Viernes 9 de octubre: el día en que las tumbas se abrieron en Panamá

Las bóvedas de algunos cementerios, como el de Vallerriquito, en la provincia de Los Santos, se abrieron exactamente a las 12:56 mediodía del viernes 9 de octubre. (Cortesía)

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Entre la soledad de un cementerio en el interior de Panamá, el sábado 10 de octubre un perro curioso se movía inquieto merodeando un cadáver semi expuesto por la fuerza con que un terremoto de 7.5 grados había azotado al país el día anterior.

Insoportable, el olor no le permitía un mayor acercamiento, mientras que unos lugareños lograron espantarlo.

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El viernes 9 de octubre, un día claro, con el tiempo despejado, las bóvedas de algunos cementerios se abrieron exactamente a las 12:56 del mediodía, y no era precisamente para la esperada resurrección.

En uno de ellos, en Vallerriquito, provincia de Los Santos, los ataúdes, de color morado y caoba en su mayoría, quedaron al descubierto.

Igual ocurrió en un camposanto del distrito de Soná, en la provincia de Veraguas.

Algunas cruces resistieron el embate del sismo que impactó a Panamá. (Municipio)

Pasados los minutos, un fuerte hedor comenzó a inundar el aire cercano, preocupando a los moradores de áreas vecinas, quienes requirieron la presencia de las autoridades del Ministerio de Salud.

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Un equipo de ese ministerio se trasladó a la zona para coordinar las labores de intervención, saneamiento y desinfección, según se informó.

El plan de la entidad contempla contactar a los familiares para informarles sobre el procedimiento recomendado, que incluye la cremación y la posterior colocación de los restos en criptas que serán construidas en el cementerio.

Antes de avanzar con estas medidas, las autoridades manifestaron que deberán completar las labores de saneamiento y desinfección, además de evaluar las estructuras afectadas y determinar cuáles deberán demolerse.

El Ministerio de Salud indicó que el procedimiento no será inmediato y que se prepara una cronología para organizar las distintas etapas.

Los camposantos son inspeccionados por el Ministerio de Salud, por tratarse de un tema de salud pública. (Municipio)

La comunidad también fue informada sobre la clausura del cementerio de Hicaco, debido a las condiciones en las que quedó tras la emergencia.

De acuerdo con la información suministrada, la ubicación del cementerio, cerca del mar, permitió que el oleaje impactara las tumbas y dejara cuerpos expuestos, lo que ha generado preocupación entre las personas que residen en las cercanías.

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Una comisión del Ministerio de Salud permanecerá en Soná para coordinar las acciones necesarias, mientras los residentes esperan que se atienda la situación sanitaria y se garantice el manejo adecuado de los restos humanos.

En Panamá, la última vez que el tema de los cementerios salió a la luz pública fue en julio pasado cuando el Gobierno estableció las fechas límite para realizar nuevos entierros en ocho cementerios comunitarios ubicados dentro del área donde se desarrollará el futuro embalse multipropósito de Río Indio.

Esta es una obra impulsada por la Autoridad del Canal de Panamá para reforzar el abastecimiento de agua potable y garantizar la operación de la vía interoceánica durante las próximas décadas.

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El Ministerio de Salud contempla contactar a los familiares de los difuntos para informarles sobre el procedimiento recomendado, tras el terremoto del viernes 9 de octubre. (Municipio)

La medida, según se reportó en su momento, forma parte de los preparativos para el reasentamiento de cerca de 500 familias residentes en comunidades de Coclé, Panamá Oeste y Colón que serán impactadas por el proyecto.

De acuerdo con el decreto, el 30 de julio pasado fue el último día permitido para efectuar nuevos entierros en el cementerio El Limón, ubicado en la comunidad El Limón No. 1, corregimiento de La Encantada, distrito de Chagres, provincia de Colón. Tras esa fecha comenzó el cierre progresivo y definitivo de ese camposanto.

Para los otros siete cementerios, la fecha límite fue fijada para el 15 de enero de 2027. Se trata de Las Quebradas, ubicado en la comunidad del Coquillo de Uracillo; Boca de Uracillo; Palma Real, en El Barrero; Los Cajoncitos, en La Arenosa; y San Cristóbal, en Boquilla de Las Postreras. Todos están localizados en el corregimiento de Río Indio, distrito de Penonomé, provincia de Coclé.

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