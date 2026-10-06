En Panamá los distribuidores de automóviles proyectan finalizar el año con 65,000 vehículos nuevos vendidos

Unos 29 bancos, instituciones de crédito y aseguradoras ofrecen opciones vinculadas con la adquisición y cobertura de los vehículos. (ADAP)

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El sector automotriz panameño prevé cerrar el año con cerca de 65,000 vehículos nuevos comercializados, lo que representaría un incremento cercano al 8% frente a 2025.

El resultado se apoya en las 41,324 unidades vendidas hasta agosto, una cifra que ya superaba en 8% el registro del mismo período del año anterior.

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La evolución reciente del sector muestra una tendencia de crecimiento que se sostiene desde años anteriores.

Las inscripciones de autos nuevos pasaron de 54,384 unidades en 2024 a 60.233 en 2025, con un aumento cercano al 10%.

El desempeño también refleja cambios en la composición de la demanda.

Según la Asociación de Distribuidores de Automóviles de Panamá (ADAP), la industria automotriz genera más de $1.500 millones anuales para la economía panameña.

Las camionetas tipo SUV ganan presencia dentro de las ventas y refuerzan un modelo de movilidad basado de forma mayoritaria en el uso del automóvil particular.

Estadísticas indican que la concentración del parque vehicular en el área metropolitana de la capital panameña agrega presión sobre la circulación urbana. El crecimiento del mercado plantea desafíos vinculados con la movilidad, el impacto ambiental y la salud pública.

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El presidente de la Asociación de Distribuidores de Automóviles de Panamá (ADAP), Raúl Civiello, señaló que el aporte del rubro excede la comercialización de unidades.

Según los datos del gremio, la industria automotriz genera más de $1,500 millones anuales para la economía panameña.

“Hablamos de una amplia cadena de valor que involucra a instituciones financieras, aseguradoras, empresas logísticas, talleres, servicios técnicos, capacitación y muchas otras actividades que generan empleo y movimiento económico”, explicó Civiello.

Cada vehículo incorporado al mercado impulsa actividades que trascienden el momento de la compra, señalan los distribuidores. (ADAP)

El dirigente sostuvo que cada vehículo incorporado al mercado impulsa actividades que trascienden el momento de la compra.

Para el representante empresarial, los resultados previstos para este año expresan el movimiento de esa red de servicios y compañías.

Civiello relacionó la evolución del mercado de vehículos con el comportamiento general de la economía nacional.

Durante el primer trimestre de 2026, Panamá registró un crecimiento del producto interno bruto de 4,8%.

El presidente de la ADAP indicó que la construcción, el comercio y la logística también registraron resultados relevantes en ese período.

Un joven de 25 años, sonriente y con las llaves en mano, celebra la adquisición de su nuevo vehículo en un concesionario. Atrás, un vendedor felicita a su acompañante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La industria automotriz forma parte de ese ecosistema”, precisó.

La actividad comercial del sector reúne a importadores, distribuidores, bancos, aseguradoras, talleres y proveedores de servicios técnicos. Esa estructura explica que el impacto económico de la industria no dependa únicamente del número de vehículos vendidos.

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“Ese es el verdadero impacto de la industria automotriz en Panamá. Una responsabilidad que como gremio asumimos con visión de futuro”, afirmó el dirigente del sector.

La expansión de las ventas convive con el reto de atender las consecuencias que genera una mayor cantidad de autos en circulación. La discusión incluye la necesidad de mejorar las condiciones del tránsito urbano y de considerar los efectos del transporte privado sobre el ambiente.

Actualmente en el país se realiza el Panamá Motor Show, que cuenta con distribuidores de unas 40 marcas y una exhibición de más de 150 modelos.

Un joven comprador examina la consola central de un vehículo nuevo dentro de un salón de exhibición en la Ciudad de Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También participan 29 bancos, instituciones de crédito y aseguradoras, que ofrecerán opciones vinculadas con la adquisición y cobertura de vehículos.

El presidente del evento, Fernando Tristán, explicó que la muestra busca acercar al público a las tecnologías disponibles y a los modelos que ingresan al mercado panameño. La propuesta contempla el contacto directo de los visitantes con representantes de las marcas.

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La exhibición incluye vehículos de combustión, híbridos y eléctricos, variedad que acompaña la diversificación tecnológica que atraviesa al sector en la región.

El evento reúne tanto a quienes buscan un vehículo nuevo como a quienes evalúan las condiciones de crédito, seguros y respaldo técnico disponibles.

La ADAP, que cumple 76 años de fundación, informó que agrupa a 37 empresas que representan a más de 50 marcas de autos nuevos con respaldo directo de sus fabricantes.

Una joven firma los documentos bancarios para adquirir un automóvil nuevo junto a una ejecutiva en un establecimiento comercial en Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reúne a compañías de distintos orígenes y posicionamientos dentro del mercado. Esa estructura sostiene una oferta comercial que combina vehículos, financiamiento, servicios técnicos y cobertura aseguradora.

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El salón anual se consolida como un punto de encuentro entre distribuidores, entidades financieras y consumidores. La convocatoria ocurre mientras el mercado proyecta un nuevo aumento de las ventas y enfrenta debates sobre el modelo de movilidad que acompaña esa expansión.