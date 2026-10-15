Panamá

Decomisan más de 4.000 gorras falsificadas en Panamá valoradas en $200,000

Cuatro establecimientos fueron allanados durante una investigación que busca identificar a los proveedores y comerciantes involucrados en la distribución de mercancía ilegal.

La operación Jaque Mate permitió decomisar 4.182 gorras con marcas presuntamente falsificadas en cuatro establecimientos comerciales de Panamá y Panamá Oeste. Cortesía
La operación Jaque Mate permitió decomisar 4.182 gorras con marcas presuntamente falsificadas en cuatro establecimientos comerciales de Panamá y Panamá Oeste. Cortesía
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Las autoridades panameñas decomisaron 4.182 gorras con marcas presuntamente falsificadas durante cuatro allanamientos simultáneos en establecimientos comerciales de Panamá y Panamá Oeste. La mercancía era ofrecida como original y tenía un valor preliminar cercano a los 200.000 dólares, según los informes policiales.

Los procedimientos se realizaron el miércoles 14 de octubre mediante la operación Jaque Mate, desarrollada por la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad Intelectual y Seguridad Informática. En las diligencias participaron agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y unidades de la Policía Nacional.

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Las inspecciones abarcaron establecimientos ubicados en La Chorrera, 24 de Diciembre, Juan Díaz y avenida B, dentro de una investigación por presunta falsificación de marcas. Los agentes encontraron miles de artículos que utilizaban distintivos comerciales registrados sin autorización de sus propietarios.

La mercancía decomisada quedó a disposición de la Fiscalía para los peritajes que determinarán su valor comercial y las características de los productos. Las autoridades también buscan establecer el perjuicio económico ocasionado a los titulares de las marcas y la procedencia de los artículos.

Agentes de la Dirección de Investigación Judicial y la Policía Nacional participaron en las diligencias realizadas en La Chorrera, 24 de Diciembre, Juan Díaz y avenida B. Cortesía
Agentes de la Dirección de Investigación Judicial y la Policía Nacional participaron en las diligencias realizadas en La Chorrera, 24 de Diciembre, Juan Díaz y avenida B. Cortesía

La investigación continúa para identificar a los posibles responsables de la distribución y establecer si existían vínculos entre los establecimientos intervenidos. Los investigadores deberán determinar la participación de proveedores y comerciantes en la presunta comercialización de productos falsificados.

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El operativo se suma a otros decomisos de mercancías presuntamente falsificadas realizados durante 2026. Uno de los más recientes ocurrió el 8 de octubre, cuando las autoridades incautaron 11.886 insumos médicos en una bodega de Juan Díaz, valorados en más de 11.000 dólares.

Entre los productos encontrados había vendas, gasas y otros materiales médicos que presuntamente utilizaban marcas sin autorización. La mercancía estaba almacenada para su distribución y quedó bajo investigación para determinar su autenticidad y posible origen comercial.

Durante ese procedimiento, la DIJ informó que había desarrollado 18 operaciones contra delitos de propiedad intelectual en lo transcurrido del año. Los casos incluían cigarrillos, repuestos automotrices y otros artículos, con decomisos valorados conjuntamente en más de un millón de dólares.

Las gorras decomisadas exhibían distintivos de marcas registradas sin autorización de sus titulares, de acuerdo con la investigación del Ministerio Público. Cortesía
Las gorras decomisadas exhibían distintivos de marcas registradas sin autorización de sus titulares, de acuerdo con la investigación del Ministerio Público. Cortesía

Otro antecedente ocurrió en junio, cuando la operación Tarjeta Roja permitió intervenir un taller clandestino dedicado presuntamente a fabricar camisetas falsificadas de la selección panameña de fútbol. En dos viviendas de La Chorrera fueron aprehendidas 12 personas e incautadas 316 camisetas, además de maquinaria industrial.

Los investigadores encontraron equipos de costura, bordado e impresión, computadoras y materiales utilizados para confeccionar prendas con distintivos comerciales. Según las autoridades, los inmuebles funcionaban como centros de producción para la distribución de mercancía que imitaba productos originales.

En mayo, el Ministerio Público también informó sobre la destrucción de más de 4.000 bultos de calzado deportivo falsificado en Panamá y Colón. Estos artículos procedían de decomisos efectuados a finales de 2025 y fueron eliminados después de obtener la correspondiente autorización judicial.

Las investigaciones sobre productos falsificados también alcanzan al sector sanitario. En septiembre, el Ministerio de Salud lanzó una campaña contra los medicamentos adulterados y advirtió sobre los riesgos de consumir sustancias de procedencia desconocida, que pueden carecer de componentes activos o contener ingredientes peligrosos.

En otro procedimiento, las autoridades decomisaron 11.886 insumos médicos con marcas presuntamente falsificadas en una bodega del corregimiento de Juan Díaz. Tomada del MP
En otro procedimiento, las autoridades decomisaron 11.886 insumos médicos con marcas presuntamente falsificadas en una bodega del corregimiento de Juan Díaz. Tomada del MP

En el caso de las gorras decomisadas, la Fiscalía mantiene abiertas las diligencias para establecer responsabilidades penales. Los resultados de los peritajes permitirán precisar el alcance económico de la operación y determinar si la mercancía formaba parte de una red de distribución de artículos falsificados.

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