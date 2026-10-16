La Unión Europea admitió que no puede reemplazar a Starlink para colaborar con la defensa de Ucrania a corto plazo

Kaja Kallas, alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (REUTERS/Yves Herman)

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Kaja Kallas, alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, reconoció este viernes que los Veintisiete no están en condiciones de sustituir “a corto plazo” el servicio que los satélites Starlink brindan al ejército ucraniano. En esa línea, instó a activar cuanto antes los recursos identificados por la Agencia Europea de Defensa para respaldar a Kiev.

“Starlink es realmente necesario para Ucrania y, desafortunadamente, a corto plazo Europa no puede reemplazar esta capacidad. Por eso hoy también tenemos el debate sobre la preparación en materia de defensa. Es decir, contamos con la Agencia Europea de Defensa, que ha mapeado todas las capacidades críticas y los esfuerzos que nos faltan y que tenemos que cumplir”, dijo Kallas al llegar a la segunda jornada de una cumbre de líderes europeos.

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La jefa de la diplomacia europea enfatizó que el siguiente paso es “implementar” esos medios y que es necesario hacerlo con la mayor celeridad, dado que el propio bloque también requiere esas capacidades. Este señalamiento llega días después de que desde Ucrania se alertara sobre restricciones en el funcionamiento de los satélites Starlink.

Kallas calificó de “grave” la situación en Ucrania, sobre todo de cara al invierno, y sostuvo que la UE no detecta “ningún indicio por parte de Rusia de que quieran detener esta guerra o de que tengan interés en algún tipo de tregua o paz”. En ese marco, la política de Estonia recordó que la prioridad ucraniana pasa por los sistemas de defensa aérea.

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Kaja Kallas, alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, junto al presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky (REUTERS/Stephanie Lecocq)

También adelantó que en la jornada se discutirá qué acciones adicionales pueden adoptarse para que “Rusia reciba el mensaje de que tiene que negociar para poner fin a esta guerra”. “Estamos trabajando en el nuevo paquete de sanciones para presionar a Rusia y, por supuesto, esperamos hacer esto con todos nuestros socios en todo el mundo”, señaló.

Respecto a la financiación de Ucrania para el próximo año, Kallas mencionó que se barajan diversas propuestas y destacó en particular el posible uso de los activos rusos congelados. “Hemos acordado que no devolveremos los activos congelados a menos que Rusia pague reparaciones a Ucrania”, subrayó.

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La representante europea añadió que, ante la urgencia de garantizar recursos para Ucrania, “hay que trabajar con mecanismos de solidaridad para dividir el riesgo entre los Estados miembros, de modo que podamos ayudar eficazmente a Ucrania a asegurar que se cubra la brecha” en sus necesidades.

Por último, Kallas afirmó que la UE busca “convencer” a Estados Unidos de que, “si queremos poner fin a esta guerra, tenemos que asfixiar al agresor, porque no se trata solo de terminar esta guerra, sino de asegurarnos de que Rusia no inicie más guerras”.