Entregarán restos cremados a familiares de personas cuyos cadáveres se salieron de sus tumbas en el sismo de Panamá

El sismo destruyó parte de las tumbas, dejando al descubierto los féretros en cementerios ubicados en la provincia de Veraguas. (Cortesía)

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Luego de que un terremoto de 7.5 grados sacudiera el territorio panameño el 9 de octubre y varios cadáveres se salieran de sus tumbas en dos cementerios de la provincia de Veraguas, el Ministerio de Salud entregará los restos cremados de los fallecidos a sus respectivos familiares.

Los cadáveres estaban sepultados en el Cementerio Municipal de Soná y en el Cementerio de Hicaco, y tras el violento movimiento de tierra fueron expulsados de sus féretros.

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Expuestos, los restos fueron recogidos por funcionarios del Ministerio de Salud para su posterior cremación, debido a que representaban un peligro para la salud pública.

Cerca de los cementerios hay residencias cuyos habitantes no soportaban los malos olores que empezaban a inundar su entorno.

La entrega de los restos cremados se hará el sábado en un acto solemne.

Una urna funeraria cuadrada de aluminio reposa sobre una mesa de madera junto a una vela blanca encendida dentro de una sala de estar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto forma parte de las acciones sanitarias implementadas a consecuencia de las afectaciones ocasionadas por el reciente movimiento sísmico, informó una nota de prensa del ministerio.

El plan de la entidad contemplaba contactar a los familiares para informarles sobre el procedimiento recomendado, que incluía la cremación y la posterior colocación de los restos en criptas que serían construidas en el cementerio.

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Antes de avanzar con estas medidas, las autoridades manifestaron que debían completar las labores de saneamiento y desinfección, además de evaluar las estructuras afectadas y determinar cuáles deberán demolerse.

El Ministerio de Salud indicó que el procedimiento no sería de inmediato y que se preparaba una cronología para organizar las distintas etapas.

Hoy día la entidad también intensifica el combate al dengue en Veraguas tras el reciente sismo que afectó al país.

Los restos fueron recogidos en los cementerios por funcionarios del Ministerio de Salud para su posterior cremación.

La cartera sanitaria entregó más de 1,496 mosquiteros en las zonas más golpeadas por el movimiento telúrico. El reparto se concentró en tres puntos: el sur de Soná, la cabecera del mismo distrito y Mariato, donde los equipos de control de vectores combinan la entrega de mosquiteros con jornadas de nebulización e inspecciones casa por casa.

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La provincia suma 234 casos de dengue, según el informe epidemiológico del Minsa. De ese total, 204 no presentan signos de alarma, 27 sí los registran y tres son calificados como graves.

La cifra de hospitalizaciones asciende a 29 pacientes. El desglose por gravedad permite al ministerio priorizar la respuesta médica en los casos que requieren mayor atención.

Santiago encabeza la lista de distritos con más contagios, con 74 casos. Le siguen Las Palmas, con 47; Soná, con 18; La Mesa, con 11, y Calobre, con 10.

Mientras avanza el reparto de mosquiteros, el Minsa sostiene un esquema paralelo de vigilancia en los albergues y las comunidades afectadas por el sismo. El objetivo es detectar a tiempo cualquier brote entre la población desplazada.

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La entidad también intensifica el combate al dengue en la provincia de Veraguas, luego del reciente sismo que afectó a Panamá. Cortesía Minsa

El personal de salud también realiza pruebas a los pacientes que presentan síntomas febriles. Con esos estudios, el ministerio busca descartar tanto dengue como malaria en quienes permanecen en los refugios.

Hasta el momento, ninguna de las evaluaciones realizadas en los albergues arrojó resultado positivo. La ausencia de casos confirmados en ese universo de pacientes es, por ahora, el dato más alentador del operativo sanitario en la zona del sismo.

Las autoridades sanitarias reiteraron un pedido directo a la población de Veraguas: eliminar los criaderos de mosquitos y mantener limpios los alrededores de las viviendas. Esas dos acciones figuran como la primera línea de defensa contra la propagación del vector.

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El ministerio también solicitó atención a los síntomas que pueden anticipar un cuadro de dengue. Fiebre, dolor de cabeza y dolor muscular aparecen como las señales que ameritan una consulta médica inmediata.

Las autoridades insistieron en un punto adicional: evitar la automedicación. La recomendación apunta a que los pacientes con síntomas febriles acudan sin demora a las instalaciones de salud, en lugar de tratar el cuadro por cuenta propia.

La nebulización es parte de la estrategia para contener la transmisión en los distritos de la provincia de Veraguas, afectados por el sismo.

La combinación de nebulización, inspecciones y entrega de mosquiteros conforma la estrategia con la que el ministerio busca contener la transmisión en los distritos más golpeados por el sismo. La vigilancia en albergues, señala la entidad, continúa activa mientras se procesan nuevas pruebas a pacientes con síntomas compatibles con la enfermedad.

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