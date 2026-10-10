“Creaba un espacio íntimo en medio de una producción enorme”, así resumió Scarlett Johansson el método de Robert Redford

Scarlett Johansson recordó la paciencia y el método de trabajo de Robert Redford en "El hombre que susurraba a los caballos" como una influencia para su debut de directora

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Scarlett Johansson recordó la influencia que Robert Redford tuvo en sus primeros años como actriz y explicó que la paciencia del director fue una referencia para su propio debut detrás de cámara. La intérprete, que trabajó con él cuando era niña en El hombre que susurraba a los caballos, evocó la forma en que el cineasta la acompañaba durante el rodaje de una producción de gran escala.

La reflexión surgió en una entrevista publicada por Sensacine, a propósito de la nueva etapa de Johansson como directora. Redford murió en septiembre de 2025 a los 89 años, después de una carrera que combinó actuaciones, dirección y producción.

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Redford dirigió a Johansson en uno de sus primeros papeles relevantes

Johansson comenzó su recorrido profesional en 1994, cuando participó en North. Dos años más tarde obtuvo su primer papel protagonista y, desde entonces, construyó una filmografía que abarca más de tres décadas entre producciones independientes, dramas, comedias y franquicias de gran alcance.

Uno de esos primeros trabajos fue El hombre que susurraba a los caballos, película dirigida y protagonizada por Robert Redford. El largometraje, estrenado en 1998, situó a Johansson junto a figuras ya consolidadas de Hollywood y la expuso a una dinámica de producción muy distinta a la de sus primeras apariciones.

La actriz interpretó a Grace MacLean, una adolescente que atraviesa las consecuencias físicas y emocionales de un accidente a caballo. Redford encarnó a Tom Booker, el entrenador capaz de establecer una conexión especial con los animales, mientras que Kristin Scott Thomas dio vida a la madre del personaje de Johansson.

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El largometraje "El hombre que susurraba a los caballos" se estrenó en 1998 y reunió a la actriz con figuras de Hollywood

Para Johansson, aquella experiencia dejó aprendizajes que mantuvo presentes durante su carrera. En especial, destacó la atención que Redford dedicaba a los intérpretes, incluso en escenas desarrolladas dentro de una producción con múltiples exigencias técnicas y logísticas.

Johansson destacó el método de trabajo del actor y cineasta

“Se centraba muchísimo en los actores”, recordó Johansson en declaraciones recogidas por Sensacine. La intérprete señaló que Redford se detenía a explicarle el recorrido narrativo de su personaje antes de filmar, una práctica que le permitía comprender el contexto emocional de cada escena.

“Era muy paciente y se tomaba el tiempo necesario para ponerme en situación: dónde estaba mi personaje en ese momento, qué había ocurrido y de dónde venía dentro de la historia”, relató. Según explicó, el director reconstruía con ella el camino de la trama hasta el punto específico que debían rodar.

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Johansson consideró que la paciencia del director resultó clave en su etapa de formación frente a las cámaras

La actriz consideró que ese acompañamiento fue determinante en una etapa en la que todavía se estaba formando frente a las cámaras. “Me contaba la historia completa hasta llegar a ese punto. Fue de gran ayuda”, afirmó.

También subrayó el contraste entre la dimensión del proyecto y la cercanía que Redford conseguía generar con los actores. Johansson describió que, pese al movimiento habitual de una filmación de ese tamaño, el director encontraba la manera de crear un espacio de trabajo más contenido para cada intérprete.

La experiencia reaparece en su debut como directora

El recuerdo de Redford volvió a cobrar relevancia mientras Johansson presentó La extraordinaria vida de Eleanor, su primera película como directora. La actriz vinculó las enseñanzas de aquel rodaje con las decisiones que enfrenta ahora desde el otro lado de la cámara.

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“Creaba un espacio íntimo en medio de una producción enorme y abrumadora”, sostuvo sobre el método de Redford. Para Johansson, esa capacidad de atender a los actores sin perder de vista la maquinaria general de una película fue una revelación durante su infancia.

La carrera de la actriz continuó después por caminos muy diversos. Se convirtió en una de las caras centrales del Universo Cinematográfico de Marvel gracias a su papel como Natasha Romanoff, también conocida como Viuda Negra, y participó en títulos como Lost in Translation, Match Point, Historia de un matrimonio y Jojo Rabbit.

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Johansson asumió el papel de Natasha Romanoff dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (CULTURA MARVEL STUDIOS)

En 2025 alcanzó el récord como la actriz más taquillera de la historia tras el éxito de Jurassic World: El renacer. Meses después, Zoe Saldaña pasó a encabezar esa clasificación luego del estreno de Avatar: Fuego y ceniza.

A punto de cumplir 42 años, Johansson suma experiencia como actriz y directora. Su paso por el set de Redford permanece entre las referencias que cita al iniciar esa nueva etapa profesional.