Pacientes con epilepsia necesitan medicamentos tras sismo de 7.5 grados que sacudió a Panamá

Un adulto sostiene dos comprimidos en la palma de su mano mientras manipula un frasco de vidrio destapado sobre una mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Pacientes que sufren de epilepsia están necesitando donaciones para la compra de medicamentos especiales, luego de que quedaran desabastecidos tras el terremoto de 7.5 grados que el sábado afectó a Panamá.

Estos personas requieren de la ayuda para poder garantizar la continuidad de sus tratamientos, indicó la Fundación Luces Panamá.

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La fundación busca entregar al menos tres meses de tratamiento a las personas que perdieron sus pertenencias o sufrieron daños estructurales en sus viviendas y que podrían enfrentar dificultades para acceder a sus medicamentos durante los próximos meses, señaló Marie Millard, representante de la fundación, a la televisora local TVN.

La iniciativa prioriza a pacientes de entre 0 y 15 años, aunque la fundación también hizo un llamado a personas de otras edades que viven con epilepsia en las provincias de Veraguas, Los Santos y Herrera, quienes debido a las afectaciones del terremoto podrían tener dificultades para mantener sus tratamientos.

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La epilepsia puede aparecer a cualquier edad y por diferentes causas.

Una infografía detalla la epilepsia focal, el tipo más común en adultos, abordando sus causas, síntomas según el lóbulo cerebral afectado, niveles de conciencia, el impacto del sueño y pautas de primeros auxilios ante una crisis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Factores genéticos, complicaciones antes o durante el nacimiento, lesiones cerebrales, infecciones o alteraciones en el cerebro pueden estar relacionadas con su aparición, aunque en algunos casos la causa no llega a identificarse.

Sobre las manifestaciones clínicas, se tiene que pueden ser distintas dependiendo del tipo de crisis epiléptica.

Entre los síntomas más comunes se encuentran las convulsiones, movimientos bruscos involuntarios, mirada fija, desmayos repentinos, confusión temporal, sensación de desconexión, hormigueos y pérdida de memoria breve.

El hecho de que actualmente entre el 40% y el 50% de la población de pacientes con epilepsia no tenga acceso a medicamentos, ha hecho que la fundación tenga como objetivo crear un Banco de Medicamentos de Emergencia, con el que los pacientes puedan suplir sus necesidades de medicación y obtener el tratamiento que merecen.

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Se explicó que este programa desempeña un papel fundamental en el apoyo a más de 1,400 familias a nivel nacional, muchas de ellas de forma recurrente, garantizando que niños, niñas y adolescentes de todas las provincias de Panamá que viven con epilepsia puedan acceder a los medicamentos necesarios para su tratamiento.

En 2025 aumentaron los casos de epilepsia en la consulta externa del Hospital Dr. Rafael Hernández L., en la ciudad de David, provincia de Chiriquí, en su mayoría en adultos mayores de 60 años. (CSS)

También se buscan los mecanismos para facilitar la accesibilidad de los pacientes, principalmente de atención en el Hospital del Niño, a los medicamentos adecuados.

De esta manera, la fundación indica que se logra mantener la estabilidad de vida de estos niños para un mejor desarrollo de sus actividades diarias, reduciendo así el ausentismo escolar.

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A inicios de 2025 se dio a conocer un notable aumento en casos de epilepsia en la consulta externa del Hospital Dr. Rafael Hernández L., de la Caja de Seguro Social en la ciudad de David, provincia de Chiriquí, en su mayoría en adultos mayores de 60 años.

Esta enfermedad, que presenta un comportamiento en forma de U, inicia con un pico elevado en la infancia, seguido de una disminución en la edad joven y un nuevo ascenso después de los 60 años, sigue apareciendo en muchos pacientes, explicó en su oportunidad el galeno Carlos Valderrama, jefe del servicio de neurología de dicho nosocomio.

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“Es crucial entender que la epilepsia no se limita a las convulsiones generalizadas que, comúnmente, asocia la población; de hecho, las crisis focales que, generalmente, son no motoras, son las más frecuentes y suelen estar mal diagnosticadas”, agregó el especialista.

Un científico revisa los resultados de una resonancia magnética. (gacetamedica.com)

Describió que la epilepsia es un fenómeno clínico que abarca un espectro de síntomas y no debe ser reducida a la imagen tradicional de convulsiones.

Reiteró que a inicios del año de referencia se ha notado un repunte en la epilepsia, especialmente en pacientes con enfermedades neurodegenerativas, como las cerebrovasculares, que son cada vez más comunes en adultos mayores.

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“Hay pacientes que acuden por atención después de la suspensión o falta de medicación, esto los lleva a presentar crisis epilépticas y terminar en crisis severas que requieren cuidados intensivos e incluso intubación en casos críticos”, agregó el médico.