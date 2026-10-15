Guatemala aprueba jornadas flexibles para docentes de educación extraescolar

Diferentes modalidades de formación en Guatemala ejemplifican el nuevo sistema de jornadas flexibles para la educación extraescolar aprobado por el Ministerio de Educación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Ministerio de Educación de Guatemala aprobó el Acuerdo Ministerial 4327-2026, que habilita jornadas laborales flexibles para docentes y personal técnico docente del Subsistema de Educación Extraescolar, con turnos diurnos, mixtos o nocturnos y actividades durante fines de semana. La medida busca adaptar la atención educativa a personas que no accedieron a la escolaridad regular, sin alterar las prestaciones ni los límites legales de trabajo.

La disposición fue firmada el 9 de octubre por la ministra de Educación, Anabella María Giracca Méndez, y entró en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario de Centro América. Su alcance incluye al personal nombrado, contratado o asignado a los distintos programas de educación extraescolar del país.

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El acuerdo prevé que las jornadas puedan distribuirse en días y horarios distintos de los tradicionales, según las necesidades del servicio educativo. Esa flexibilidad comprende turnos de día, de noche o combinados, siempre que no excedan la jornada máxima fijada por la legislación laboral vigente.

El Ministerio de Educación de Guatemala emite el Acuerdo Ministerial 4327-2026 para regular las jornadas y horarios flexibles del personal docente y técnico del subsistema extraescolar. (Radio TGW)

Turnos adaptados a las condiciones de cada comunidad

El Subsistema de Educación Extraescolar atiende procesos formativos en jornadas intermitentes, espacios comunitarios y modalidades presenciales, semipresenciales, de alternancia y a distancia. La normativa considera que los esquemas tradicionales de horario no respondían a las características de la población atendida ni a las condiciones territoriales de los programas.

La organización de cada jornada deberá considerar factores sociales, laborales, culturales, geográficos y territoriales. El objetivo es favorecer la permanencia de los estudiantes y la culminación de sus procesos educativos.

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Las Direcciones Departamentales de Educación serán responsables de autorizar los horarios diferenciados, en coordinación con las dependencias técnicas y con la planificación institucional. La distribución del tiempo de trabajo tendrá que responder prioritariamente a las necesidades educativas de cada población.

La nueva regulación alcanza al Programa de Educación para Adultos por Correspondencia (PEAC), las Modalidades Flexibles para la Educación Media, el Programa Nacional de Educación Alternativa (Pronea), los Núcleos Familiares Educativos para el Desarrollo (Nufed) y los Centros Municipales de Formación y Capacitación Humana (Cemucaf).

También se aplicará a los programas que se creen en el futuro bajo las distintas modalidades de entrega educativa. El acuerdo comprende, por lo tanto, servicios desarrollados de forma presencial, semipresencial y a distancia.

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La posibilidad de trabajar sábados, domingos u otros días considerados inhábiles estará condicionada a las necesidades del servicio. En esos casos, el personal deberá recibir un descanso compensatorio dentro de la misma semana o conforme a la organización institucional.

Límites laborales y controles para evitar excesos

Ninguna programación institucional podrá obligar al personal a superar la jornada máxima legal. El artículo 9 del acuerdo prohíbe expresamente los excesos de horario, excepto en los casos contemplados por la legislación aplicable.

La Dirección General de Educación Extraescolar (Digeex) deberá establecer los lineamientos para registrar, controlar y verificar el cumplimiento de las jornadas laborales. Esas directrices tendrán en cuenta la flexibilidad de las actividades educativas y las condiciones de los territorios donde se prestan los servicios.

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La normativa aclara que no crea nuevas prestaciones laborales ni modifica la relación de trabajo existente. Su función es ordenar la distribución de la jornada para garantizar la continuidad, pertinencia y adecuada prestación de la educación extraescolar.

La implementación será gradual y progresiva. La Digeex deberá coordinar las acciones administrativas, técnicas y operativas con la Dirección de Recursos Humanos y las Direcciones Departamentales de Educación, con el fin de aplicar los nuevos horarios sin interrumpir los servicios ni afectar los derechos laborales del personal.

Las jornadas y horarios que ya estaban autorizados antes de la entrada en vigor del Acuerdo Ministerial 4327-2026 conservarán su validez hasta que sean revisados. Si corresponde, deberán adecuarse a las nuevas disposiciones.

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El régimen tendrá carácter transitorio y funcionará como una medida complementaria hasta que entre en vigor el Reglamento de la Ley de Educación Nacional. Los casos no previstos serán resueltos por el Despacho Ministerial, que podrá delegar las acciones en el Viceministerio de Educación Extraescolar y Alternativa, a cargo de Carlos Aldana.