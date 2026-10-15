Altair Rodríguez, la productora dominicana que imita al bosque para cultivar cacao: agroecología y compostaje urbano

Altair Rodríguez, una productora dominicana que lleva la lógica del bosque al cultivo de cacao (Foto cortesía Centro de Comercio Internacional)

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El Día Internacional de las Mujeres Rurales se conmemora el 15 de octubre y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) incluyó a Altair Rodríguez entre los perfiles de mujeres vinculadas con el agro. La entidad destacó su trabajo en agroecología, agroforestería regenerativa y compostaje urbano en República Dominicana.

Rodríguez desarrolla su actividad a partir de una premisa: los sistemas agrícolas pueden reproducir parte de la dinámica de los bosques. Desde Finca Tierra Negra, promueve un modelo de producción de cacao que combina árboles, cultivos y especies que cumplen distintas funciones dentro de una misma parcela.

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La FAO señaló que su trabajo apunta a la resiliencia frente al cambio climático, la protección de la biodiversidad y el fortalecimiento de la producción sostenible. También resaltó su tarea de difusión de conocimientos entre agricultores, estudiantes y comunidades.

La agricultura sintrópica como método para imitar al bosque

En una entrevista con el programa Panorama Agropecuario, Rodríguez explicó los principios de la agricultura sintrópica, metodología desarrollada en Brasil.

(Foto cortesía Centro de Comercio Internacional)

“Es una especie de decodificación de cómo funcionan la naturaleza y los bosques”, sostuvo la especialista. Según explicó, el método ordena una serie de principios para que la agricultura pueda imitar procesos naturales, entre ellos la sucesión de especies que transforma un suelo expuesto en un ecosistema más complejo.

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Para Rodríguez, el sistema permite asociar plantas y cultivos en el tiempo y el espacio, de acuerdo con su función dentro de cada etapa de desarrollo. “Usar entonces las plantas, nuestros cultivos, que también ocupan distintos niveles de sucesión, para asociarlos en el tiempo y también en el espacio” es parte de esa lógica, afirmó.

En su finca, esa estrategia se expresa a través de la siembra conjunta de cacao con especies arbóreas. “Yo tengo entre cacao y cacao una jaca, una teca y un cedro”, detalló.

Más árboles entre los cacaotales

El modelo contempla una mayor densidad de árboles que la de los cacaotales convencionales. Algunas plantas se retiran con el paso del tiempo, según su comportamiento y el desarrollo de las demás especies.

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(Foto cortesía Centro de Comercio Internacional)

Rodríguez explicó que la siembra puede realizarse mediante semillas o plántulas de bajo costo. Ese factor resulta central para sostener plantaciones densas y evaluar qué árbol se adapta mejor a cada sector de la finca.

“Para poder sembrar a densidad, yo tengo que tener un costo de reproducción y de siembra muy, muy, muy bajito”, indicó. La productora agregó que ese mecanismo exige experiencia para observar cuáles son las especies que prosperan en cada terreno.

Según su criterio, un sistema de cacao bajo estos principios debería contar, al menos, con un árbol por cada planta de cacao. La densidad arbórea es mayor que en los cacaotales tradicionales, aunque no todos los ejemplares permanecen hasta la etapa final del cultivo.

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Agroecología, especies nativas y economía circular

La especialista mencionó que existen otros proyectos de agricultura sintrópica en el país. Entre ellos citó a Campo Real, en Bonao, y a Quisqueya Permacultura, en Las Galeras de Samaná, iniciativa que identificó como una de las pioneras en esta práctica desde hace cerca de ocho años. (Foto cortesía Intracen.org)

Rodríguez definió su trabajo dentro de la agroecología, que describió como una forma de agricultura en armonía con la naturaleza. En ese enfoque, las especies nativas e introducidas se integran de acuerdo con las condiciones del terreno y los objetivos productivos.

Durante la entrevista, mencionó una planta conocida de forma local como guayaba de indio. La presencia de estas especies forma parte de una estrategia que busca diversificar las parcelas y recuperar relaciones ecológicas que suelen quedar fuera de los modelos de monocultivo.

Además de Finca Tierra Negra, Rodríguez fundó Tierra Urbana, una empresa de compostaje urbano en República Dominicana. De acuerdo con la FAO, el emprendimiento transforma residuos orgánicos en recursos para la regeneración de los suelos y la agricultura sostenible.

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La especialista mencionó que existen otros proyectos de agricultura sintrópica en el país. Entre ellos citó a Campo Real, en Bonao, y a Quisqueya Permacultura, en Las Galeras de Samaná, iniciativa que identificó como una de las pioneras en esta práctica desde hace cerca de ocho años.