Copa Airlines amplía cambios y reembolsos por el terremoto en Panamá y advierte de más retrasos

Copa Airlines anunció medidas especiales para los pasajeros afectados por las interrupciones de vuelos ocasionadas por el terremoto y sus réplicas en Panamá. REUTERS/Enea Lebrun

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Copa Airlines anunció la ampliación de su política de cambios, créditos y reembolsos para los pasajeros afectados por las interrupciones de vuelos ocasionadas por el terremoto del viernes 9 de octubre en Panamá.

La medida se produce mientras el Aeropuerto Internacional de Tocumen continúa aplicando suspensiones temporales de sus operaciones cada vez que se perciben nuevas réplicas.

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La aerolínea informó este sábado 10 de octubre que todavía enfrenta demoras prolongadas, cancelaciones y modificaciones de itinerarios, como consecuencia de los cierres preventivos del principal aeropuerto del país.

Estas interrupciones han afectado tanto a los viajeros con destino a Panamá como a quienes utilizan el Hub de las Américas para conectar con otros países.

La nueva política de flexibilidad aplica a boletos emitidos hasta el 9 de octubre de 2026 y cubre los viajes programados entre el 9 y el 14 de octubre, en cualquiera de las rutas operadas por Copa Airlines. Los pasajeros podrán modificar sus reservas sin pagar cargos por cambios ni diferencias tarifarias.

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El Aeropuerto Internacional de Tocumen suspende temporalmente los despegues y aterrizajes cuando se perciben réplicas, mientras sus equipos verifican las condiciones de seguridad. (Cortesía: Panamá Prestige)

Según las condiciones anunciadas, los vuelos podrán reprogramarse para viajar hasta el 31 de octubre de 2026. Las gestiones estarán disponibles mediante los canales de atención de la compañía y las agencias de viajes, con el objetivo de facilitar alternativas a quienes no pudieron completar sus desplazamientos según lo previsto.

La empresa también estableció que los pasajeros que decidan no viajar podrán conservar el valor de sus boletos como crédito para utilizarlos posteriormente. Esta alternativa estará disponible durante la vigencia del pasaje, sin aplicar cargos por cambio mientras se cumplan las condiciones de la política extraordinaria.

Otra de las medidas permite solicitar el reembolso de boletos que no hayan sido utilizados, así como de la parte correspondiente a trayectos pendientes en pasajes parcialmente utilizados. La posibilidad se extiende incluso a tarifas que normalmente no permiten devoluciones.

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Copa Airlines indicó que continúa proporcionando alojamiento a pasajeros afectados cuando corresponde y existe disponibilidad. También gestiona opciones de traslado mediante otras compañías aéreas cuando es posible, mientras sus equipos trabajan para restablecer progresivamente los itinerarios nacionales e internacionales.

La administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá, Gloria de León, informó sobre las afectaciones al sector turístico y las gestiones para asistir a visitantes perjudicados por las interrupciones aéreas. Cortesía

Estas medidas se producen en un momento en que la ciudad de Panamá registra una alta ocupación hotelera, una circunstancia que puede dificultar la búsqueda de alojamiento para viajeros cuyos vuelos fueron reprogramados. La aerolínea aclaró que la asistencia con hospedaje está sujeta a la disponibilidad de habitaciones.

Por su parte, el Aeropuerto Internacional de Tocumen explicó que sus operaciones continúan, pero los despegues y aterrizajes se suspenden temporalmente cuando se percibe una réplica. El procedimiento permite inspeccionar pistas, calles de rodaje, plataformas y otras instalaciones antes de autorizar nuevamente los movimientos de aeronaves.

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La administración aeroportuaria precisó que cada nuevo movimiento sísmico percibido obliga a repetir las verificaciones de seguridad, lo que puede provocar retrasos adicionales y cambios en los horarios. Los equipos técnicos mantienen estas revisiones en coordinación con las aerolíneas para garantizar la continuidad de las operaciones en condiciones seguras.

El impacto también ha alcanzado al sector turístico. La administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Gloria de León, informó que las interrupciones aéreas ocasionaron desvíos, reprogramaciones y dificultades para los visitantes, especialmente entre los pasajeros de Copa Airlines que utilizan Tocumen como punto de conexión.

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El terremoto de magnitud 7.5 que sacudió Panamá el 9 de octubre dejó daños en 426 viviendas, 419 centros educativos, 21 instalaciones de salud y nueve puentes, principalmente en las provincias de Azuero y otras zonas del interior del país. (Photo by MARTIN BERNETTI / AFP)

De León explicó que las autoridades turísticas coordinan alternativas de alojamiento para visitantes que quedaron varados debido a las interrupciones. También señaló que las primeras evaluaciones no habían identificado daños estructurales en los principales hoteles de la capital, aunque continuaban las inspecciones en establecimientos de otras regiones.

Entre los establecimientos mencionados durante el balance oficial figuraron el hotel Dos Continentes, en Coclé; Mykonos, en Santiago; y alojamientos de Playa Venao y El Sitio, en Pedasí. Las autoridades mantienen las evaluaciones para determinar el alcance de las afectaciones y las condiciones de seguridad de las instalaciones turísticas.

El terremoto de magnitud 7.5 tuvo su epicentro a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí, en la península de Azuero, y provocó daños en viviendas, centros educativos, hospitales, iglesias y vías de comunicación. El balance oficial divulgado este sábado contabilizaba 27 personas lesionadas y ninguna víctima mortal reportada.

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Mientras continúan las labores de recuperación, Copa Airlines recomendó a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos antes de trasladarse al aeropuerto. La consulta puede realizarse mediante su página web o aplicación móvil, debido a que podrían registrarse nuevas demoras y ajustes de itinerarios conforme continúe la actividad sísmica.