Panamá

Panamá busca posicionarse cada vez más como el nuevo destino del turismo deportivo en América Latina

El Panama City Marathon fue certificado por World Athletics y AIMS, que le permite a los atletas clasificar al Maratón de Boston

Corredores con indumentaria deportiva y números de dorsal transitan por una avenida con rascacielos al fondo.
Un grupo de atletas compite en una maratón con los rascacielos de la Ciudad de Panamá de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un tiempo de 2:40:43 le bastó al panameño Daniel González, oriundo de la provincia de Veraguas, para imponerse en la categoría masculina del maratón de 42 kilómetros que estrenó la adidas Panama City Marathon.

La brasileña Mariana Luchezi se quedó con el segundo lugar, tras registrar 3:07:53.

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La cifra no es un dato menor. La ruta de 42 kilómetros contó con certificación de World Athletics y de la Asociación Internacional de Maratones y Carreras de Ruta (AIMS), lo que habilita a los competidores a utilizar sus marcas para clasificar al Maratón de Boston, un evento de gran prestigio deportivo.

Ese respaldo técnico convierte a la nueva prueba panameña en una opción con estándares internacionales para quienes buscan sumar tiempos oficiales rumbo a otras citas del calendario mundial del running.

La primera edición del evento, organizada por Razzpao Latam, tuvo su salida y meta en el Centro de Convenciones ATLAPA, en la ciudad capital.

"Esta primera edición de la Panama City Marathon demuestra el potencial que tiene el país para recibir competencias internacionales y seguir creciendo en el ámbito del turismo deportivo", dijo Rina Aguirre, directora de la carrera. Cedida
"Esta primera edición de la Panama City Marathon demuestra el potencial que tiene el país para recibir competencias internacionales y seguir creciendo en el ámbito del turismo deportivo", dijo Rina Aguirre, directora de la carrera. Cedida

Miles de corredores nacionales e internacionales se sumaron a una jornada que ofreció distancias de 42K, 21K, 10K y 5K, además de una carrera infantil.

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El circuito atravesó Vía Israel, la Cinta Costera y el tramo marino con vistas hacia el Casco Antiguo de la ciudad, hasta llegar al puente Torrijos Carter, en la entrada de la Calzada de Amador. Familiares, voluntarios, aliados y espectadores acompañaron animadamente el recorrido en distintos puntos de la ciudad.

Se trató de la primera edición de un maratón internacional en Ciudad de Panamá, con una ruta de 42 kilómetros certificada por World Athletics y AIMS, validación que sus organizadores reiteraron que permite clasificar al Maratón de Boston, y que combinó competencia deportiva con un fuerte despliegue de seguridad y participación masiva de corredores.

Para los organizadores, la cita deportiva representa una plataforma para proyectar al país en la región. Rina Aguirre, directora de carrera, destacó que Panamá reúne condiciones para consolidarse como destino de running en América Latina.

“Panamá reúne condiciones clave para consolidarse como un destino destacado de running en América Latina: infraestructura moderna, conectividad aérea, atractivos turísticos y una comunidad deportiva en crecimiento”, afirmó Aguirre.

Un grupo de niños y niñas con ropa deportiva corre sobre el asfalto de una calle flanqueada por rascacielos.
Un grupo de jóvenes atletas corre por una avenida de la Ciudad de Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La directora de carrera amplió que esta primera edición demuestra el potencial del país para recibir competencias internacionales.

“Esta primera edición de la Panama City Marathon demuestra el potencial que tiene el país para recibir competencias internacionales y seguir creciendo en el ámbito del turismo deportivo”, agregó.

La llegada de participantes de distintos países también generó movimiento económico en sectores vinculados al turismo, como la hotelería, la gastronomía, el comercio y el entretenimiento. Esa dinámica refuerza la conexión entre el deporte y la actividad económica local.

La organización desplegó un amplio dispositivo para garantizar el desarrollo ordenado de la prueba y el bienestar de los corredores. Más de 100 unidades de diferentes estamentos de seguridad y respuesta participaron en el operativo.

Entre los cuerpos involucrados estuvieron la Policía Nacional, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), el Servicio de Protección Institucional (SPI) y la Policía Municipal, junto a otros equipos de apoyo.

Un atleta con camiseta roja número 345 cruza la cinta de meta rodeado de público con banderas y rascacielos de fondo.
Un corredor cruza la cinta de meta con los brazos en alto durante la celebración de la Maratón de Ciudad de Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La jornada combinó competencia, entretenimiento y espíritu deportivo, con corredores de diferentes niveles y edades. Esa mezcla convirtió a la primera edición en una celebración del running panameño.

Razzpao Latam agradeció a corredores, voluntarios, patrocinadores, aliados estratégicos y autoridades que participaron del desarrollo de la competencia.

La organización manifestó su intención de seguir haciendo crecer el evento en las próximas ediciones.

Con la culminación de esta primera edición, la adidas Panama City Marathon marca el inicio de un nuevo capítulo para el running en el país. El evento, se dijo, sienta las bases para convertirse en una competencia de referencia tanto para corredores nacionales como internacionales.

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