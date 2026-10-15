Entretenimiento

La tragedia de una influencer del running: colapsó a 500 metros de la meta y murió a los 25 años

Yoo Ji-won era investigadora de inteligencia artificial en una prestigiosa institución académica. También había conseguido destacados resultados en competencias de larga distancia

Influencer fitness Yoo Ji-won murió tras desplomarse en una media maratón
Más de 8.000 personas seguían a la joven, que construyó una comunidad digital alrededor del running. (Instagram/Yoo Ji-won)
Guardar

La corredora e influencer surcoreana Yoo Ji-won, de 25 años, murió el 11 de octubre tras perder el conocimiento a unos 500 metros de la meta durante la edición 2026 del Seoul Race, una media maratón disputada en Seúl.

La joven, que combinaba su pasión por el atletismo con una carrera como investigadora de inteligencia artificial en semiconductores, había construido una comunidad de más de 8.000 seguidores en Instagram gracias a sus registros deportivos.

PUBLICIDAD

Según el comunicado del comité organizador del Seoul Race, la emergencia ocurrió alrededor de las 8:49 de la mañana, cuando Yoo se desplomó en el kilómetro 20,6 de un trazado de 21 kilómetros.

Influencer fitness Yoo Ji-won murió tras desplomarse en una media maratón
La corredora perdió el conocimiento en el kilómetro 20,6, cuando faltaban cerca de 500 metros para cruzar la meta. (Instagram/Yoo Ji-won)

“Al notar la emergencia, se realizaron primeros auxilios en el sitio antes de trasladar a la participante a un centro médico mediante una ambulancia del servicio 119 para su tratamiento, pero lamentablemente falleció”, indicó la organización en su declaración oficial.

El personal médico presente en la carrera le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero los esfuerzos fueron inútiles. Yoo murió en el hospital.

La organización confirmó el deceso un día después, el 12 de octubre, y extendió sus condolencias a los allegados de la deportista. “Rezamos respetuosamente por el descanso en paz de la fallecida y extendemos nuestras más profundas condolencias a la familia afligida que enfrenta esta repentina tristeza”, señaló el comunicado del comité.

PUBLICIDAD

Influencer fitness Yoo Ji-won murió tras desplomarse en una media maratón
La joven mostraba sus logros en redes sociales (Instagram/Yoo Ji-won)

Las autoridades médicas no han confirmado hasta el momento una causa oficial de muerte. Los organizadores anunciaron que examinarán el incidente con detalle y tomarán las medidas de seguimiento necesarias.

Quién era Yoo Ji-won

Ji-won, quien nació en 2001, cursaba un posgrado en el Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea (KAIST), donde investigaba semiconductores aplicados a la inteligencia artificial. Había comenzado a correr distancias largas en 2022 y, desde entonces, documentó en redes sus entrenamientos junto a su trabajo de laboratorio sobre hardware de nueva generación, lo que le permitió ganar seguidores entre corredores, ingenieros y aficionados al atletismo en todo el país.

Sus marcas la ubicaban entre las corredoras amateurs más destacadas de Corea del Sur. El 15 de marzo de este año completó el Maratón de Seúl en dos horas, 56 minutos y 32 segundos, un resultado que le permitió entrar en la categoría “sub-3”, un estándar que alcanzan muy pocos corredores no profesionales. Asimismo, en abril había ganado la categoría máster femenina de 10 kilómetros en el Maratón Gunsan Saemangeum.

Influencer fitness Yoo Ji-won murió tras desplomarse en una media maratón
La atleta cursaba estudios de posgrado e investigaba semiconductores para inteligencia artificial en KAIST. (Instagram/Yoo Ji-won)

Su última publicación en Instagram data del 4 de octubre, cuando compartió su tiempo en una carrera reciente de 10 kilómetros. Tras conocerse su muerte, la cuenta se llenó de mensajes de despedida. “Cada vez que la veía correr en un video, pensaba que era una corredora increíble. La recordaré por mucho tiempo”, escribió una seguidora en los comentarios.

Entre quienes la despidieron se encuentra Bummy, amigo y creador de contenido sobre running, quien también participaba en el evento.

“Cerca de la meta del Seoul Race vi que se juntaba una multitud y pensé que alguien se había lastimado. En cuanto crucé la línea, te busqué en el podio de premiación, pero entonces llegó esta noticia inquietante y comencé a sentir una realidad que no quería creer. Dejé todo y corrí al hospital con la esperanza de verte una última vez, pero lamento mucho no haber podido estar a tu lado hasta el final”, escribió el atleta amateur en Instagram.

