Colleen Hoover habla por primera vez sobre el drama entre Lively y Baldoni cuatro meses después del acuerdo

Colleen Hoover se manifestó públicamente sobre la tormenta legal que sacudió la producción de It Ends with Us y aseguró que, pese al turbulento conflicto entre los protagonistas Blake Lively y Justin Baldoni, su orgullo por la película permanece intacto.
“Siento empatía por todos. Como autora, estaba —y sigo estando— muy orgullosa de esa película. Creo que hicieron un trabajo excelente”, declaró Hoover, de 46 años, a Variety durante una entrevista publicada el miércoles 23 de septiembre, en la que promovía Verity, su próxima adaptación cinematográfica.
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De la denuncia por acoso al acuerdo extrajudicial: un año y medio de batalla legal entre Lively y Baldoni
La escritora explicó que su contacto con el film se produjo antes de que la disputa entre Lively y Baldoni saliera a la luz pública. “Vi la película terminada antes de que todo eso sucediera, o de que supiera que iba a suceder, ¡así que estaba orgullosa de la película! Y todavía lo estoy. Fue un gran éxito”, afirmó. En ese sentido, elogió por separado las actuaciones de Lively, Baldoni y Brandon Sklenar, el tercer protagonista del filme.
El conflicto comenzó en diciembre de 2024, cuando Lively, de 39 años, presentó una denuncia por acoso sexual contra Baldoni, de 42, acusándolo de mala conducta en el rodaje de la adaptación de la novela de Hoover de 2016 y de haber orquestado una campaña de desprestigio en su contra. Según la denuncia, Baldoni propició un ambiente de trabajo hostil al insistir en escenas íntimas sin coordinador de intimidad y al compartir de forma reiterada contenido y comentarios de índole sexual que la actriz le había pedido que cesara.
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El equipo del director, que negó todas las acusaciones, habría respondido a las quejas formales de Lively con una estrategia de descrédito activa incluso antes del estreno del filme, utilizando tácticas de astroturfing en redes sociales para construir una imagen negativa de la actriz.
Baldoni contraatacó con una demanda de 400 millones de dólares por difamación e incumplimiento de contrato contra Lively, su marido Ryan Reynolds y otros implicados. Esa contrademanda fue desestimada en junio de 2025, tras lo cual el propio Baldoni la retiró de forma voluntaria.
Mientras tanto, el proceso acumuló revelaciones que mantuvieron al caso en primer plano: mensajes de texto filtrados, testimonios de otras mujeres que trabajaron en el rodaje, declaraciones en sede judicial —con Baldoni presentándose por sorpresa en la comparecencia de Lively en julio de 2025— y una orden de confidencialidad que el juez aprobó a pedido de la actriz para frenar la filtración de materiales probatorios.
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El juicio, inicialmente fijado para marzo de 2026 y luego aplazado al 18 de mayo, nunca llegó a celebrarse. El 4 de mayo, los abogados de ambas partes confirmaron en un comunicado conjunto que habían llegado a un acuerdo. “El resultado final, la película It Ends With Us, es motivo de orgullo para todos los que trabajamos para hacerla realidad”, expresaron.
Ya zanjado el caso, un juez concedió de forma parcial la solicitud de Lively de más de 8 millones de dólares en honorarios de abogados y costas procesales, y ordenó a Baldoni y su empresa, Wayfarer Studios, que abonaran poco más de 400.000 dólares.
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Hoover centra su atención en el éxito del filme y el estreno de Verity
Con la vista puesta en el futuro, Hoover dijo a Variety que el éxito de taquilla de It Ends with Us —adaptación de su novela de 2016— es “en lo que me concentro” y agradeció que esa trayectoria les permitiera llegar a una nueva producción. La autora también indicó que no controla los derechos cinematográficos de la secuela, It Starts with Us, pero que apoyaría una eventual segunda película si se concretara.
Su próximo proyecto, Verity —basado en su thriller de 2018 del mismo nombre—, llega a los cines el 2 de octubre protagonizada por Anne Hathaway, Dakota Johnson y Josh Hartnett, bajo la dirección de Michael Showalter. “Estoy realmente muy emocionada por este estreno como nunca antes. Con las anteriores sentí muchos nervios, por diversas razones, pero con esta es pura emoción”, concluyó la escritora.
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