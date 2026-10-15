Dominio del idioma inglés: un reto ante el empleo remoto en Panamá

Cuatro estudiantes jóvenes leen y toman notas en libros de texto de nivel avanzado de inglés dentro de una biblioteca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Panamá se sitúa en el puesto 70 entre 123 países en el índice de dominio del inglés de EF English Proficiency Index (EF EPI).

El ranking se basa en habilidades de comprensión lectora y auditiva del inglés como lengua extranjera, y en América Latina la nación canalera obtuvo el puesto 15 de 20, detrás de Honduras, Guatemala y Costa Rica.

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Se destaca que hoy día los oficios que se pueden hacer a distancia, como finanzas y tecnología, son los que más inglés exigen.

En Panamá, se indica que el uso del idioma anglosajón varía de acuerdo con la función que se realice.

Por ejemplo, quienes trabajan en estrategia y gestión de proyectos marcan 551 y los de servicio al cliente, 546 Contabilidad y finanzas queda en 437, el puntaje más bajo de la lista, reseña la publicación especializada Nexos.

Una joven realiza trabajo remoto en una computadora portátil mientras escribe código informático en su escritorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Señala que negocios y finanzas es uno de los grupos que la consultora McKinsey marca a la vez como remotos y de alta exigencia de inglés.

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Para un contador panameño, agrega Nexos, subir de nivel abre un mercado que hoy, en buena parte, queda fuera de su alcance.

Diversos gremios locales, además de la Universidad Tecnológica de Panamá, el Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE) y el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) propusieron un programa de inglés técnico para logística, durante el reciente Foro Nacional para la Competitividad.

De acuerdo con la propuesta, llevar a una persona al nivel que pide una multinacional toma de 12 a 18 meses.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Banco Mundial estiman que cerca de 600,000 empleos de Panamá están expuestos a la IA generativa, pero solo 4% tiene potencial de automatización completa.

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Un teléfono inteligente con una aplicación de finanzas digitales se ubica junto a un documento impreso sobre regulación macroeconómica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro 12% podría aumentar su productividad y 15% queda en una zona cuyo resultado dependerá de cómo se incorpore la tecnología.

La exposición describe tareas que la IA puede tocar, lo que según se indica no significa que el puesto desaparezca.

A manera de ejemplo, se indica que un analista puede automatizar un primer borrador, una clasificación o un resumen y conservar el juicio, la relación con el cliente y la responsabilidad sobre la decisión.

La oportunidad es mayor que el riesgo de sustitución: por cada empleo panameño con potencial de automatización, hay tres con potencial de aumentar productividad. El grupo más grande dentro del 31% continúa sin desenlace definido.

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Nexos señala que el patrón regional se concentra en empleos urbanos, formales, mejor pagados y con más educación.

Una falla geográfica separa a un operador de tecnología avanzada en una zona próspera de un grupo de trabajadores tradicionales que observan con preocupación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En promedio, apunta que las mujeres tienen el doble de exposición a automatización que los hombres, por su mayor presencia en labores administrativas y de oficina.

Finanzas, seguros y administración pública aparecen entre los sectores con mayor potencial de automatización. Educación, salud y servicios personales se inclinan más hacia el aumento de productividad, porque una parte de sus tareas puede acelerarse mientras la atención y la decisión permanecen en manos humanas.

Al actualizar su índice global en 2025, la OIT llegó a una conclusión similar: uno de cada cuatro trabajadores está en una ocupación con algún grado de exposición, pero la transformación del puesto es más probable que su eliminación completa.

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También hay un freno práctico: hasta la mitad de los puestos que podrían ganar productividad en América Latina carece de acceso suficiente a computadora o internet en el trabajo. La brecha digital puede retrasar tanto el beneficio como la disrupción.

La decisión para el trabajador es identificar qué tareas repetitivas puede delegar y cuáles requieren criterio propio. Para la empresa, el punto de partida es medir tiempo, errores y calidad antes y después de introducir una herramienta.