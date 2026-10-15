República Dominicana apuesta a exportar talento: Los servicios modernos como nueva fuente de dólares

República Dominicana impulsa la exportación de servicios modernos de tecnología, inteligencia artificial y centros de servicios compartidos. REUTERS/José Luis González

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República Dominicana quiere sumar una nueva fuente de divisas a su economía: la exportación de servicios modernos vinculados a la tecnología, los centros de servicios compartidos y la inteligencia artificial. La apuesta surge en un momento de expansión de las ventas externas de servicios, aunque el turismo conserva el mayor peso dentro de esa actividad.

El informe Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe 2026, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), proyecta que las exportaciones dominicanas de servicios subirán de $14.435 millones en 2025 a $17.404 millones en 2026, un aumento del 21%. El avance ubicaría al país entre los de mayor crecimiento del Caribe.

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La previsión se apoya en la continuidad del turismo y en la recuperación de los viajes internacionales. A la vez, el documento identifica una oportunidad para que República Dominicana incremente su presencia en actividades que pueden prestarse a distancia y venderse a otros mercados, como la tercerización de procesos empresariales, el desarrollo de software, los servicios financieros, el análisis de datos y los contenidos digitales.

La CEPAL proyecta que las exportaciones dominicanas de servicios alcanzarán los 17.404 millones de dólares en 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los servicios modernos buscan ganar espacio junto al turismo

La CEPAL define como servicios modernos a los rubros empresariales, profesionales, financieros, audiovisuales, creativos, informáticos y de investigación y desarrollo. Son actividades intensivas en conocimiento que pueden proveerse desde un país a clientes ubicados en otro, sin necesidad de trasladar mercancías.

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En América Latina y el Caribe, estos servicios crecieron más de 3.5 veces entre 2005 y 2024. Pese a ese aumento, la región conserva una participación de apenas 2% de las exportaciones mundiales de servicios modernos.

Para República Dominicana, el desafío pasa por ampliar una oferta que hoy depende en gran medida de los viajes, la hotelería y el turismo. El país cerraría 2026 con $17.895 millones en exportaciones de bienes, según las estimaciones de la CEPAL, mientras que sus ventas de servicios alcanzarían $17.404 millones. Esa cercanía muestra el peso que ya tiene el sector dentro de la economía externa dominicana.

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El informe señala que el país prioriza la atracción de inversiones en centros de servicios compartidos, tercerización de procesos empresariales, dispositivos médicos, centros de datos, inteligencia artificial e industrias creativas y digitales.

El régimen de zonas francas otorga exenciones tributarias a las empresas de tecnología y desarrollo de software. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Zonas francas, formación y centros de datos

La estrategia tiene un punto de apoyo en el régimen de zonas francas. La legislación dominicana contempla exenciones tributarias para actividades instaladas bajo ese esquema, que abarca empresas de externalización de procesos, tecnología de la información, centros de contacto y desarrollo de software.

La CEPAL advierte que los incentivos fiscales no definen por sí solos la instalación de este tipo de inversiones. Las empresas también consideran la disponibilidad de trabajadores capacitados, la conectividad digital, la estabilidad regulatoria y la protección de datos.

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En ese escenario, la formación de talento aparece como un factor central. República Dominicana desarrolla el Centro de Excelencia en Inteligencia Artificial de República Dominicana (CEIA-RD) junto con NVIDIA y cuenta con el Digital HUB de Google. Según el informe, ambas iniciativas apuntan a formar a más de 1,000 especialistas durante 2026.

El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) también figura entre las instituciones que pueden aportar capacitación técnica, idiomas, certificaciones y habilidades digitales. La CEPAL destaca que las ocupaciones vinculadas a inteligencia artificial, ciberseguridad, programación y gestión de datos requieren actualización continua por la velocidad de los cambios tecnológicos.

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Las importaciones dominicanas de servicios, por su parte, pasarían de $5.647 millones en 2025 a $5.955 millones en 2026, un crecimiento de 15%. El dato refleja una mayor demanda de transporte, viajes, tecnología y servicios empresariales contratados en el exterior, mientras el país busca desarrollar proveedores locales capaces de participar en esas actividades.