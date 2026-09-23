Mundo

Estados Unidos advirtió a Irán que mantiene “opciones militares” si el régimen busca fabricar un arma nuclear

El secretario de Estado fija el programa atómico como línea roja de Washington el mismo día en que el presidente iraní defendió ante la ONU el derecho de su país al desarrollo nuclear

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habla con los medios tras reunirse con el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, en Nueva York (EEUU), el 23 de septiembre de 2026 Yuki Iwamura/Pool vía REUTERS
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habla con los medios tras reunirse con el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, en Nueva York (EEUU), el 23 de septiembre de 2026 Yuki Iwamura/Pool vía REUTERS
Guardar

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió este miércoles a Irán de que el presidente, Donald Trump, dispone de opciones militares” si Teherán persiste en su programa nuclear y en su respaldo a grupos armados en la región, lo que Washington califica de apoyo al terrorismo. Lo dijo en una conferencia ante la prensa.

Rubio situó el programa nuclear como el eje de toda la política estadounidense hacia Irán. “Irán nunca podrá tener un arma nuclear. Todo emana de ahí”, afirmó, y condicionó cualquier acuerdo futuro a que Teherán renuncie a esa ambición. Añadió que Washington transmite ese mensaje en cada contacto con los iraníes y que, para Trump, la cuestión trasciende lo político.

PUBLICIDAD

El secretario de Estado envió además un aviso a la dirigencia iraní sobre las elecciones legislativas de noviembre en Estados Unidos. Sostuvo que Teherán está “leyendo mal” el sistema político estadounidense si cree que una victoria demócrata recortaría el margen de Trump, y recordó que el presidente posee “poderes extraordinarios” como comandante en jefe. Enumeró las opciones disponibles: los “costos económicos severos y crecientes” que ya se aplican y otras militares “sobre las que no voy a especular”.

Rubio no cerró la vía diplomática. Aseguró que Trump “está abierto a un acuerdo”, aunque advirtió de que este “no va a ocurrir en una rueda de prensa” y exigirá “mucho trabajo duro durante un período”, con la participación de mediadores. Reiteró además su reparo de que los negociadores iraníes no siempre pueden comprometer al régimen, una objeción que remite a la división de poder en Irán. Ya en abril, el Gobierno civil y la Guardia Revolucionaria ofrecieron versiones contradictorias sobre si Ormuz estaba abierto.

PUBLICIDAD

Iraníes caminan junto a una valla publicitaria antiamericana que muestra una frase en persa que dice: "El ejército del diablo se ahogará en el Golfo Pérsico", en la plaza Enghelab de Teherán, Irán, el 21 de septiembre de 2026 EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Iraníes caminan junto a una valla publicitaria antiamericana que muestra una frase en persa que dice: "El ejército del diablo se ahogará en el Golfo Pérsico", en la plaza Enghelab de Teherán, Irán, el 21 de septiembre de 2026 EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

Rubio denunció también ataques iraníes contra buques comerciales en el estrecho y confirmó nuevos lanzamientos de proyectiles durante la mañana del miércoles. Afirmó que el carril sur permanece abierto gracias a la protección estadounidense y a la retirada de minas, y que esas operaciones “continuarán”. Las escoltas militares seguirán garantizando el tránsito de petróleo.

El tráfico sigue muy deprimido. Antes de la escalada cruzaban el estrecho 125 grandes buques comerciales al día, mientras que el lunes los registros preliminares contabilizaron solo dos embarcaciones de carga. El paso concentra alrededor del 20% del suministro mundial de petróleo. Washington impulsa con países árabes un proyecto de infraestructura energética para reducir esa dependencia, con una inversión inicial de USD 10.000 millones y una segunda etapa que podría superar los USD 50.000 millones.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, respondió desde la tribuna de la Asamblea General de Naciones Unidas. Reivindicó el derecho de su país a la legítima defensa y al desarrollo de su programa nuclear, y señaló a Estados Unidos como principal responsable de la inestabilidad en Medio Oriente. Afirmó que Irán no pretende fabricar armas nucleares, pero que tampoco renunciará al enriquecimiento de uranio. Esa posición choca con la exigencia de Rubio de una renuncia definitiva y sitúa el enriquecimiento como el principal obstáculo negociador.

La guerra comenzó el 28 de febrero de 2026, cuando Estados Unidos e Israel bombardearon Irán. Teherán respondió con ataques y con una obstrucción del tráfico en Ormuz que disparó los precios de la energía. El 7 de abril, Trump anunció un alto el fuego de dos semanas, tras hablar con el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, y con el jefe del Ejército de Pakistán, Asim Munir, y lo condicionó a la reapertura completa del estrecho.

La mediación paquistaní, activa desde las semanas previas, se prolongó hasta mediados de junio. Entonces los presidentes de ambos países firmaron a distancia el Memorando de Entendimiento de Islamabad, sin encuentro presidencial. Sharif afirmó que Irán garantizaría el libre tránsito por Ormuz y que Estados Unidos levantaría en 30 días el bloqueo naval a los puertos iraníes. El texto conocido reafirma que Irán no buscará armas nucleares, pero deja el destino del uranio enriquecido y el enriquecimiento para la negociación final.

