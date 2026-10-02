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Ucrania empleó por primera vez en combate el FP-7, su misil balístico táctico de fabricación propia

El presidente Volodímir Zelensky anunció el estreno del proyectil desarrollado por Fire Point, concebido como alternativa a los ATACMS estadounidenses. No se ha precisado el objetivo del disparo, y la producción en serie depende de factores que Kiev aún no ha despejado

El desarrollo de armamento propio busca superar las restricciones impuestas por Estados Unidos sobre el uso de los misiles ATACMS.
El desarrollo de armamento propio busca superar las restricciones impuestas por Estados Unidos sobre el uso de los misiles ATACMS.
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Ucrania utilizó por primera vez en combate un misil balístico táctico de fabricación nacional, el FP-7, según informó este jueves Volodimir Zelensky en sus redes sociales. El presidente ucraniano difundió un video del lanzamiento y confirmó el empleo del arma en su defensa frente a Rusia. El proyectil, apodado Pelícano, es desarrollado por la empresa Fire Point como alternativa a los estadounidenses ATACMS en un momento de demandas constantes de proyectiles desde Kiev.

El mensaje de Zelensky agradece “el resultado” y anuncia que el siguiente paso es la producción, pero no detalla qué se impactó ni con qué efecto. No trascendió cuál fue el objetivo ruso del misil mostrado en el video. En los despachos consultados tampoco consta una versión del Ministerio de Defensa ruso.

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Las características técnicas varían según la fuente. Kyiv Post cifra el alcance en hasta 200 km y la carga explosiva en hasta 150 kg. The Kyiv Independent habla de 200 kg de explosivo y 250 km.

Fire Point anunció el FP-7 y el FP-9, de mayor alcance, en septiembre de 2025, y el primer lanzamiento de prueba se produjo en febrero de 2026. La consejera delegada, Iryna Terekh, informó de unos quince ensayos y de que el misil esperaba la certificación final del Ministerio de Defensa ucraniano.

El estreno llega antes de lo previsto. En agosto, Terekh situó el primer uso en combate a finales de septiembre, cuando hasta entonces se esperaba no antes de finales de 2026. Según sus fabricantes, el FP-7 reproduce la configuración aerodinámica y los principios de control del misil soviético 48N6, que emplea el sistema antiaéreo ruso S-400, con guiado y electrónica de vuelo propios.

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Ucrania se esfuerza desesperadamente por contrarrestar los misiles balísticos de Rusia (REUTERS)
Ucrania se esfuerza desesperadamente por contrarrestar los misiles balísticos de Rusia (REUTERS)

Ucrania recibió los ATACMS en 2023, pero Estados Unidos solo le permitió usarlos en su propio territorio hasta que la Administración de Joe Biden levantó esa restricción en noviembre de 2024. Su alcance es de unos 300 km (190 millas). Que el uso de un arma dependa de la autorización de otro Gobierno es una vulnerabilidad estratégica que Kiev intenta corregir con industria propia.

La presión es también defensiva. Ucrania sufre escasez de sistemas Patriot, los únicos de su arsenal capaces de interceptar con fiabilidad los misiles balísticos rusos. Destruir lanzadores en territorio ruso reduce el número de proyectiles que Kiev debe derribar en vuelo, y esa lógica sustenta su campaña de ataques de largo alcance.

Un episodio previo añade cautela. Zelensky citó el 20 de septiembre un sistema llamado Pelican entre los empleados en un ataque contra la región de Moscú, y analistas ucranianos discreparon sobre si era el FP-7 o un dron. El anuncio de este jueves es el primero que lo identifica sin ambigüedad como misil balístico.

Fire Point, contratista privado surgido en 2023 y fabricante del dron FP-1 y del misil de crucero Flamingo, es una de las empresas de defensa más relevantes de Ucrania y también una de las más controvertidas. The Kyiv Independent informó de que la compañía es objeto de una investigación por corrupción que examina sus vínculos con Timur Mindich, allegado a Zelensky e involucrado en el mayor caso de corrupción del país, centrado en la estatal nuclear Energoatom. La empresa niega cualquier relación con Mindich y rechaza las acusaciones.

El salto a la producción tampoco está asegurado. La producción en serie del FP-7 estaba prevista para finales de 2025. En agosto, Zelensky admitió que la fabricación de misiles balísticos incluye elementos de otros países y que su despliegue masivo exigirá cooperación internacional.

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