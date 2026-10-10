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El régimen de Irán condenó a muerte a 106 personas desde las protestas de enero

La organización noruega de derechos humanos Hengaw documentó las cifras en el marco del Día Mundial contra la Pena de Muerte, con 35 ejecuciones ya consumadas y 63 sentenciados en situación crítica

La ejecuciones en la horca son habituales bajo el régimen teocrático iraní (Archivo)
La ejecuciones en la horca son habituales bajo el régimen teocrático iraní (Archivo)
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El régimen de Irán condenó a muerte a 106 personas entre los detenidos tras las protestas políticas del pasado mes de enero, de los que ya ha ejecutado a 35, según datos de Hengaw, la ONG de defensa de los derechos humanos con sede en Noruega.

Según esta organización independiente dedicada a documentar y denunciar las violaciones de derechos humanos en Irán, hay otras 63 personas que corren un riesgo grave e inminente de ejecución, mientras que las condenas a muerte de otras ocho personas han sido anuladas.

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Hengaw ha hecho públicos estos datos en un informe especial con motivo del Día Mundial contra la Pena de Muerte, que se conmemora precisamente este 10 de octubre.

La ONG basa sus datos en pruebas recopiladas y verificadas por su Centro de Estadística y Documentación hasta el 9 de octubre de 2026.

El informe detalla las condenas a muerte impuestas a los detenidos en las protestas, las ejecuciones llevadas a cabo, así como los procedimientos judiciales y la situación actual de sus casos.

Las movilizaciones de enero que exigían el fin de la República Islámica fueron sofocadas tras una dura represión en la que, según las autoridades iraníes, murieron 3.117 personas, mientras que organizaciones de derechos humanos como la opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, elevan esa cifra a más de 7.000.

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Irán es uno de los países con mayor número de ejecuciones del mundo. En 2025, las autoridades iraníes ejecutaron al menos a 2.159 personas, más del doble que en 2024 y la cifra más alta registrada por Amnistía Internacional en el país desde 1981.

Misiles Zolfaghar colocados frente a una valla publicitaria con la imagen del líder supremo de Irán, el ayatollah Mojtaba Khamenei, en la plaza Baharestan, en el centro de Teherán (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH)
Misiles Zolfaghar colocados frente a una valla publicitaria con la imagen del líder supremo de Irán, el ayatollah Mojtaba Khamenei, en la plaza Baharestan, en el centro de Teherán (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH)

Irán conserva fábricas de misiles y drones

En otro orden, Irán conserva instalaciones para producir misiles y drones pese a ocho meses de bombardeos de Estados Unidos e Israel, según evaluaciones de funcionarios occidentales recogidas por Bloomberg. Esa capacidad le permitiría al régimen reponer parte de sus arsenales mientras el presidente Donald Trump posterga nuevos ataques antes de las elecciones legislativas de noviembre.

Funcionarios occidentales que hablaron bajo condición de anonimato sostuvieron que Teherán aún puede fabricar armamento para reconstituir sus reservas. Uno de ellos aseguró que el país mantiene existencias de misiles balísticos y de algunas armas antibuque, con capacidad para aumentar su número en poco tiempo. La evaluación contradice las afirmaciones de Trump y de su equipo sobre la destrucción de la capacidad militar iraní.

Esas afirmaciones habían sido contundentes: a comienzos de año, Trump sostuvo que el Ejército iraní estaba “totalmente destruido”, mientras que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, aseguró el 30 de septiembre que Washington había eliminado la “capacidad industrial militar” de Irán y “toda su base de defensa”.

Un informe de Jim Lamson, ex analista de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) e investigador del King’s College London, señaló que la ofensiva aérea probablemente degradó de forma grave y duradera buena parte de la producción iraní de misiles. Con todo, las evaluaciones occidentales indicaban en junio que Irán conservaba cerca de tres cuartas partes de las municiones que tenía antes de la guerra. Un análisis de Bloomberg Economics estimó que el país lanzó más de 4.000 misiles de crucero Shahed y al menos 2.000 misiles balísticos desde el inicio del conflicto, el 28 de febrero.

Probablemente hay menos material de alta gama disponible, pero han almacenado misiles de crucero durante años y los han ocultado”, advirtió William Alberque, investigador principal del Pacific Forum. La pausa en los ataques estadounidenses, según Becca Wasser, responsable de Defensa de Bloomberg Economics, le dio a Irán margen para recuperar y reconstruir capacidades, en un ciclo que puede prolongar el conflicto sin que ninguna de las partes alcance una ventaja definida.

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