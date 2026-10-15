Brote de malaria en Merca Panamá enciende las alertas entre las autoridades sanitarias

Un mosquito de la malaria con el abdomen lleno de sangre pica la piel de un brazo humano, resaltando el riesgo de transmisión de enfermedades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La aparición de un brote de malaria por Plasmodium vivax en Merca Panamá, ubicado cerca a la Ciudad de la Salud encendió las alarmas del Ministerio de Salud.

Ante esta situación se exhortó a las autoridades sanitarias a mantenerse vigilantes para la identificación de casos sospechosos en pacientes y en personal.

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La vigilancia se debe dar siguiendo el Manual Técnico de Vigilancia Epidemiológica, confirmó una fuente médica.

La información oficial disponible muestra que Panamá atraviesa un ciclo epidemiológico de malaria marcado por un fuerte incremento de casos en 2024, seguido de un proceso de reducción relativa en 2025 y una caída más intensa en 2026, aunque con niveles todavía elevados en comparación con años previos a este repunte.

Estadísticas del Ministerio de Salud (Minsa) indican que 2024 cerró con más de 15 mil casos confirmados de malaria, con concentraciones muy altas en las regiones de Guna Yala, Darién y Panamá Este, y con una predominancia casi absoluta de infecciones por Plasmodium vivax.

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Mecanismo impregnado con insecticida y rociado interno residual de los insecticidas cuya función consiste en disminuir el riesgo de las picaduras de los mosquitos infectados. (Minsa)

En 2025, aunque se informó que no se dispone aún de un consolidado anual en los documentos consultados, los boletines de vigilancia permiten reconstruir un acumulado de al menos 10.476 casos hasta la semana epidemiológica 46, acompañado de un gran esfuerzo diagnóstico que supera las cuarenta mil muestras procesadas en ese momento.

Para 2026, los comunicados y boletines oficiales muestran un descenso sostenido de los casos en comparación con 2025, con reducciones cercanas o superiores al 29% en semanas clave, y un acumulado nacional que ronda los 5.420 casos hacia la semana 35.

Esto sugiere que las medidas de control y prevención comienzan a traducirse en una disminución de la transmisión, aunque la enfermedad sigue siendo un problema de salud pública relevante.

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La malaria (o paludismo) es una enfermedad causada por un parásito Plasmodium, el cual es trasmitido por la picadura de un mosquito infectado.

Sólo el género anófeles del mosquito transmite la malaria, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Un hombre se aplica un repelente de mosquitos, método práctico para protegerse de las picaduras. (AdobeStock)

Los síntomas de esta enfermedad pueden incluir fiebre, vómito y/o dolor de cabeza. La forma clásica de manifestación en el organismo es fiebre, sudoración y escalofríos, que aparecen 10 a 15 días después de la picadura del mosquito.

Según la OPS, las muestras de sangre son examinadas con un microscopio para diagnosticar la malaria, en donde el parásito es detectado dentro de los glóbulos rojos.

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Las pruebas de diagnóstico rápido (RDTs) son usadas para diagnosticar la malaria en áreas remotas en donde el microscopio no puede ser utilizado.

Siempre según la OPS, los parásitos Plasmodium vivax y P. falciparum son los más comunes en la malaria, mientras que la P. malariae y P. ovale son parásitos menos conocidos.

De todos estos, la infección adquirida por P. falciparum es la más fatal si no es tratada a tiempo y podría tener serias complicaciones renales y cerebrales, e inclusive la muerte.

Ciudad de la Salud, una instalación médica de primer nivel ubicada en la ciudad de Panamá, cercana a donde se descubrió el brote de malaria. (CSS)

La Cloroquina fue el tratamiento de elección para la malaria y es aún usado en la mayoría de los países para el tratamiento de P. vivax, sin embargo, el parásito P. falciparum ha desarrollado una muy diseminada resistencia a este medicamento, y actualmente se recomienda una terapia de combinación basada en la Artemisinina, como tratamiento principal contra este parásito.

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Entre las medidas preventivas se recomienda el uso de mosquiteros impregnados con insecticida y rociado interno residual de los insecticidas; sus funciones consisten en disminuir el riesgo de las picaduras de los mosquitos infectados.