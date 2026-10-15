Panamá

Qué hizo una productora panameña para ser reconocida por la FAO entre las 100 heroínas

Productora, artesana y dirigente comunitaria, Idalides Calderón de González integra una distinción internacional que reúne a mujeres de distintos países por su aporte a los sistemas agroalimentarios

Una mujer de cabello canoso y vestido estampado sostiene unas ramas frente a un tupido follaje verde
La panameña Idalides Calderón de González sostiene una planta en un cultivo tras ser reconocida por la FAO por su trabajo en la producción de alimentos. (FAO)
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Idalides Calderón de González fue reconocida entre las 100 heroínas de la FAO por su trabajo en favor de las mujeres rurales, la producción de alimentos y el desarrollo comunitario en Panamá.

Productora, artesana, educadora y dirigente rural, Calderón de González ha dedicado años a fortalecer la participación de las mujeres en los sistemas agroalimentarios. Su trayectoria reúne el cultivo de hortalizas, la enseñanza de técnicas tradicionales y la organización colectiva en comunidades rurales.

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El reconocimiento forma parte de la iniciativa “100 heroínas de la FAO en los sistemas agroalimentarios y el desarrollo rural”, creada con motivo del Año Internacional de la Agricultora 2026. La distinción reúne a mujeres de distintos países que impulsaron cambios en la agricultura, la alimentación y las economías de sus territorios.

Cuatro personas, dos adultos y dos niños, cultivan hortalizas en bancales de madera rodeados de vegetación y montañas.
Una familia cultiva hortalizas en bancales sostenibles de un huerto familiar en una zona rural de Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Presidenta de la red de mujeres rurales de Panamá

Idalides Calderón de González es miembro fundadora de la Red Panameña de Asociaciones de Mujeres Rurales (REPAMUR), organización creada en 2006. Actualmente preside esa entidad y, a la vez, ocupa la vicepresidencia de la Asociación de Mujeres Rurales de Chiriquí.

Desde esos espacios, promovió la participación de las productoras rurales en iniciativas de alimentación, nutrición, agricultura sostenible y desarrollo territorial. Su actividad también apuntó a que las mujeres sean reconocidas como protagonistas de las cadenas de producción, transformación y comercialización de alimentos.

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La dirigente integra además el Comité Internacional de la Red de Mujeres Rurales de América Latina y el Caribe (REdLAC). Desde esa representación regional, participó en acciones orientadas a ampliar el empoderamiento, la organización y la defensa de los derechos de las mujeres que viven y trabajan en zonas rurales.

Una mujer con gorra azul y camisa de rayas sostiene una mazorca de maíz entre las plantas de un cultivo.
Una trabajadora agrícola evalúa el estado de una mazorca en una parcela de cultivo de maíz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Producción, artesanías y saberes tradicionales

En su actividad cotidiana, Calderón de González cultiva hortalizas y elabora artesanías. Esa experiencia productiva se complementa con tareas de capacitación dirigidas a organizaciones de mujeres rurales.

Entre los contenidos que transmite se encuentran las técnicas tradicionales de tejeduría y la preparación de alimentos elaborados con productos de huertos familiares y cultivos de temporada. La transmisión de conocimientos tradicionales y el aprovechamiento de alimentos locales ocupan un lugar central en esas instancias de formación.

La labor de la productora panameña articula así la producción de alimentos, la preservación de prácticas culturales y el fortalecimiento de redes comunitarias. En particular, sus capacitaciones buscan que otras mujeres rurales puedan acceder a herramientas para la producción, el autoconsumo y la generación de ingresos.

La actividad cotidiana de la productora combina el cultivo de hortalizas con la elaboración de artesanías locales. Foto de archivo
La actividad cotidiana de la productora combina el cultivo de hortalizas con la elaboración de artesanías locales. Foto de archivo

El papel de las agricultoras en la seguridad alimentaria, según la FAO

La iniciativa de la FAO reconoce a 100 mujeres de toda la cadena de valor agroalimentaria. Las seleccionadas provienen de ámbitos diversos, como la producción, la elaboración, el comercio, la conservación de recursos naturales y la formación de comunidades rurales.

Según el planteamiento de la organización, las galardonadas contribuyeron a mejorar el acceso a mercados, reforzar la seguridad alimentaria, proteger conocimientos tradicionales e indígenas, generar empleos y ampliar oportunidades de capacitación.

Las Naciones Unidas declararon 2026 como Año Internacional de la Agricultora para visibilizar el aporte de las mujeres a los sistemas agroalimentarios y las barreras que enfrentan. Entre ellas figuran las dificultades para acceder a la tierra, el financiamiento, la tecnología, la educación y los espacios de decisión.

El programa busca promover políticas e inversiones que reduzcan esas brechas. Para la FAO, el fortalecimiento de las agricultoras puede mejorar las condiciones de vida de sus hogares, aumentar la productividad y aportar a sistemas alimentarios más inclusivos y sostenibles.

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