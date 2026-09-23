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Recorrieron más de 4.000 kilómetros y le brindaron una chance a su especie: la curiosa travesía de 3 perros salvajes en África

Un estudio publicado en Ecology documentó el desplazamiento de tres machos de Lycaon pictus, que atravesaron Zambia durante meses hasta instalarse en una nueva zona de reproducción, en lo que los investigadores consideran el mayor recorrido jamás registrado para un mamífero terrestre del continente

Tres perros salvajes africanos sobre hierba seca en un paisaje de sabana con árboles y el sol poniente al fondo.
El desplazamiento de los Lycaon pictus constituye el viaje más largo documentado para un mamífero terrestre africano (Imagen Ilustrativa Infobae)
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En una travesía que aún sorprende a los científicos, 3 machos de perro salvaje africano (Lycaon pictus) recorrieron 4.126 kilómetros a través de Zambia tras abandonar su manada y lograron establecerse en una nueva zona de reproducción.

La investigación publicada en la revista Ecology buscó conocer cómo esta especie en peligro de extinción atraviesa territorios modificados por la actividad humana cuando se separa de sus grupos de origen. Las rutas incluyeron escenarios con carreteras, asentamientos y trampas de alambre colocadas para la caza furtiva.

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Según el artículo divulgado en Phys.org, el trayecto fue registrado en 2025 mediante collares que enviaban datos de ubicación y monitoreado por investigadores del Programa de Carnívoros de Zambia y la Universidad Estatal de Montana.

Los collares permitieron seguir la búsqueda

Mapa de Zambia con marcadores de colores, zonas protegidas achuradas, escala gráfica y la figura de un perro salvaje en la leyenda
Los investigadores monitorearon el recorrido de los perros salvajes africanos mediante collares con datos de ubicación (Gentileza, estudio Movimientos extraordinarios que conectan ecosistemas distantes realizados por perros salvajes africanos (Lycaon pictus), publicado en Ecology)

El equipo encabezado por Scott Creel, de la Universidad Estatal de Montana, recibió la información enviada por los dispositivos. Esto permitió reconstruir las trayectorias de los animales, calcular sus desplazamientos y comprobar si encontraban pareja o se incorporaban a otros grupos.

Los ejemplares tenían 3 años al dispersarse. Antes de diseminarse, esa manada tenía 18 adultos y cachorros, y los grupos formaban parte de una cohorte de 19 crías que llegaron a la adultez.

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La separación ocurre habitualmente cuando los perros salvajes son jóvenes y buscan un sitio donde reproducirse. En ese proceso, pueden cruzar grandes extensiones entre zonas protegidas, aunque enfrentan amenazas que aumentan fuera de los parques nacionales.

Las trampas de alambre marcaron el destino de varias hembras

Tres licaones avanzan entre la hierba seca de la sabana iluminada por la luz dorada del atardecer.
Las carreteras, los asentamientos, los atropellos y los conflictos por ganado amenazan a los perros salvajes fuera de los parques nacionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una primera travesía comenzó en 2021, cuando 3 hembras salieron juntas y avanzaron más de 2.300 kilómetros durante 11 meses. Sin embargo, ninguna consiguió unirse a una nueva manada.

Una de las hembras que inició el desplazamiento murió al caer en una trampa de alambre. Los investigadores desconocen qué ocurrió con las otras 2, aunque plantean que también pudieron haber quedado atrapadas.

Otro grupo salió de Kafue en 2025 y estaba formado inicialmente por 4 hembras, pero el número descendió rápidamente a 3. Una de ellas recorrió 1.899 kilómetros antes de morir, probablemente en una de esas trampas utilizadas para capturar fauna silvestre.

El equipo considera que una segunda hembra también quedó atrapada, mientras que el destino de la tercera no pudo determinarse. Estos dispositivos representan un riesgo para animales que no son el objetivo de los cazadores furtivos, entre ellos los perros salvajes.

El viaje conectó Kafue con el valle de Luangwa

Un perro salvaje africano de pelaje moteado corre sobre la tierra seca levantando polvo con el cielo del atardecer de fondo.
Los perros salvajes africanos suelen dispersarse cuando son jóvenes para buscar territorios donde reproducirse (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras las hembras afrontaban esos desenlaces, 3 machos procedentes de la misma manada continuaron su recorrido. Su desplazamiento acumulado llegó a 4.126 kilómetros, antes de que consiguieran fijar un nuevo territorio en Luano el 1 de abril de 2026.

El Área de Gestión de Fauna de Luano forma parte del Ecosistema del Valle de Luangwa, un espacio distinto del lugar de partida de los animales. El asentamiento de los ejemplares cerró la travesía que los autores identificaron como la mayor registrada para un mamífero terrestre de África.

Los científicos sostienen que la capacidad de los ejemplares para cruzar ambientes adversos puede contribuir a conectar poblaciones separadas. Una metapoblación reúne grupos de una misma especie que viven en áreas diferentes, pero mantienen vínculos mediante el movimiento de individuos entre ellas.

La conservación depende de mantener conectadas las áreas preservadas

Un perro salvaje africano con pelaje moteado y grandes orejas se encuentra echado en el suelo mirando a la cámara.
Los científicos sostienen que los corredores entre áreas protegidas pueden conectar poblaciones de perros salvajes africanos y conservar su metapoblación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores indicaron que proteger los corredores entre territorios resulta necesario para conservar a esta especie a gran escala. Esos corredores son franjas de hábitat que permiten a los animales desplazarse entre áreas protegidas sin quedar aislados.

“La capacidad de los perros salvajes para desplazarse largas distancias a través de paisajes desfavorables ofrece una oportunidad extraordinaria para conservar una metapoblación funcional de un gran carnívoro en peligro de extinción a escala continental”, escribieron los investigadores.

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