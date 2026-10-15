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El petróleo WTI subió 3% tras el desplome de las reservas estadounidenses

La Administración de Información de Energía reportó una reducción semanal de 8,6 millones de barriles, muy por encima de las previsiones de Reuters y Bloomberg, mientras las exportaciones se mantuvieron robustas

El barril de petróleo West Texas Intermediate cerró en 97,97 dólares mientras que el barril de Brent cotizó en 105,92 dólares. (EFE/str)
El barril de petróleo West Texas Intermediate cerró en 97,97 dólares mientras que el barril de Brent cotizó en 105,92 dólares. (EFE/str)
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Los precios del petróleo cerraron este jueves con resultados dispares: el barril West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, avanzó un 3,03% hasta 97,97 dólares, impulsado por una caída pronunciada de las reservas de crudo estadounidenses. En contraste, el Brent del mar del Norte, referencia internacional, retrocedió 0,13% y cerró en 105,92 dólares, tras haber superado brevemente la barrera de los 106 dólares durante la sesión.

La divergencia entre ambos contratos se explica, en parte, por los distintos plazos de vencimiento de los futuros: el Brent más negociado corresponde a entregas en diciembre, mientras que el WTI se referencia a noviembre, lo que vuelve al crudo estadounidense más sensible a los riesgos geopolíticos inmediatos, según explicó John Kilduff, analista de Again Capital, a la agencia AFP.

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Caída de inventarios en Estados Unidos sostiene al WTI

Las reservas comerciales de crudo en Estados Unidos se desplomaron 8,6 millones de barriles durante la semana que finalizó el 9 de octubre, hasta ubicarse en 415,6 millones de barriles, según informó la Administración de Información de Energía (EIA). El dato superó ampliamente las expectativas del mercado: la encuesta de Reuters anticipaba una reducción de apenas 288.000 barriles, mientras que el consenso de Bloomberg proyectaba incluso un leve aumento de 150.000 barriles.

Las exportaciones de crudo de Estados Unidos se mantuvieron en torno a los 4,57 millones de barriles diarios. (extrayendo crédito…)
Las exportaciones de crudo de Estados Unidos se mantuvieron en torno a los 4,57 millones de barriles diarios. (extrayendo crédito…)

En cuanto a los inventarios de destilados, también mostraron un descenso la semana pasada, mientras que las existencias de gasolina registraron un aumento, de acuerdo con el reporte de la EIA.

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Ataques en el estrecho de Ormuz y escalada entre Arabia Saudita y los hutíes

El conflicto en Oriente Medio mantiene una prima de riesgo geopolítico sobre el mercado. Los rebeldes chiíes hutíes de Yemen reivindicaron nuevos ataques contra Arabia Saudita, entre ellos un edificio y una refinería de la petrolera saudí Aramco, además de un ataque contra el aeropuerto internacional Rey Khalid de Riad, la capital saudí.

La violencia también alcanzó el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz. La Autoridad Marítima Portuaria de Singapur confirmó que un portacontenedores con bandera singapurense se hundió tras ser alcanzado por proyectiles el martes, mientras que otro buque de similares características sufrió daños en un ataque diferenciado. Un granelero también se hundió en incidentes separados cerca de la vía navegable, según informaron el miércoles fuentes marítimas.

Desde el domingo, al menos diez buques han sido atacados en el estrecho de Ormuz o en sus inmediaciones, de acuerdo con datos de seguridad difundidos el miércoles. Irán ha señalado que intensifica los ataques en respuesta al bloqueo estadounidense de sus puertos y a las sanciones más severas impuestas el mes pasado contra el país.

Las reservas comerciales de crudo en Estados Unidos disminuyeron en 8,6 millones de barriles durante la última semana reportada. (EFE/EPA/FILIP SINGER)
Las reservas comerciales de crudo en Estados Unidos disminuyeron en 8,6 millones de barriles durante la última semana reportada. (EFE/EPA/FILIP SINGER)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que si Irán logra construir armas nucleares podría atacar Oriente Medio y la costa oeste de Estados Unidos, y calificó a sus líderes de “gente loca”.

En ese contexto, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) estimó que la demanda mundial de petróleo caerá 2,5 millones de barriles diarios (mb/d) interanuales en el cuarto trimestre de 2026 y 2,6 mb/d en el conjunto del año, a medida que la guerra con Irán restringe la disponibilidad de combustibles, dispara los precios y deteriora las perspectivas económicas.

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