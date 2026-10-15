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Arabia Saudita acusó a Irán de alentar la escalada de los rebeldes hutíes y respaldar sus ataques

El viceministro Rayed Krimly sostuvo que Teherán suministra armas y entrenamiento al grupo yemenita, pese a contactos directos sin avances para resolver una guerra reactivada en julio tras años de conflicto

La milicia hutí desmintió el ataque hacia Medina y reafirmó la exclusión de las ciudades sagradas de sus acciones (Europa Press)
La milicia hutí desmintió el ataque hacia Medina y reafirmó la exclusión de las ciudades sagradas de sus acciones (Europa Press)
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El Gobierno de Arabia Saudita acusó a Irán de “alentar la escalada” de los hutíes en Yemen y sostuvo que Teherán continúa armando, entrenando y respaldando al grupo, mientras aumentan los ataques contra aeropuertos, instalaciones petroleras y posiciones gubernamentales yemenitas.

La acusación fue formulada por Rayed Krimly, viceministro saudita de Diplomacia Pública, durante una conferencia virtual. El funcionario afirmó que la reciente ofensiva de los hutíes contó con respaldo iraní y vinculó esa asistencia con el incremento de las operaciones contra territorio saudita. “Pensamos que la escalada iniciada por los hutíes en esta última fase del conflicto está alentada por Irán”, declaró.

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Krimly también señaló que Irán “continúa armando, entrenando y apoyando a la milicia hutí en violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU”. Arabia Saudita mantuvo contactos directos con Teherán, aunque el funcionario indicó que esos intercambios no derivaron en concesiones para una salida al conflicto.

El representante saudita afirmó además que los hutíes rechazaron una reunión en Mascate propuesta al comienzo de la escalada con mediación de Omán.

La tensión creció en Arabia Saudita desde principios de octubre, cuando los hutíes atacaron en 20 ocasiones el aeropuerto internacional de Riad, según informó la coalición militar liderada por el reino. El portavoz de esa fuerza, Turki al Malki, pidió el fin inmediato de las operaciones contra blancos civiles. “Los hutíes deben cesar de inmediato todas las operaciones terroristas dirigidas contra civiles e instalaciones civiles, incluidos aeropuertos, puertos, instalaciones petroleras e infraestructura”, sostuvo.

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El sábado anterior, un ataque contra el aeropuerto de Riad dejó 13 muertos, de acuerdo con autoridades sauditas. Tras ese episodio, se registraron nuevas explosiones en la capital. Los hutíes mantuvieron sus amenazas contra la aviación y las terminales aéreas sauditas, aunque excluyeron a La Meca y Medina de sus objetivos.

Los rebeldes hutíes atacaron el aeropuerto de la capital de Arabia Saudita con un misil balístico

Yahya Saree, portavoz militar hutí, afirmó que el espacio aéreo y los aeropuertos sauditas permanecían expuestos a ataques por las operaciones militares de Riad en Yemen. “Quien ataca nuestro país no debe esperar que lo saludemos”, escribió. También reiteró que las ciudades sagradas quedarían fuera de sus acciones: “Advertimos a todas las compañías de navegación aérea que el espacio aéreo y los aeropuertos de Arabia Saudita no son seguros, con excepción del espacio sagrado sobre La Meca y Medina”.

La coalición saudita comunicó el jueves que interceptó y destruyó un misil de crucero sobre la región de Medina, en el oeste del país. El anuncio no precisó el origen del proyectil. Los hutíes rechazaron de inmediato cualquier responsabilidad y calificaron la versión de Riad como una “mentira descarada y flagrante”.

“Las fuerzas armadas yemenitas confirman que no realizaron ninguna operación hoy contra territorio saudita y que las afirmaciones del enemigo saudita sobre un ataque contra Medina son una mentira descarada y flagrante”, escribió Saree. El grupo recordó que previamente prometió no atacar Medina ni La Meca.

La escalada también golpeó a Yemen. Los hutíes lanzaron misiles contra el palacio presidencial de Al Maashiq, en Adén, sede del gobierno yemenita reconocido internacionalmente. Fuentes militares gubernamentales informaron que el ataque dejó cuatro muertos y diez heridos. Residentes de la ciudad dijeron que escucharon explosiones, mientras una columna de humo se elevó desde el complejo.

Los hutíes aseguraron que apuntaron contra la sede de operaciones militares dirigida por oficiales sauditas y contra depósitos de armas dentro del recinto. Las fuerzas gubernamentales también denunciaron el lanzamiento de varios misiles balísticos contra Marib, ciudad del centro de Yemen situada en una zona estratégica por sus recursos petroleros.

Desde 2015, los hutíes combatieron contra las fuerzas del Gobierno de Yemen, respaldadas militarmente por Arabia Saudita (REUTERS/Khaled Abdullah)
Desde 2015, los hutíes combatieron contra las fuerzas del Gobierno de Yemen, respaldadas militarmente por Arabia Saudita (REUTERS/Khaled Abdullah)

La coalición liderada por Arabia Saudita respondió con bombardeos contra Saná, bastión de los hutíes. El enfrentamiento entre ambas partes se reactivó en julio, tras años de guerra. Riad intervino militarmente en Yemen en 2015 en respaldo del gobierno, luego de que los hutíes tomaron amplias zonas del país, incluida la capital.

En el terreno, las fuerzas gubernamentales enfrentaron dificultades para recuperar áreas bajo control hutí. El grupo reforzó su presencia en Taiz, la tercera ciudad yemenita, mientras el gobierno pidió una intervención urgente de Naciones Unidas para levantar el cerco sobre esa zona. La canciller yemenita, Afrah al-Zouba, advirtió que la situación afectó a más de cuatro millones de personas y reclamó la reapertura de rutas para civiles, alimentos, combustible y agua.

El Programa Mundial de Alimentos, organismo de la ONU, informó que los combates impidieron asistir a unas 800.000 personas. El Comité Internacional de la Cruz Roja alertó que hospitales y centros de salud quedaron desbordados por un aumento sin precedentes de heridos de guerra.

En medio de los ataques, la Unión Europea aplazó la cumbre con los países del Golfo prevista para el 24 de octubre en Riad. El encuentro debía reunir a representantes europeos y del Consejo de Cooperación del Golfo, bloque regional integrado por seis monarquías de la península arábiga. También fueron postergados otros actos en la capital saudita, incluidos tres partidos de fútbol programados para esa semana.

(Con información de AFP y AP)

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