Las declaraciones de este miércoles muestran que ese marco no ha zanjado el asunto central. Washington vuelve a exigir una renuncia nuclear sin matices y a respaldarla con amenazas, mientras Teherán invoca el derecho a enriquecer uranio.

Temas Relacionados

IránEstrecho de OrmuzArmas nuclearesEnriquecimiento de Uranio

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Gobierno de Australia reduce en 38.000 las visas de vacaciones y trabajo en dos años: cuáles son los cambios

La medida reduce también los permisos para la segunda extensión, que pasarán de 57.000 a 45.000, y afecta a miles de jóvenes extranjeros que combinan viajes con empleos temporales en actividades agrícolas, hoteleras y de servicios

El Gobierno de Australia reduce en 38.000 las visas de vacaciones y trabajo en dos años: cuáles son los cambios

La Unión Africana exigió máxima contención tras el aumento de los combates en Etiopía

Fuerzas del Frente de Liberación del Pueblo de Tigré ocuparon las terminales de Mekelle, Axum y Shire, retuvieron a agentes federales y provocaron la suspensión de los vuelos civiles en la región etíope

La Unión Africana exigió máxima contención tras el aumento de los combates en Etiopía

La Junta de Paz pidió 2.450 millones de dólares para comenzar la reconstrucción de Gaza

El plan de seis meses y 66 proyectos busca atraer donantes, pero depende de que Hamás se desarme y de que Israel reduzca su presencia militar, dos condiciones que hoy no se cumplen

La Junta de Paz pidió 2.450 millones de dólares para comenzar la reconstrucción de Gaza

Un tiroteo en una fiesta en Sudáfrica dejó al menos 11 muertos, incluida una mujer embarazada

Los agresores armados irrumpieron el martes por la noche en una vivienda situada al sur de Durban, dispararon contra catorce asistentes y dejaron a tres sobrevivientes hospitalizados, según informaron las autoridades

Un tiroteo en una fiesta en Sudáfrica dejó al menos 11 muertos, incluida una mujer embarazada

Una manada de 40 ballenas encendió las alarmas en Inglaterra: 6 quedaron varadas y murieron

El grupo completo fue avistado el domingo con signos de estrés cerca de la costa de Northumberland, pero al día siguiente los rescatistas hallaron a una parte de los ejemplares atrapados en terreno rocoso de la isla Coquet, según confirmó la organización British Divers Marine Life Rescue

Una manada de 40 ballenas encendió las alarmas en Inglaterra: 6 quedaron varadas y murieron
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

¿Cómo preparar caldo sonorense? platillo que el ranking global Taste Atlas califica como la mejor sopa de México

¿Cómo preparar caldo sonorense? platillo que el ranking global Taste Atlas califica como la mejor sopa de México

¿Por qué mi perro se lame las patas todo el tiempo? Causas y cuándo preocuparse

Quiénes son las jóvenes que murieron en un choque en Neuquén: confirmaron que el conductor estaba alcoholizado

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 23 de septiembre? Reportan retrasos en la L12 del Metro y suspensiones en la L4 del Metrobús

Rodrigo Lara se refirió a la aparición de Abelardo de la Espriella portando un arma en Santa Marta: “Está en terreno”

DEPORTES

Lo citaron de urgencia a la selección de Inglaterra, grabó un video con su novia y los usuarios estallaron: “Vuelve a tus vacaciones”

Lo citaron de urgencia a la selección de Inglaterra, grabó un video con su novia y los usuarios estallaron: “Vuelve a tus vacaciones”

“Que lo traigan, lo digo en serio”: el pedido desesperado por Mauro Icardi mientras define su futuro

Brillante actuación de Faustino Oro: ganó su partida y le dio el triunfo a Argentina sobre Filipinas en las Olimpiadas de ajedrez

Juicio por el crimen del ex Puma Aramburu: cuántos años de prisión pidió el fiscal para los acusados del asesinato

Qué dijo Franco Colapinto sobre la denuncia de amenazas a Pierre Gasly en las redes sociales

ENTRETENIMIENTO

Brad Pitt habla del perro con el que protagonizó ‘Heart of the Beast’: “Sus expresiones todavía me conmueven”

Brad Pitt habla del perro con el que protagonizó ‘Heart of the Beast’: “Sus expresiones todavía me conmueven”

Los easter eggs de la nueva película de ‘Resident Evil’ que los fans reconocerán de los videojuegos

Jack Haven, estrella de “Atypical”, recurre a las redes para pedir trabajo: “Estoy en una emergencia”

Del fan fiction de Star Wars al mayor estreno romántico del año en Prime Video: cómo se adaptó “La hipótesis del amor”

Larissa Brito dos Santos, modelo brasileña, fue hallada muerta en el auto de su exnovio