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Malcolm Young y el recuerdo del riff de AC/DC que no lo dejaba dormir: “¿Puedo grabarlo? Me está volviendo loco”

La guitarra que dio forma a “Back in Black” atravesó semanas de incertidumbre antes de consolidarse. El proceso se dio en medio de la transición que llevó a la llegada de Brian Johnson tras la muerte de Bon Scott

El escritor Tim Morse recogió los recuerdos de Angus Young sobre el origen del tema en un libro especializado. (DF Entertainment)
El escritor Tim Morse recogió los recuerdos de Angus Young sobre el origen del tema en un libro especializado. (DF Entertainment)
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Un riff que Malcolm Young temía que fuera una mala idea terminó convertido en la canción que dio título a Back in Black, el álbum con el que AC/DC inició una nueva etapa tras la muerte de Bon Scott. La composición, trabajada durante varias semanas, atravesó un período de dudas antes de consolidarse como una de las piezas centrales del disco publicado en 1980.

El escritor Tim Morse reconstruyó el episodio en Classic Rock Stories: The Stories Behind the Greatest Songs of All Time a partir de un recuerdo de Angus Young. Malcolm Young había desarrollado el riff principal durante cerca de tres semanas, aunque no estaba seguro de que la idea mereciera avanzar. Esa incertidumbre contrasta con el lugar que la canción ocuparía después en el repertorio de la banda australiana.

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Angus Young contó que su hermano llegó una noche con la necesidad de registrar la idea en un casete. “¿Puedo grabarlo? Me está volviendo loco. No voy a poder dormir hasta que lo pase a un casete”, recordó sobre una instancia previa al desarrollo definitivo de la canción, según detalla Indie Hoy.

Malcolm Young trabajó el riff durante tres semanas antes de llevarlo al estudio

La inquietud de Malcolm Young no se limitaba a conservar el riff. De acuerdo con el testimonio citado por Tim Morse, el guitarrista pidió una opinión directa a Angus Young antes de continuar: “¿Qué te parece? No sé si es una porquería o no. No lo sé”. La frase muestra que el tema no llegó al estudio como una composición cerrada ni como una apuesta segura para el grupo.

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Los hermanos Angus Young y Malcolm Young habían empezado a reunir ideas durante la gira de Highway to Hell. Ese material adquirió otra dimensión cuando AC/DC debió afrontar la muerte de su vocalista, Bon Scott, en febrero de 1980. El grupo tuvo que decidir si continuaba con un nuevo cantante o si ponía fin a su actividad.

Angus Young y Malcolm Young decidieron continuar con las composiciones que venían elaborando. La llegada de Brian Johnson como cantante permitió retomar el trabajo discográfico, mientras las guitarras de los hermanos conservaron un papel central en la identidad sonora de AC/DC. En ese contexto, el riff que Malcolm había puesto en duda tomó su forma definitiva y se convirtió en “Back in Black”.

Malcolm Young Angus Young
La muerte del vocalista Bon Scott en febrero de 1980 obligó a AC/DC a definir el futuro de la banda. (AP)

La muerte de Bon Scott puso a AC/DC ante la decisión de continuar o separarse

La grabación de Back in Black se produjo bajo una presión particular. Bon Scott había sido el cantante de AC/DC en discos como Highway to Hell, publicado en 1979, y su fallecimiento dejó a la formación sin su vocalista. El nuevo álbum debía responder a esa ausencia sin abandonar el estilo que el grupo había consolidado durante la década de 1970.

Con Brian Johnson al frente, la banda entró al estudio en 1980 junto al productor Robert John “Mutt” Lange, quien ya había trabajado con el grupo en el álbum anterior. El disco salió el 25 de julio de 1980 y reunió canciones construidas a partir de materiales que Angus Young y Malcolm Young habían acumulado. “Back in Black” dio título al álbum y quedó identificada por una secuencia de guitarra reconocible desde sus primeros compases.

La pieza no fue presentada como una recreación de la voz ni de la figura de Bon Scott. Formó parte de un repertorio nuevo, encabezado por Brian Johnson, que sostuvo la continuidad de AC/DC y preservó el peso compositivo de los hermanos Young dentro de la banda.

Tim Morse ubica la anécdota de Malcolm Young dentro de ese período de transición. El relato permite reconstruir una duda previa al éxito posterior del álbum: una idea que el guitarrista todavía no consideraba resuelta terminó integrada a una producción que definió el rumbo inmediato de la formación.

Back in Black llegó al número uno en Reino Unido y vendió 25 millones de copias en Estados Unidos

Tras su lanzamiento, Back in Black alcanzó el primer puesto de las listas del Reino Unido y el cuarto lugar en Estados Unidos. Con el tiempo, acumuló 25 millones de copias vendidas solo en el mercado estadounidense, según los datos recuperados por Indie Hoy. Esas cifras ubicaron al disco entre los álbumes de rock de mayor circulación comercial de su período.

El impacto del álbum amplió el alcance de “Back in Black”, que se mantuvo como una presencia habitual en conciertos, recopilatorios y radios de rock. La canción adquirió una identidad propia dentro del catálogo de AC/DC, aunque su origen quedó ligado a una secuencia de ensayos y dudas que Malcolm Young compartió con su hermano antes de las sesiones de grabación.

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