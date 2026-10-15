Honduras define cinco ejes para impulsar la industria, atraer inversiones y generar empleo

El plan industrial establece cinco ejes prioritarios, entre los que figuran la diversificación productiva y la transformación energética.

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La propuesta presentada por la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE) establece una hoja de ruta para fortalecer la industria hondureña, aumentar la productividad y promover una mayor generación de valor agregado nacional.

El documento identifica cinco prioridades: incrementar el valor agregado, diversificar la producción, mejorar el financiamiento productivo, fortalecer los encadenamientos productivos y transformar la matriz energética.

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Estos ejes buscan atender distintos desafíos del sector industrial, desde la necesidad de ampliar la variedad de bienes producidos hasta mejorar las condiciones para invertir, innovar y generar empleo.

La diversificación productiva apunta a reducir la dependencia de un conjunto limitado de actividades, mientras que los encadenamientos buscan fortalecer los vínculos entre empresas y proveedores nacionales.

Sin embargo, el documento constituye una base para orientar la política industrial. Su impacto dependerá de las medidas que se implementen, los recursos disponibles y los mecanismos que se establezcan para medir los resultados.

Economía hondureña

Según los datos incluidos en el documento, la manufactura representa aproximadamente el 17% del PIB de Honduras, una participación que refleja la importancia de esta actividad dentro de la estructura económica nacional.

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La propuesta busca profundizar la transformación productiva mediante procesos que permitan a las empresas incorporar tecnología, mejorar sus operaciones y generar productos con mayor valor agregado.

El planteamiento también apunta a fortalecer la competitividad empresarial y crear condiciones para atraer inversiones. Para ello, la política contempla aspectos relacionados con el financiamiento, la innovación y la articulación entre los distintos sectores productivos.

El desafío consiste en convertir esas prioridades en acciones concretas que permitan mejorar la productividad y ampliar las oportunidades para las empresas hondureñas, incluidas las que forman parte de las cadenas de suministro de la industria.

Respaldo de la Unión Europea al documento

La elaboración del Documento Base involucró a 671 personas y 323 instituciones y empresas, según la SDE.

El seguimiento de la política industrial requerirá mecanismos e indicadores para evaluar la generación de empleo y la productividad.

En el proceso participaron representantes de los sectores público y privado, la academia y el Consejo Nacional de Inversiones (CNI), con el propósito de incorporar diferentes perspectivas sobre las necesidades y oportunidades de la industria hondureña.

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La construcción del documento estuvo a cargo de un comité de gobernanza integrado por la Secretaría de Desarrollo Económico, la Unión Europea, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).

La ONUDI aportó asistencia técnica especializada, mientras que la ANDI y el Cohep contribuyeron desde la perspectiva empresarial. La participación de estos actores permitió reunir propuestas y conocimientos para la elaboración del diagnóstico y las prioridades planteadas.

La Unión Europea figura como principal cooperante financiero de la Política Industrial de Honduras, con apoyo económico y acompañamiento técnico durante el desarrollo del documento.

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La participación de organismos internacionales y representantes empresariales formó parte del proceso de articulación, aunque la implementación de las prioridades dependerá de las decisiones que adopten las instituciones responsables y de la disponibilidad de recursos para ejecutarlas.

Diversas actividades comerciales en las aduanas de Honduras

La presentación del Documento Base abre una etapa en la que será necesario definir cómo se traducirán las prioridades estratégicas en programas, inversiones y medidas concretas para las empresas hondureñas.

Entre los aspectos determinantes estarán el acceso efectivo al financiamiento productivo, la incorporación de tecnología, la formación de trabajadores y la capacidad de las empresas para integrarse en cadenas de valor nacionales e internacionales.

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Su alcance real se medirá por los resultados que consiga producir en la actividad empresarial, la inversión y la capacidad de Honduras para generar bienes con mayor valor agregado.