Vicepresidente salvadoreño sobre el “modelo Bukele”: “Yo no creo que sea exportable para ningún otro país”

El vicepresidente de El Salvador advierte por qué trasladar el modelo de seguridad de Bukele a otros países no funcionaría (Captura de video, cortesía Eduardo Feinmann)

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Félix Ulloa, el vicepresidente de El Salvador, afirmó que la política de seguridad impulsada por el gobierno de Nayib Bukele no debe replicarse de manera automática en otros países. “Yo no creo que sea exportable ni para Argentina ni para ningún otro país”, sostuvo durante una entrevista con Eduardo Feinmann en Buenos Aires.

Ulloa llegó a la Argentina para participar de la Asamblea de la Organización de los Estados Americanos (OEA). En ese marco, defendió la estrategia de seguridad aplicada en su país contra las pandillas y planteó que cada Estado debe adaptar las políticas a sus propias condiciones.

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“El Salvador comparte su experiencia y da la oportunidad de que se estudie nuestro proceso. Luego, cada país podrá tomar las medidas que considere oportunas”, dijo. Advirtió además que los “ensayos mecánicos” que trasladan estrategias de una nación a otra “no funcionan”.

Interés de otros gobiernos en las cárceles de máxima seguridad

El vicepresidente se refirió al Centro de Confinamiento del Terrorismo, conocido como CECOT, la prisión de máxima seguridad construida durante la gestión de Bukele para alojar a acusados y condenados por delitos vinculados con pandillas y terrorismo.

Desde el CECOT hasta la declaración de guerra a las pandillas, Ulloa detalló los pilares de una ofensiva que redujo los homicidios y atrajo solicitudes de asistencia técnica de otros Estados de la región (Captura de video, cortesía Eduardo Feinmann)

Según explicó, el establecimiento cuenta con más de siete controles de seguridad y recursos tecnológicos para realizar audiencias judiciales a distancia. También remarcó que fue instalado en una zona rural, a más de 100 kilómetros de la capital salvadoreña y lejos de centros urbanos.

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Ulloa señaló que la ubicación busca evitar problemas de circulación durante las visitas y, sobre todo, impedir que los detenidos mantengan contacto con estructuras criminales fuera de la cárcel. “Las cárceles se habían convertido en los cuarteles generales de los cabecillas”, afirmó.

El funcionario también mencionó que el Gobierno de Costa Rica pidió asistencia técnica a El Salvador para la construcción de una prisión de alta contención destinada al crimen organizado. De acuerdo con Ulloa, el nuevo establecimiento costarricense tendrá capacidad para 5.100 reclusos considerados de alta peligrosidad.

La estrategia salvadoreña frente a las pandillas

Durante la entrevista, el vicepresidente describió el escenario que, según dijo, recibió la administración de Bukele en junio de 2019. Aseguró que los dos gobiernos anteriores dejaron un saldo de 41.000 salvadoreños asesinados en una década.

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Ulloa señaló que, en 2015, el Instituto de Medicina Legal registró 6.656 homicidios. También sostuvo que las pandillas imponían restricciones a la circulación de los habitantes en distintas comunidades y extorsionaban a comercios, empresas de transporte y pequeños emprendedores.

“El Estado había perdido soberanía”, planteó el vicepresidente, quien definió a esas estructuras como un poder paralelo. Según su relato, el Ejecutivo declaró la guerra a las pandillas bajo una interpretación del derecho internacional humanitario.

El funcionario afirmó que la ofensiva contra esos grupos permitió reducir los niveles de violencia y sentar las condiciones para una etapa de crecimiento económico, inversiones y expansión de servicios públicos.

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Sin modelo trasladable a la Argentina

Consultado sobre la visita de funcionarios argentinos a El Salvador, Ulloa recordó que la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich viajó al país centroamericano junto a integrantes de su equipo para conocer el sistema de seguridad salvadoreño.

También mencionó solicitudes de información de otros gobiernos y dijo que la experiencia de El Salvador despertó interés internacional. Pese a ello, insistió en que ningún país debería trasladar la estrategia sin considerar su realidad institucional, política y social.

“Exportar modelos no funciona”, reiteró. “Cada país podrá tomar las medidas que considere adecuadas”.

La reelección indefinida de Bukele, defendida por el vicepresidente

Ulloa también se refirió a la reforma constitucional que habilitó la posibilidad de que el presidente salvadoreño pueda presentarse a elecciones sin un límite de mandatos. Para el vicepresidente, la continuidad o la alternancia deben depender de la decisión de los votantes. (Captura de video, cortesía Eduardo Feinmann)

Ulloa también se refirió a la reforma constitucional que habilitó la posibilidad de que el presidente salvadoreño pueda presentarse a elecciones sin un límite de mandatos. Para el vicepresidente, la continuidad o la alternancia deben depender de la decisión de los votantes.

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Recordó que Bukele obtuvo el 54% de los votos en su primera elección presidencial y el 85% en los comicios de 2024. “Es el pueblo el que decide”, sostuvo al defender los cambios aprobados por la Asamblea Legislativa.

El funcionario afirmó que los partidos tradicionales perdieron respaldo tras gobernar El Salvador durante tres décadas. Según indicó, la falta de representación opositora en el Congreso responde al resultado electoral y no a una restricción para la presentación de candidaturas.