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La Unión Europea recibió a Zelensky y reafirmó su apoyo a Ucrania: “No es momento de aliviar sanciones a Rusia”

El presidente se reunió con funcionarios del bloque continental en Bruselas, en medio del distanciamiento de Trump por los ataques a las refinerías rusas y el acuerdo del diésel entre Washington y Moscú

La Unión Europea reafirmó su apoyo a Zelensky
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Los líderes europeos cerraron filas este viernes en torno al presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, en medio de una escalada de tensiones entre Kiev y el mandatario estadounidense, Donald Trump, y ante la creciente inquietud por un posible acercamiento de Washington a las posiciones de Moscú.

El vínculo entre Ucrania y Estados Unidos se deterioró en los últimos días, después de que Trump flexibilizara las sanciones contra Rusia a cambio de que el Kremlin inyecte grandes volúmenes de diésel en los mercados internacionales y en el propio mercado norteamericano.

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Zelensky tildó el acuerdo de “indigno” y advirtió que solo servirá para alentar a Rusia a continuar su guerra contra Ucrania, iniciada en febrero de 2022.

Varios aliados europeos de Kiev también cuestionaron el pacto, diseñado para contener los precios de los combustibles en Estados Unidos de cara a las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre.

La crisis se profundizó cuando Zelensky ordenó reanudar los ataques ucranianos contra refinerías rusas, ignorando las exigencias de Washington. A eso se sumaron las interrupciones de un sistema satelital proporcionado por Estados Unidos, que limitaron la capacidad de las fuerzas armadas ucranianas para responder a los intensos bombardeos rusos.

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El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, se reúne con el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante la segunda jornada de una cumbre del Consejo Europeo en Bruselas, Bélgica (OLIVIER HOSLET/Pool via REUTERS)
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, se reúne con el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante la segunda jornada de una cumbre del Consejo Europeo en Bruselas, Bélgica (OLIVIER HOSLET/Pool via REUTERS)

No es momento de retirar nuestro apoyo a Ucrania. No es momento de aliviar las sanciones contra Rusia”, declaró el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, al recibir a Zelensky en Bruselas con motivo de una cumbre de la Unión Europea.

El mandatario ucraniano agradeció el respaldo de quienes calificó como “verdaderos líderes” europeos y aseguró que no existen señales de que Moscú esté dispuesto “a poner fin a esta guerra”.

El primer ministro neerlandés, Rob Jetten, alertó de que “la situación en Ucrania es actualmente muy grave”, tanto por la intensidad de los ataques rusos como por el deterioro de la relación con Estados Unidos. “Es fundamental que hoy, como Europa, demostremos nuestro apoyo incondicional a Ucrania y examinemos qué medidas adicionales podemos adoptar”, afirmó.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky (OLIVIER HOSLET/Pool via REUTERS)
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky (OLIVIER HOSLET/Pool via REUTERS)

Un sistema satelital indispensable

Zelensky ha tenido que gestionar una relación turbulenta con Trump desde que el mandatario estadounidense regresó al poder el año pasado con la promesa de recortar el apoyo de Washington a Kiev.

El jueves, Trump calificó de “una vergüenza” la reanudación de los ataques ucranianos contra refinerías rusas y acusó a Kiev de contribuir al encarecimiento global de la energía. “Creo que encuentro más difícil tratar con Zelensky que con Putin”, declaró en una entrevista con Newsmax.

El Kremlin, por su parte, acusó a Ucrania de obstaculizar los “intensos esfuerzos” de paz de Estados Unidos al retomar los ataques contra refinerías.

Gran parte de la indignación en Ucrania esta semana se concentró en las restricciones al sistema de comunicaciones satelitales Starshield, del que dependen las fuerzas armadas para detectar ataques rusos y coordinar su respuesta en el frente. Este sistema de SpaceX es diferente de Starlink, la red satelital civil que Ucrania también utiliza, aunque no para operaciones ofensivas.

El magnate tecnológico Elon Musk aseguró que su empresa no estaba detrás de ninguna interrupción del sistema Starshield. “Los sistemas Starshield son propiedad del Gobierno estadounidense y están bajo su control. Cualquier limitación de ancho de banda o de uso la decide el ejército estadounidense y, en última instancia, el presidente de Estados Unidos”, dijo.

La jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, consideró que “Starlink es realmente necesario para Ucrania” y reconoció que “Europa no puede reemplazar ese sistema a corto plazo”.

Los líderes europeos cerraron filas en torno al presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, en medio de una escalada de tensiones entre Kiev y el mandatario estadounidense, Donald Trump (OLIVIER HOSLET/Pool via REUTERS)
Los líderes europeos cerraron filas en torno al presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, en medio de una escalada de tensiones entre Kiev y el mandatario estadounidense, Donald Trump (OLIVIER HOSLET/Pool via REUTERS)

¿Nuevas ayudas?

Aunque la prioridad de los líderes europeos pasa por superar la crisis con Washington, la agenda también incluye cómo reforzar las defensas aéreas de Ucrania y atender su delicada situación presupuestaria.

Tenemos que prepararnos para el invierno. No se trata solo de energía, también de defensa antiaérea y financiación”, declaró Zelensky.

Los dirigentes de la UE debatirán cómo mantener a flote a Ucrania durante el próximo año. El bloque cuenta actualmente con un programa de préstamos de 90.000 millones de euros (unos 101.000 millones de dólares) destinado a Kiev, concebido para cubrir sus necesidades financieras hasta finales de 2027. Sin embargo, las autoridades ucranianas advirtieron que necesitarán decenas de miles de millones de euros adicionales, ya que los ataques rusos han golpeado duramente la economía del país.

El debate sobre nuevas ayudas reavivó las peticiones para que la UE utilice cerca de 200.000 millones de euros en activos del banco central ruso congelados y los destine a financiar a Ucrania. Por ahora, sin embargo, el impulso político es escaso, debido a la oposición de Bélgica, donde se encuentra depositada la mayor parte de esos fondos.

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