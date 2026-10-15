La tragedia de una influencer del running: colapsó a 500 metros de la meta y murió a los 25 años

Más de 8.000 personas seguían a la joven, que construyó una comunidad digital alrededor del running. (Instagram/Yoo Ji-won)

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La corredora e influencer surcoreana Yoo Ji-won, de 25 años, murió el 11 de octubre tras perder el conocimiento a unos 500 metros de la meta durante la edición 2026 del Seoul Race, una media maratón disputada en Seúl.

La joven, que combinaba su pasión por el atletismo con una carrera como investigadora de inteligencia artificial en semiconductores, había construido una comunidad de más de 8.000 seguidores en Instagram gracias a sus registros deportivos.

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Según el comunicado del comité organizador del Seoul Race, la emergencia ocurrió alrededor de las 8:49 de la mañana, cuando Yoo se desplomó en el kilómetro 20,6 de un trazado de 21 kilómetros.

La corredora perdió el conocimiento en el kilómetro 20,6, cuando faltaban cerca de 500 metros para cruzar la meta. (Instagram/Yoo Ji-won)

“Al notar la emergencia, se realizaron primeros auxilios en el sitio antes de trasladar a la participante a un centro médico mediante una ambulancia del servicio 119 para su tratamiento, pero lamentablemente falleció”, indicó la organización en su declaración oficial.

El personal médico presente en la carrera le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero los esfuerzos fueron inútiles. Yoo murió en el hospital.

La organización confirmó el deceso un día después, el 12 de octubre, y extendió sus condolencias a los allegados de la deportista. “Rezamos respetuosamente por el descanso en paz de la fallecida y extendemos nuestras más profundas condolencias a la familia afligida que enfrenta esta repentina tristeza”, señaló el comunicado del comité.

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La joven mostraba sus logros en redes sociales (Instagram/Yoo Ji-won)

Las autoridades médicas no han confirmado hasta el momento una causa oficial de muerte. Los organizadores anunciaron que examinarán el incidente con detalle y tomarán las medidas de seguimiento necesarias.

Quién era Yoo Ji-won

Ji-won, quien nació en 2001, cursaba un posgrado en el Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea (KAIST), donde investigaba semiconductores aplicados a la inteligencia artificial. Había comenzado a correr distancias largas en 2022 y, desde entonces, documentó en redes sus entrenamientos junto a su trabajo de laboratorio sobre hardware de nueva generación, lo que le permitió ganar seguidores entre corredores, ingenieros y aficionados al atletismo en todo el país.

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Sus marcas la ubicaban entre las corredoras amateurs más destacadas de Corea del Sur. El 15 de marzo de este año completó el Maratón de Seúl en dos horas, 56 minutos y 32 segundos, un resultado que le permitió entrar en la categoría “sub-3”, un estándar que alcanzan muy pocos corredores no profesionales. Asimismo, en abril había ganado la categoría máster femenina de 10 kilómetros en el Maratón Gunsan Saemangeum.

La atleta cursaba estudios de posgrado e investigaba semiconductores para inteligencia artificial en KAIST. (Instagram/Yoo Ji-won)

Su última publicación en Instagram data del 4 de octubre, cuando compartió su tiempo en una carrera reciente de 10 kilómetros. Tras conocerse su muerte, la cuenta se llenó de mensajes de despedida. “Cada vez que la veía correr en un video, pensaba que era una corredora increíble. La recordaré por mucho tiempo”, escribió una seguidora en los comentarios.

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Entre quienes la despidieron se encuentra Bummy, amigo y creador de contenido sobre running, quien también participaba en el evento.

“Cerca de la meta del Seoul Race vi que se juntaba una multitud y pensé que alguien se había lastimado. En cuanto crucé la línea, te busqué en el podio de premiación, pero entonces llegó esta noticia inquietante y comencé a sentir una realidad que no quería creer. Dejé todo y corrí al hospital con la esperanza de verte una última vez, pero lamento mucho no haber podido estar a tu lado hasta el final”, escribió el atleta amateur en Instagram.

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El caso de Yoo se suma a otros episodios de muertes de creadores de contenido vinculados al mundo del running. En septiembre de 2024, el tiktoker Caleb Graves falleció tras completar la media maratón de Halloween de Disneyland, cuando colapsó al cruzar la meta y fue trasladado a un hospital.