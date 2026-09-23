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El Senado de Italia aprobó el retorno de la energía nuclear tras casi cuatro décadas

La votación definitiva, con 81 respaldos, 51 rechazos y siete abstenciones, otorga al Ejecutivo la facultad de redactar durante los próximos 12 meses las reglas para un nuevo programa atómico

Una valla metálica con alambre de púas en la parte superior y cámaras de seguridad. Detrás, un domo blanco, una chimenea roja y blanca, y edificios industriales bajo cielo azul
El plan energético contempla la adopción de pequeños reactores modulares en reemplazo del modelo de grandes centrales del siglo pasado (Foto AP/Alessandra Tarantino)
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El Senado de Italia aprobó de forma definitiva la ley que habilitó el regreso de la energía nuclear al país, casi cuatro décadas después del abandono de las centrales atómicas tras el accidente de Chernóbil. La votación reunió 81 apoyos, 51 rechazos y siete abstenciones, y dejó en manos del Gobierno la elaboración de las normas que regularán una eventual nueva generación de reactores.

La Cámara de Diputados ya había dado su visto bueno al proyecto en junio. Con el respaldo final del Senado, el Ejecutivo de la primera ministra Giorgia Meloni recibió la delegación para preparar, durante los próximos 12 meses, los decretos que definirán las condiciones de seguridad, las autorizaciones, el tratamiento de residuos y los criterios para seleccionar los futuros emplazamientos.

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El ministro de Ambiente y Seguridad Energética, Gilberto Pichetto Fratin, calificó la aprobación como una jornada histórica y anunció que su cartera preparará los decretos de aplicación antes de que termine 2026. El funcionario situó la posible entrada en funcionamiento de las primeras plantas entre 2033 y 2034, según las previsiones transmitidas por especialistas del sector.

El plan contempla tecnologías nucleares de nueva generación, entre ellas los pequeños reactores modulares, conocidos como SMR por sus siglas en inglés. El Ejecutivo apuesta por este tipo de instalaciones en lugar de recuperar el modelo de grandes centrales que operó el país durante el siglo pasado. La futura normativa también podrá incluir la producción de hidrógeno con energía nuclear y el tratamiento del combustible utilizado.

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Pichetto Fratin sostuvo que la incorporación de generación atómica junto con las fuentes renovables permitirá ampliar la disponibilidad eléctrica para hogares y empresas. A su vez, Meloni afirmó que Italia importa electricidad generada en centrales nucleares de países vecinos y planteó que la nueva ley busca modificar esa situación mediante producción dentro del territorio nacional.

La primera ministra defendió el plan nuclear italiano (REUTERS/Guglielmo Mangiapane/File Photo)
La primera ministra defendió el plan nuclear italiano (REUTERS/Guglielmo Mangiapane/File Photo)

Los decretos deberán fijar los requisitos para la construcción, operación y cierre de las instalaciones, además de las garantías financieras y la distribución de competencias en materia de seguridad. El Gobierno también tendrá que elaborar un programa nacional sobre la energía nuclear sostenible, impulsar la investigación, formar personal especializado y desarrollar mecanismos de información pública.

Uno de los puntos centrales será la gestión de los residuos radiactivos. Italia todavía no cuenta con un depósito nacional definitivo para los materiales procedentes de su anterior programa nuclear, por lo que los residuos continúan almacenados en instalaciones temporales distribuidas en distintas zonas del país.

El ministro indicó que la regulación distinguirá dos tipos de depósitos. Por un lado, se prevé un almacenamiento temporal para las cantidades reducidas de residuos de mayor actividad, que luego podrían trasladarse a una instalación geológica cuya evaluación se desarrolla en el ámbito europeo. Por otro, el programa deberá resolver el destino de los residuos de baja y media intensidad, entre ellos materiales procedentes del desmantelamiento de antiguas centrales y desechos radioactivos de origen hospitalario.

La selección de los sitios para las plantas y los depósitos deberá incluir a los municipios involucrados. Esa instancia concentrará una parte relevante de los próximos pasos, ya que los proyectos requerirán procedimientos administrativos, análisis técnicos y definiciones sobre su aceptación territorial.

Italia operó cuatro reactores antes de cerrar su programa nuclear. El referéndum de 1987, convocado después del accidente de Chernóbil, llevó al abandono de la producción atómica en el país.

Infografía de Chernóbil con ilustración de la central nuclear dañada. Muestra cronología, cifras de víctimas, evacuados, liquidadores y mapa de la nube radiactiva en Europa.
Esta infografía resume la cronología, el impacto humano y el alcance geográfico del desastre nuclear de Chernóbil, destacando cifras clave y la dispersión radiactividad en Europa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Décadas más tarde, otro referéndum rechazó en 2011 las normas que buscaban restablecerla, luego del accidente de Fukushima en Japón.

El Gobierno justificó el nuevo rumbo con la necesidad de reforzar la seguridad energética, cubrir una demanda eléctrica que previó en aumento y cumplir los objetivos europeos de descarbonización para 2050. La electrificación de viviendas, industrias y transportes, junto con el crecimiento de los centros de datos, figuró entre los factores considerados en esa proyección.

La votación dividió al Parlamento. Fratelli d’Italia, Liga, Forza Italia y Acción apoyaron el proyecto. Italia Viva se abstuvo, mientras que el Partido Democrático, el Movimiento 5 Estrellas y Alianza Verdes e Izquierda votaron en contra.

Los bloques opositores cuestionaron la falta de definiciones sobre los costos, el financiamiento y las tecnologías disponibles. Representantes del Movimiento 5 Estrellas señalaron que algunas de las soluciones planteadas todavía no alcanzaron una disponibilidad comercial consolidada. Desde Alianza Verdes e Izquierda reclamaron precisiones sobre el presupuesto del programa y sus responsables financieros.

(Con información de AP)

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