corte Suprema de Panamá anulara los contratos portuarios. REUTERS/Enea Lebrun/File Photo/File Photo

Respecto a al conflicto internacional, la demandante cuenta con representación legal de dos firmas: Paul Hastings LLP, con sede en Washington D.C., y Morgan & Morgan Legal, de Ciudad de Panamá.

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Frente a ese equipo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) seleccionó a Hogan Lovells Cadwalader US LLP como apoderada externa del Estado, mediante el proyecto de resolución 146-26.

El arbitraje de inversión contra Panamá fue iniciado por CK Hutchison Holdings Limited a través de Panama Ports Company, S.A.

El Gobierno respondió con la contratación excepcional de un estudio jurídico internacional por un monto cercano a los USD 3,9 millones para asumir su defensa bajo las reglas de la CNUDMI.

El segundo proyecto de resolución aprobado, el número 145-26, autoriza al Metro de Panamá, S.A. a contratar al Consorcio PMTS Línea 3 por un monto de USD 16.223.996,07.

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Una resolución autoriza al Metro de Panamá S.A. a contratar al Consorcio PMTS Línea 3 por un monto de USD 16.223.996,07.

El consorcio está integrado por Nippon Koei Co., Ltd, Nippon Koei Latin America-Caribbean Co., Ltd y Nippon Koei Lac, Inc.

El objeto del contrato son los servicios de gerencia del proyecto, coordinación de interfaces y asistencia técnica para la Línea 3 del Metro de Panamá.

Esta designación resulta clave para los estudios, los diseños, la gestión contractual y la negociación del tramo soterrado de la obra.

El antecedente directo es el contrato original N.° MPSA-19-2022. Al momento de suscribirlo, no existía total claridad sobre las condiciones definitivas de ese tramo soterrado, por lo que se fijó entonces una fecha estimada de terminación para enero de 2027.

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El panorama cambió el 12 de octubre de 2026, cuando se autorizó una reducción del plazo de ejecución del contrato N.° MPSA-19-2022.

La tuneladora Panamá marcó un hito en la construcción de la Línea 3 del Metro de Panamá, luego de completar la excavación de más de 4.5 kilómetros pasando por debajo del Canal de Panamá.

La nueva fecha de terminación quedó establecida para el 31 de julio de 2026, en línea con la actualización del cronograma del proyecto.

Ese ajuste dejó un vacío entre el cierre del contrato original y la necesidad de sostener la gerencia, la coordinación de interfaces y la asistencia técnica hasta el 30 de junio de 2029.

Para cubrirlo, el director general del Metro de Panamá gestionó ante el Consejo de Gabinete la aprobación del procedimiento excepcional que permitió la nueva contratación con el Consorcio PMTS Línea 3.

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La nueva contratación tendrá una vigencia total de 37 meses. De ese período, 35 meses se destinarán a la ejecución de los servicios, entre el 1 de agosto de 2026 y el 30 de junio de 2029, mientras que los dos meses restantes quedarán reservados para la liquidación contractual.

Con ambas resoluciones, el Gobierno panameño busca asegurar dos frentes distintos pero simultáneos: la defensa jurídica del Estado ante un reclamo internacional de inversión y la continuidad técnica de uno de los proyectos de infraestructura más relevantes del país, la Línea 3 del Metro de Panamá.