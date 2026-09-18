Panamá

Panamá inaugura Centro de Especialidades Agropecuarias para atraer a los jóvenes hacia el campo

Mayoría de los productores están en edades comprendidas entre 45 a 65 años, de acuerdo con el Censo Agropecuario 2024

La primera generación está integrada por 100 jóvenes procedentes de distintas provincias y comarcas del país. (Mida)
La primera generación está integrada por 100 jóvenes procedentes de distintas provincias y comarcas del país. (Mida)
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El Centro de Especialidades Agropecuarias (CEAGRO AIP) comenzó sus actividades en Panamá con una primera incursión de 100 estudiantes becados y una propuesta académica centrada en la práctica.

La iniciativa busca formar a jóvenes como técnicos para áreas vinculadas con la producción, la agroindustria, la mecanización, la acuicultura y las tecnologías aplicadas al campo.

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Esta propuesta surge en momentos en que del total de 275,143 productores que hay en el país, 118,449 están en edades comprendidas entre 45 a 65 años y más, mientras que 93,405 se encuentran en el rango de menos de 21 a 44 años, según datos del Censo Agropecuario 2024.

Esta situación se agrava en el granero del país, la provincia de Chiriquí, donde de un total de 49,992 productores, unos 34,295 tienen de 45 a 65 años y más, en tanto que solo 15,649 llegan a menos de 21 a 44 años de edad.

El CEAGRO AIP fue inaugurado como un proyecto para ampliar la formación técnica superior especializada en el sector agropecuario, se indicó.

Jóvenes becados, en compañía de Eduardo Ortega Barría, secretario nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y del ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares. (Mida)
Jóvenes becados, en compañía de Eduardo Ortega Barría, secretario nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y del ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares. (Mida)

La información oficial indica que el nuevo centro pretende acercar la educación técnica a las fincas, las empresas agroindustriales y los procesos tecnológicos que inciden en la actividad agrícola y pecuaria. La propuesta apunta a que los estudiantes comprendan las exigencias del sector productivo desde el comienzo de su preparación.

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Su apertura incorpora una oferta educativa destinada a fortalecer el sector agroalimentario de Panamá. El programa contempla dos años de formación y combina conocimientos teóricos con experiencias prácticas para preparar técnicos que puedan integrarse al mundo laboral.

La primera generación está integrada por 100 jóvenes procedentes de distintas provincias y comarcas del país. El grupo recibió becas para cursar los estudios en el nuevo centro educativo.

El 70% de los estudiantes egresó de bachilleratos agropecuarios y el 30% restante proviene de bachilleratos en ciencias.

De acuerdo a su composición, la matrícula inicial cuenta con una participación equitativa de hombres y mujeres, mientras que el proyecto fue presentado como una oportunidad para jóvenes que buscan continuar su formación, desarrollar capacidades y mejorar sus condiciones de vida.

El centro promueve acuerdos académicos y de cooperación con instituciones internacionales dedicadas a la enseñanza agropecuaria, entre ellas EARTH University, de Costa Rica. (Earth)
El centro promueve acuerdos académicos y de cooperación con instituciones internacionales dedicadas a la enseñanza agropecuaria, entre ellas EARTH University, de Costa Rica. (Earth)

Durante el acto inaugural, representantes del Banco Nacional de Panamá y la Caja de Ahorros entregaron capital semilla. Ambas entidades también participaron en la asignación de las becas para los alumnos que integran la promoción inicial.

El CEAGRO AIP aplicará el principio de “aprender haciendo”, y su estructura de enseñanza incluirá 40% de contenidos teóricos y 60% de práctica.

La metodología contempla un contacto temprano con procesos productivos, herramientas tecnológicas, innovación y resolución de situaciones reales. La intención es que la formación responda a las necesidades de las actividades agrícolas, pecuarias y agroindustriales.

Las carreras y contenidos estarán orientados a la producción agrícola y pecuaria, la agroindustria y la gestión de empresas agropecuarias. También abarcarán tecnologías aplicadas al agro, mecanización y acuicultura.

El programa, según se afirmó, busca reducir la distancia entre la formación académica y las demandas de empleo. La preparación técnica estará enfocada en el uso de nuevas tecnologías, la identificación de oportunidades de mejora y el conocimiento de los procesos que sostienen la actividad productiva.

Cuatro personas, dos adultos y dos niños, cultivan hortalizas en bancales de madera rodeados de vegetación y montañas.
Una familia cultiva hortalizas en bancales sostenibles de un huerto familiar en una zona rural de Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las clases de la primera promoción comenzaron en una instalación de la Ciudad del Saber, espacio que funcionará de forma transitoria mientras se construye la sede principal del centro.

El futuro campus se levantará en un terreno de 15 hectáreas donado por el Instituto Profesional y Técnico La Pintada. El predio está ubicado en la provincia de Coclé.

La nueva infraestructura permitirá consolidar el modelo de enseñanza práctica previsto para los estudiantes. El centro busca vincular la formación con los escenarios donde se desarrolla la producción y con las empresas relacionadas con la cadena agroalimentaria.

El proyecto cuenta con cooperación técnica del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Ambas organizaciones acompañarán el desarrollo de la propuesta educativa.

El CEAGRO AIP, de acuerdo siempre con la información oficial, también promueve acuerdos académicos y de cooperación con instituciones internacionales dedicadas a la enseñanza agropecuaria. Entre ellas figuran EARTH University, de Costa Rica, la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano, de Honduras, y la Universidad Autónoma Chapingo, de México.

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