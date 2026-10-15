Panamá

Teleférico en San Miguelito, Panamá, estaría listo en 2028 si no se registran retrasos

El Gobierno entregó la orden de proceder para una obra de USD 255 millones que tendrá seis estaciones y beneficiaría a más de 300,000 personas

El presidente José Raúl Mulino entregó la orden de proceder del teleférico de Panamá y San Miguelito, cuya inversión supera los 255 millones de dólares. Cortesía
El presidente José Raúl Mulino entregó la orden de proceder del teleférico de Panamá y San Miguelito, cuya inversión supera los 255 millones de dólares. Cortesía
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El teleférico de Panamá y San Miguelito podría estar listo durante el segundo semestre de 2028, siempre que no se presenten retrasos en su ejecución. El presidente José Raúl Mulino entregó este jueves 15 de octubre la orden de proceder para un proyecto valorado en 255,2 millones de dólares, que busca mejorar la movilidad urbana.

La obra estará a cargo de Doppelmayr Panamá Corp., empresa que obtuvo el contrato por 255.163.788 dólares, posteriormente refrendado por la Contraloría General de la República. La autorización marca el inicio formal de una etapa de ejecución que contempla 30 meses para completar los trabajos y pruebas del sistema.

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Antes de comenzar las principales obras civiles, la empresa deberá preparar los frentes de construcción y coordinar la disponibilidad de los terrenos necesarios. Estas actividades incluyen planificación, organización y gestiones con distintas instituciones, mientras se definen las condiciones para instalar las estaciones y demás componentes de la infraestructura.

El futuro transporte tendrá 6,6 kilómetros de extensión y seis estaciones, distribuidas entre ambos distritos. El recorrido comprenderá Balboa, Cincuentenario, Samaria, Mano de Piedra, Valle de Urracá y Torrijos Carter, con cuatro paradas en San Miguelito y dos en Panamá, según el diseño presentado por las autoridades.

El proyecto contempla seis estaciones distribuidas entre los distritos de Panamá y San Miguelito, con una extensión total de 6,6 kilómetros. Cortesía Metro de Panamá
El proyecto contempla seis estaciones distribuidas entre los distritos de Panamá y San Miguelito, con una extensión total de 6,6 kilómetros. Cortesía Metro de Panamá

Una de sus principales características será la integración con la Línea 2 del Metro en la estación Cincuentenario, facilitando los desplazamientos hacia otros sectores de la capital. El proyecto también busca complementar los servicios de Metrobús y ofrecer alternativas a comunidades con dificultades de acceso.

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El sistema utilizará telecabinas monocable desembragables con capacidad para diez pasajeros sentados y podrá transportar hasta 2.800 personas por hora en cada sentido. El trayecto completo tendrá una duración estimada de 26 minutos entre las estaciones extremas, de acuerdo con las especificaciones oficiales.

Las autoridades calculan que más de 300.000 personas podrían beneficiarse de la nueva infraestructura, especialmente en comunidades donde las pendientes y la congestión vehicular dificultan los recorridos. Mulino aseguró que los usuarios podrían reducir hasta la mitad sus tiempos habituales de desplazamiento.

Durante la ceremonia realizada en Cincuentenario, el mandatario destacó la importancia de ofrecer un transporte moderno y menos contaminante. También señaló que los sistemas de cable utilizados en otras ciudades han demostrado ventajas para conectar sectores elevados, donde la construcción de infraestructura vial presenta mayores dificultades.

Una cabina de teleférico blanca sobrevuela casas de un barrio poblado sobre una colina en San Miguelito.
Las autoridades estiman que el recorrido entre los extremos del sistema tendrá una duración aproximada de 26 minutos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Panamá se incorporaría así a un grupo de países latinoamericanos con teleféricos urbanos integrados al transporte público. Colombia, Bolivia, México y República Dominicana ya utilizan esta tecnología para conectar barrios densamente poblados, mejorar el acceso a estaciones ferroviarias y reducir desplazamientos por carretera.

Medellín fue pionera en la región con la inauguración de su Metrocable en 2004, integrado al sistema de metro. Bogotá incorporó posteriormente TransMiCable para atender sectores de Ciudad Bolívar, mientras La Paz y El Alto desarrollaron una extensa red de transporte por cable.

En México, Ciudad de México opera el Cablebús para conectar comunidades de zonas elevadas, particularmente en sectores con problemas de accesibilidad. República Dominicana también cuenta con teleféricos urbanos en Santo Domingo y Santiago, concebidos para complementar otros servicios de transporte masivo.

Estas experiencias muestran que el transporte por cable puede reducir barreras geográficas y ampliar la cobertura de las redes públicas. Sin embargo, su funcionamiento requiere conexiones eficientes, mantenimiento permanente y una adecuada integración con los sistemas existentes para responder a las necesidades de los pasajeros.

El beneficio tarifario en el Metrocable aplica a residentes del Valle de Aburrá y zonas cercanas al Parque Arví - crédito Metro de Medellín
Medellín, La Paz, Ciudad de México y Santo Domingo son algunas de las ciudades latinoamericanas que ya utilizan teleféricos como parte de sus sistemas de movilidad urbana. crédito Metro de Medellín

En Panamá, el contrato contempla construcción, instalación de equipos electromecánicos y pruebas operativas antes de la puesta en servicio. La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, participó en el acto junto con autoridades nacionales y directivos del Metro, mientras la fecha definitiva dependerá del cumplimiento del cronograma.

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