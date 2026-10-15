El retraso de los chorlitos preocupa a Nueva Zelanda: por qué la migración de esta ave nativa está en riesgo

La estancia promedio de esta ave en territorio australiano se redujo de 173 a 129 días entre 2014 y 2025 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los chorlitos de bandas de Nueva Zelanda están retrasando su llegada anual a Australia en cerca de 4 días por año, según un análisis de registros de observadores de aves recogidos entre 2014 y 2025.

Según el Instituto Max Planck de Inteligencia Biológica, el fenómeno ocurre en la migración posterior a la reproducción, cuando parte de la población cruza unos 3.000 kilómetros sobre el mar de Tasmania para pasar el invierno austral en territorio australiano.

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El estudio, publicado en la revista Ibis, se centra en el chorlito de bandas (Anarhynchus bicinctus), un ave costera pequeña que solo se reproduce en Nueva Zelanda. En Australia recibe el nombre de chorlito de doble banda.

De acuerdo con el artículo divulgado por Earth.com, la investigación fue realizada por Bashar Jarayseh, Luke Eberhart-Hertel y Bart Kempenaers, quienes analizaron avistamientos cargados en la plataforma eBird.

La estancia en Australia cayó de 173 a 129 días

Los chorlitos de bandas de Nueva Zelanda retrasan su llegada anual a Australia cuatro días por año desde el año 2014 (Gentileza, estudio: Un cambio rápido en el calendario migratorio de un ave playera austral está vinculado a una oscilación climática austral cambiante, publicado en Ibis)

Las estimaciones señalan que la permanencia media de estos ejemplares en Australia bajó de 173 días en 2014 a 129 días en 2025. Esto equivale a una reducción aproximada del 25% o 44 días, durante el período analizado.

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Los autores calcularon 83 fechas de llegada y 105 de salida a partir de los registros disponibles. La fecha promedio de llegada fue el 25 de febrero, aunque el patrón general mostró una demora progresiva en el arribo después de la temporada de cría.

“Desde 2014, la llegada del chorlito de collar a Australia después de la época de cría se ha retrasado aproximadamente 4 días al año, pero las fechas de partida antes de la época de cría de regreso a Nueva Zelanda no mostraron cambios”, escribieron los investigadores.

Sin embargo, el trabajo señala que los datos disponibles permiten contemplar la posibilidad de que no haya existido una modificación medible en la duración de la permanencia, aunque la tendencia calculada apunta a un descenso.

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Una migración de oeste a través del mar de Tasmania

Cerca del 70 por ciento de la población de chorlitos atraviesa el mar de Tasmania en un recorrido migratorio hacia el oeste (Gentileza, estudio: Un cambio rápido en el calendario migratorio de un ave playera austral está vinculado a una oscilación climática austral cambiante, publicado en Ibis)

A diferencia de muchas especies migratorias que vuelan hacia el norte para evitar el invierno, cerca del 70% de los chorlitos de bandas realiza un recorrido hacia el oeste. Las aves atraviesan el mar de Tasmania desde Nueva Zelanda hasta Australia en busca de condiciones invernales más moderadas.

No todos los integrantes de la especie realizan ese viaje. Algunos permanecen todo el año en Nueva Zelanda, mientras otros se desplazan de forma estacional. Por lo tanto, esa combinación convierte a la especie en un migrante parcial, cuya población adopta distintas estrategias de movimiento.

Los ejemplares que migran proceden sobre todo de zonas alpinas interiores más rigurosas de la Isla Sur, en particular de la cuenca de Mackenzie. “La mayoría de los chorlitos rayados que migran provienen de hábitats alpinos interiores más inhóspitos, huyendo del invierno neozelandés en busca de condiciones más suaves en Australia”, explicó Bashar Jarayseh.

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Los cambios coinciden con un índice climático del hemisferio sur

Los científicos compararon las fechas de llegada con el Modo Anular del Sur (SAM), un índice climático que describe los desplazamientos norte-sur de los vientos del oeste y de las trayectorias de tormentas que rodean la Antártida.

Los ejemplares migratorios provienen en su mayoría de las áreas alpinas interiores de la Isla Sur de Nueva Zelanda (Imagen Ilustrativa Infobae)

En su fase positiva, el SAM se asocia con mayor presión atmosférica sobre territorio neozelandés, junto con tiempo más seco, estable y calmo. El análisis encontró que los chorlitos llegaron más tarde a Australia en años con valores positivos más altos del índice durante noviembre.

“Lo que indica condiciones más benignas en Nueva Zelanda”, señaló el estudio. El SAM registra una tendencia positiva desde 1957, con aumentos relevantes entre diciembre y marzo, según los datos citados por los autores.

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Luke Eberhart-Hertel destacó que gran parte del conocimiento sobre cambio climático y migración proviene del hemisferio norte, donde varias aves llegan antes a sus áreas de reproducción durante la primavera.

“Nuestros resultados añaden un caso del hemisferio sur, menos estudiado, donde los chorlitos rayados de Nueva Zelanda llegan a sus zonas de invernada más tarde cada año”, afirmó.

La continuidad de la migración podría quedar comprometida

El acortamiento de las estancias en Australia podría causar la extinción de la conducta migratoria en la especie (Imagen Ilustrativa Infobae)

El retraso puede indicar que las aves prolongan su permanencia en Nueva Zelanda antes de partir. Los investigadores plantean que puede deberse a que cada ave modifica su conducta o a un cambio en la composición de la población migratoria.

Las fechas de retorno no siguieron el mismo cambio. El equipo plantea que el viaje de regreso podría depender de calendarios internos de las aves, conocidos como ritmos endógenos, que regulan conductas sin necesidad de estímulos externos inmediatos.

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Jarayseh advirtió que el cruce oceánico mantiene sus riesgos aunque disminuya el tiempo que los animales pasan en la región. “Si su estancia en Australia se acorta, los beneficios de la migración pueden disminuir mientras persista ese riesgo, por lo que, en pocas décadas, las personas que migran podrían encontrarse en desventaja”, indicó.

“Predecimos que esto podría conducir a la extinción de la migración”, sostuvo Jarayseh. En ese escenario, toda la población permanecería en Nueva Zelanda, lo que podría volverla más vulnerable ante un invierno excepcionalmente duro.

Los investigadores ya siguen a individuos con etiquetas satelitales, registradores de luz y combinaciones de anillas de colores. Buscan determinar si los mismos ejemplares modifican sus fechas de viaje o si algunos abandonan por completo el desplazamiento.

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