Panamá

Embajada de China en Panamá arremete contra el embajador de Estados Unidos tras sus dichos sobre Taiwán

En una publicación en X, la misión diplomática china habló de “ignorancia” y “prejuicio”, sin nombrar al funcionario estadounidense, luego de que él cuestionara la postura de Beijing por contactos legislativos panameños con Taipéi

Tres banderas de Panamá, China y Taiwán ondean en astas de metal ante un edificio de vidrio y árboles bajo un cielo nublado.
Las banderas de Panamá, China y Taiwán ondean en astas metálicas frente a un edificio moderno y una zona arbolada. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Embajada de China en Panamá arremetió este jueves contra el embajador de Estados Unidos, Kevin Marino Cabrera, luego de que el diplomático cuestionara la reacción de Beijing frente a los contactos de diputados panameños con Taiwán.

En una publicación en X, la misión diplomática del régimen chino afirmó que “la juventud no es excusa para la ignorancia” y sostuvo que el prejuicio representa “el veneno más peligroso”. Aunque el mensaje no mencionó a Cabrera por su nombre, sí estaba acompañado de una imagen del embajador y se difundió después de sus declaraciones sobre las restricciones que China plantea ante viajes vinculados con Taiwán.

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Crítica china sobre soberanía y no injerencia

La representación de China señaló que, para algunas personas, el principio de no interferencia en los asuntos internos de otros países “nunca ha existido” y que el respeto por la soberanía y la integridad territorial se reduce a “palabras vacías”.

También describió una lógica según la cual “lo mío es mío, lo tuyo también es mío” y atribuyó esa visión a quienes pretenden actuar como si fueran “el rey del mundo”.

La publicación de la embajada china se conoció después de que el estadounidense Kevin Marino Cabrera, embajador de Estados Unidos en Panamá, calificara de “obsesión” la posición de Beijing sobre los desplazamientos relacionados con Taiwán.

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Un hombre habla desde un podio junto a las banderas de Panamá y Estados Unidos, con militares y un helicóptero en un hangar de fondo
El embajador de Estados Unidos, Kevin Marino Cabrera, habla durante la entrega de cuatro drones al Servicio Nacional Aeronaval de Panamá. (Embajada de Estados Unidos en Panamá)

Las declaraciones de Cabrera sobre las restricciones vinculadas con Taiwán

Durante un acto de entrega de cuatro drones al Servicio Nacional Aeronaval de Panamá, el diplomático estadounidense cuestionó las amenazas chinas ante la creación de un Grupo Multipartidista de Intercambio Parlamentario Panamá-Taiwán.

“No sé qué aerolínea o agencia de viajes les haya roto el corazón”, afirmó Cabrera, según informó el medio La Estrella de Panamá. El embajador añadió que la postura de China sobre esos traslados y los viajes de ciudadanos chinos le parecía “una obsesión que no es muy saludable”.

Cabrera también ironizó sobre la reacción de Beijing: “Si uno dice la palabra Taiwán tres veces se te aparece el embajador chino”, expresó.

El régimen de China elevó la presión diplomática sobre Panamá por los contactos de diputados con Taiwán y advirtió, a través de su portavoz Guo Jiakun, que cruzar la línea sobre la isla acarreará “graves consecuencias”, tras la creación de un grupo parlamentario que busca ampliar los intercambios con Taipéi. La controversia expuso diferencias entre la Asamblea Nacional y el Ejecutivo de José Raúl Mulino sobre quién conduce la política exterior.

Lin Chia-lung sonríe junto a diez legisladores panameños, acompañados por las banderas de Panamá y Taiwán y un texto en chino
Esta fue la publicación en la que el canciller taiwanés Lin Chia-lung felicitó a los integrantes de la Asamblea Nacional de Panamá por el establecimiento de un grupo de amistad bilateral. (Foto: Embajada de Taiwán)

El Gobierno panameño tomó distancia de la iniciativa legislativa y sostuvo que la política exterior corresponde al Órgano Ejecutivo y a la Cancillería, no a la Asamblea Nacional. Mulino ratificó además la adhesión de Panamá al principio de una sola China.

Los diputados que integran el grupo Panamá-Taiwán respondieron que sus vínculos con Taipéi no suponen reconocimiento diplomático ni modifican la posición oficial del país. Defendieron la posibilidad de impulsar relaciones comerciales y contactos parlamentarios con diversos actores internacionales.

El grupo parlamentario y la objeción de Beijing

La agrupación de intercambio parlamentario Panamá-Taiwán quedó formalizada el 8 de septiembre de 2026 en la Asamblea Nacional panameña. Su objetivo declarado es promover contactos con el Yuan Legislativo de Taiwán y fortalecer los vínculos comerciales.

La actividad incluyó, de forma virtual, a representantes políticos taiwaneses y legisladores de Estados Unidos, de acuerdo con reportes de medios panameños. Beijing considera que esos intercambios institucionales constituyen una interferencia en sus asuntos internos.

China y Panamá establecieron relaciones diplomáticas en 2017, cuando el país centroamericano rompió sus vínculos oficiales con Taiwán y reconoció a la República Popular China como el único Gobierno chino. Para Beijing, esa decisión fijó la base política de la relación bilateral.

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