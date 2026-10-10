Varios heridos y más de mil detenidos en una nueva marcha de las “cucarachas” en la India

Las Generación Z sigue protestando contra la Comisión Electoral en la India

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Las autoridades de Nueva Delhi desarticularon la movilización del movimiento de las “Cucarachas” contra la Comisión Electoral de la India con una operación que dejó más de 1.000 detenidos, heridos entre policías y manifestantes, y a la capital bajo un despliegue destinado a impedir cualquier marcha.

La medida alcanzó a la dirigencia del Cockroach Janta Party (CJP), incluidos Abhijit Dipke, Saurav Das y Ashutosh Ranka, y a referentes opositores como los ex jefes de los gobiernos de Delhi y Bengala Arvind Kejriwal y Mamata Banerjee.

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La ofensiva también incluyó la detención de periodistas con sus equipos y de decenas de abogados, de acuerdo con el Comité para la Protección de los Periodistas. El presidente del Tribunal Supremo Surya Kant intervino para lograr la liberación de los letrados.

Un manifestante es detenido por personal de seguridad durante una protesta del Partido del Pueblo Cucaracha que exige la renuncia del Comisionado Electoral Jefe de la India, Gyanesh Kumar, en Nueva Delhi (REUTERS/Adnan Abidi)

Más de mil manifestantes fueron detenidos por las fuerzas de seguridad indias en Nueva Delhi (REUTERS/Bhawika Chhabra)

Un manifestantes se resiste a ser detenido, mientras es sujetado por dos agentes de seguridad (REUTERS/Adnan Abidi)

La protesta cuestiona la revisión de los padrones electorales, un proceso que eliminó 130 millones de inscriptos. Sus detractores sostienen que la depuración perjudica a minorías, en especial a los musulmanes, y a sectores vulnerables, mientras que la Comisión Electoral negó irregularidades.

Más de 30.000 agentes recibieron la instrucción de impedir la marcha y las calles quedaron vacías durante la tarde, ocupadas por las fuerzas de seguridad. Altavoces instalados en postes y árboles repetían que la zona estaba bajo confinamiento y advertían sobre posibles acciones legales contra quienes intentaran concentrarse.

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Varias mujeres también fueron detenidas durante la protestas de las "cucarachas" en India (REUTERS/Adnan Abidi)

Una mujer es sujetada por cinco agentes de seguridad femeninas tras ser arrestada en el marco de las protestas contra la Comisión Electoral india (REUTERS/Adnan Abidi)

La Policía informó que dos agentes resultaron heridos después de que un grupo de entre 25 y 30 manifestantes superara una barricada y les arrojara piedras. En otro operativo, un manifestante fue visto con una herida sangrante en la cabeza dentro de un furgón policial, mientras otros exigían que fuera trasladado a una ambulancia.

El despliegue había comenzado antes de la convocatoria. El viernes, más de 20.000 policías fueron enviados al centro de la capital, donde también se interrumpió el acceso a internet y se cerraron varias estaciones de metro, según la agencia Press Trust of India.

Solo un grupo reducido de manifestantes consiguió acercarse el sábado a la zona de la concentración, según constató un periodista de la AFP.

El personal de seguridad intenta impedir que un manifestante baje del autobús policial tras ser detenido (REUTERS/Priyanshu Singh)

El partido de las "cucarachas" continúan sus movilizaciones en la India para manifestarse en contra de la Comisión Electoral (EFE/EPA/VIJAY PANDEY)

Cientos de miles de personas se movilizaron en Nueva Delhi para exigir la renuncia del jefe de la Comisión Electoral de India (REUTERS/Sharafat Ali)

Ajinkya Shinde asumió la portavocía del CJP tras el arresto de la cúpula del movimiento. Desde allí pidió a los simpatizantes mantener la movilización: “Donde los detenga la policía, conviertan ese lugar en su Jantar Mantar”.

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El partido acusó al primer ministro Narendra Modi de perseguir a quienes cuestionan al presidente de la Comisión Electoral Gyanesh Kumar. “Para salvar a su amigo traidor, el dictador ha declarado la guerra a sus propios ciudadanos”, afirmó la organización.

Miembros de las fuerzas de seguridad forman en el recinto donde una protesta reclama la renuncia del director de la comisión electoral, en Nueva Delhi (AP Foto/Manish Swarup)

Modi no se pronunció públicamente sobre la marcha. Un portavoz del Bharatiya Janata Party (BJP) la calificó de “fracasada” y aseguró que fue un intento de “unas pocas fuerzas anárquicas” para “mantener cautiva a la India”.