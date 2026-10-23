Autoridades panameñas preparan un plan nacional de telecomunicaciones ante escenarios críticos

Autoridades adelantan procedimientos de actuación, mecanismos de coordinación entre instituciones y medidas destinadas a preservar el funcionamiento de las redes de comunicación cuando ocurra una contingencia. (ASEP)

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Panamá prepara un plan nacional para sostener las telecomunicaciones durante desastres, crisis y otras situaciones que amenacen la seguridad de la población o interrumpan servicios esenciales.

La iniciativa reunió durante dos días a autoridades y colaboradores vinculados a la gestión de emergencias.

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El encuentro fue organizado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones con el apoyo de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP).

La agenda se concentró en la preparación institucional, la coordinación entre organismos y la respuesta ante escenarios críticos.

El instrumento definiría procedimientos de actuación, mecanismos de coordinación entre instituciones y medidas destinadas a preservar el funcionamiento de las redes de comunicación cuando ocurra una contingencia.

La administradora general de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, Zelmar Rodríguez Crespo, recorrió junto con su equipo los centros de operaciones. (ASEP)

La continuidad de estos servicios permite emitir alertas a la ciudadanía, coordinar a los equipos de atención y difundir información a las autoridades y a las comunidades afectadas.

Esa capacidad adquiere valor durante inundaciones, sismos, deslizamientos y otros hechos que dañan la infraestructura o alteran los servicios públicos.

El reciente sismo registrado el 9 de octubre en Panamá reforzó la discusión sobre la preparación ante fenómenos naturales. Las autoridades advirtieron que sus efectos pueden extenderse más allá del punto donde se origina el evento.

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El director de Telecomunicaciones de la ASEP, Alkin Saucedo, sostuvo que las redes y los servicios de telecomunicaciones permanecieron activos tras el movimiento telúrico. La interrupción fue relativa y se concentró en lugares focalizados.

Según explicó el funcionario, el comportamiento de las redes mostró capacidad de respuesta ante el incidente. También destacó las coordinaciones efectuadas con las empresas de telecomunicaciones y las compañías de distribución eléctrica.

El comportamiento de las redes mostró capacidad de respuesta ante el terremoto del 9 de octubre. (Agencia Andina)

El diseño de un plan de emergencia apunta a ordenar esa respuesta antes de que ocurra una nueva crisis. La propuesta contempla la participación de las entidades públicas, los operadores del sector y los organismos encargados de atender emergencias.

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La articulación entre esas instituciones puede reducir riesgos operativos cuando una emergencia afecta infraestructuras estratégicas. El objetivo es que los canales de comunicación permanezcan disponibles para quienes deben tomar decisiones y para la población que necesita información.

Zelmar Rodríguez Crespo, administradora general de la ASEP, recorrió junto con su equipo los centros de operaciones de las eléctricas ENSA y Naturgy. Las visitas permitieron revisar las afectaciones reportadas, el estado de las redes y las acciones aplicadas por las distribuidoras.

“Nuestra prioridad es que los usuarios cuenten con un servicio seguro y continuo”, afirmó Rodríguez Crespo. La funcionaria añadió que el organismo seguirá atento a la operación de las redes y a la respuesta ante eventuales fallas.

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Uno de los puntos que demandó mayor atención fue Isla Cañas, en la provincia de Los Santos. El suministro eléctrico de esa comunidad volvió a funcionar después de la reparación del cable submarino que la abastece.

Afectada por el sismo, el suministro eléctrico en Isla Cañas volvió después de la reparación del cable submarino que la abastece. (Captura de video: @enazuero)

La entidad mantendrá la supervisión sobre las redes eléctricas debido a la persistencia de réplicas y a las condiciones climáticas registradas en los últimos días. El seguimiento incluirá la verificación de las medidas que adopten las distribuidoras para conservar la calidad y continuidad del servicio.

La participación de la UIT permite incorporar experiencias internacionales a la discusión técnica. El encuentro abrió un espacio para compartir prácticas sobre la gestión de las comunicaciones en contextos de crisis.

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Los participantes analizaron acciones que pueden reforzar la resiliencia de las redes y mejorar la preparación de las instituciones. La discusión incluyó tanto la respuesta inmediata como las medidas preventivas necesarias para evitar interrupciones prolongadas.

La planificación de las telecomunicaciones se vincula con la protección de otros servicios esenciales. Cuando las redes siguen operativas, las autoridades pueden organizar recursos, comunicar instrucciones y recibir reportes de las zonas afectadas.

La iniciativa deja en discusión herramientas para que Panamá preserve las comunicaciones en los momentos de mayor necesidad. El plan en evaluación busca convertir esa coordinación en procedimientos definidos para actuar ante futuras emergencias, dijeron las autoridades.

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