El caso de Yoo se suma a otros episodios de muertes de creadores de contenido vinculados al mundo del running. En septiembre de 2024, el tiktoker Caleb Graves falleció tras completar la media maratón de Halloween de Disneyland, cuando colapsó al cruzar la meta y fue trasladado a un hospital.

Temas Relacionados

Yoo Ji-wonCorea del SurInfluencersEntretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El desgarrador testimonio de una mujer que acusa a Russell Brand de violación: "No tenía adónde huir, es un hombre grande"

La primera denunciante en el juicio relató entre lágrimas cómo habría sido atacada sexualmente en una habitación de hotel en 1999

El desgarrador testimonio de una mujer que acusa a Russell Brand de violación: "No tenía adónde huir, es un hombre grande"

El tráiler de ‘The Chosen’ temporada 6 muestra las horas más dolorosas de Jesús antes de la crucifixión

Jonathan Roumie retoma su papel como Jesucristo en la temporada más intensa de la serie

El tráiler de ‘The Chosen’ temporada 6 muestra las horas más dolorosas de Jesús antes de la crucifixión

Nadie dice nada da el salto a la ficción con Somos así en Hulu en Disney+

La comedia seguirá a un grupo de amigos frente a los cambios, las dudas y los vínculos de la adultez

Nadie dice nada da el salto a la ficción con Somos así en Hulu en Disney+

Kendall Jenner abordó los rumores sobre su sexualidad: "Ser lesbiana sería divertido"

La modelo de 30 años también habló sobre las especulaciones que la vinculan sentimentalmente con Cara Delevingne

Kendall Jenner abordó los rumores sobre su sexualidad: "Ser lesbiana sería divertido"

Travis Barker y Kourtney Kardashian: el mensaje que transformó una amistad de 15 años en una historia de amor

El baterista de Blink-182 admitió que tuvo miedo de arruinarlo todo cuando la estrella de reality le escribió algo que describió como "una locura" mientras él daba consejos sentimentales a un amigo en común

Travis Barker y Kourtney Kardashian: el mensaje que transformó una amistad de 15 años en una historia de amor

DEPORTES

30 fotos del entierro y el último adiós a Jorge Locomotora Castro

30 fotos del entierro y el último adiós a Jorge Locomotora Castro

Expectativa en Alpine por la presentación de un ingeniero estrella de la Fórmula 1: “Llevaremos al equipo a un nivel diferente”

Un entrenador de gimnasia juvenil escondió una cámara en el baño de su gimnasio y grabó a al menos 10 niñas: lo condenaron a 90 años de prisión

Una atleta de 25 años murió tras descompensarse a 500 metros de la meta en la media maratón de Seúl en Corea del Sur: la estremecedora carta del amigo

Suspendieron por 24 años a un tenista tras ser acusado de reclutar jugadores para una red de amaño de partidos

TELESHOW

De bailarín de Emanuel Ortega a conductor: el recuerdo de Roberto Funes Ugarte que se viralizó

De bailarín de Emanuel Ortega a conductor: el recuerdo de Roberto Funes Ugarte que se viralizó

El filoso comentario de Dalila contra Barby Silenzi, la pareja de El Polaco: “Te merecés una mina muchísimo mejor”

La indirecta de Damián Betular a Maru Botana al aire de Masterchef: “Para eso me pagan”

U2 vuelve a la Argentina y promete “el show más grande del mundo”

La revelación de Barbie Simons a 30 años de la muerte de su padre, Leonardo: “Quise pedir ayuda, pero un adulto me dijo que no podía hacerlo”

INFOBAE AMÉRICA

Honduras ampliará a 3,400 los trabajadores que viajarán a España en 2027

Honduras ampliará a 3,400 los trabajadores que viajarán a España en 2027

La Procuraduría General de Guatemala investiga posible negligencia de los padres tras el velorio de una adolescente en Sacapulas

Cuatro días en el mar y un sueño truncado: La travesía del balsero cubano rescatado y repatriado

Cáncer de próstata es el más frecuente entre los hombres en Panamá y puede avanzar sin síntomas

El minuto cero de un terremoto: qué reveló el simulacro de El Salvador sobre evacuación, rescate y fallas de respuesta