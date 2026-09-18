Estados Unidos ofreció una recompensa a quienes brinden información sobre la evasión de sanciones del régimen iraní

Edificio del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en Washington, D.C., EE. UU., 11 de julio de 2026 (REUTERS/Daniel Heuer)

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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ofrece recompensas de entre el 10% y el 30% de las multas recaudadas a denunciantes que aporten información sobre evasión de sanciones vinculadas con Irán o lavado de dinero. El programa busca obtener datos sobre las redes financieras que Teherán utiliza fuera de su territorio para movilizar fondos, comercializar petróleo y efectuar pagos.

La iniciativa figura en un boletín de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), al que tuvo acceso el medio Iran International. El organismo pidió información a ciudadanos estadounidenses y extranjeros sobre personas y entidades bajo sospecha de vulnerar sanciones de Estados Unidos o la Ley de Secreto Bancario.

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El aviso incluye a intermediarios y facilitadores iraníes que operan fuera de Irán, además de estructuras vinculadas con operaciones de lavado de dinero. La información debe derivar en acciones exitosas del Tesoro o del Departamento de Justicia que permitan recaudar más de un millón de dólares en sanciones económicas.

En esos casos, el denunciante podrá recibir entre el 10% y el 30% del dinero efectivamente cobrado. El Tesoro también señaló que puede otorgar recompensas, a su discreción, a personas vinculadas de forma directa o indirecta con el gobierno iraní o con empresas estatales.

El programa de denunciantes de FinCEN existía antes del inicio de la Operación Paria Económica, aunque el último documento concentra el pedido de información en mecanismos de financiación ilícita relacionados con Irán. A principios de 2026, la agencia difundió otro boletín sobre fraude, blanqueo de capitales e infracciones de sanciones, además de una propuesta de normas para administrar las recompensas.

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El nuevo aviso menciona operaciones relacionadas con Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Irak y China como posibles señales de evasión de sanciones. Entre los sectores y operaciones bajo atención figuran documentos de embarque sospechosos, casas de cambio, empresas fachada y transacciones con activos digitales.

Imagen de archivo de un sello de bronce en el edificio del Departamento del Tesoro, en Washington, EEUU (REUTERS/Kevin Lamarque)

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, lanzó la Operación Paria Económica el 24 de agosto. La campaña amplió el alcance de las sanciones secundarias y advirtió a compañías e instituciones financieras extranjeras que una eventual colaboración con esquemas de evasión o lavado de dinero iraníes puede afectar su acceso al sistema financiero estadounidense.

El Tesoro sostiene que la campaña apunta contra canales utilizados por Teherán para obtener ingresos por ventas de petróleo, realizar pagos, financiar adquisiciones y movilizar recursos en el exterior. Bessent promovió el programa de denunciantes en una publicación en X el lunes y sostuvo que cualquier persona con datos relevantes puede acceder a una recompensa “sin importar dónde viva o quién le pague el sueldo”. “Si ven algo, díganlo”, añadió el funcionario.

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El pedido de información surgió después de varias medidas de Washington contra estructuras financieras extranjeras que, según las autoridades estadounidenses, facilitaron el movimiento internacional de fondos iraníes.

El 4 de septiembre, el Tesoro sancionó al Golden Global Bank, con sede en Estambul, y a dos de sus filiales. Washington acusó a la entidad de facilitar transacciones por decenas de millones de dólares para la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria iraní y de colaborar con el traslado a Turquía de ingresos petroleros iraníes procedentes de China. Golden Global rechazó las acusaciones y afirmó que cumplía con la normativa bancaria vigente.

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Personal de seguridad circula en motocicletas en Teherán, Irán, el 13 de marzo de 2026 (REUTERS/Alaa Al Marjani)

En Emiratos Árabes Unidos, FinCEN aplicó otro mecanismo. El 28 de agosto propuso bloquear las operaciones en ese país del banco egipcio Banque Misr dentro del sistema financiero de Estados Unidos, tras catalogarlas como una “principal preocupación por el blanqueo de capitales”.

Según FinCEN, las sucursales de Banque Misr en Emiratos Árabes Unidos procesaron cerca de USD 1.800 millones entre enero de 2024 y junio de 2026 para 103 compañías con posibles vínculos con redes bancarias iraníes en la sombra. La propuesta solo alcanza a esas operaciones y todavía no constituye una norma definitiva.

Una investigación de Iran International publicada a principios de septiembre indicó que la red bancaria paralela iraní se extiende más allá de las instituciones sancionadas por Washington. Documentos filtrados y registros de transacciones del Banco Parsian mostraron que esa entidad iraní, bajo sanciones estadounidenses, canalizó fondos a través de 15 bancos de China y Emiratos Árabes Unidos, además de 33 empresas beneficiarias, durante siete meses.

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De esos 15 bancos extranjeros, 13 no habían recibido medidas coercitivas estadounidenses de conocimiento público por su presunto papel en esas operaciones al momento de la investigación. El medio señaló que no encontró pruebas de que las entidades bancarias de Emiratos Árabes Unidos y China participaran de forma consciente en maniobras iraníes para esquivar las sanciones de Estados Unidos.

Tras las sanciones contra Golden Global, Bessent advirtió en la red social X que las instituciones financieras “descubriendo por las malas” que Washington toma en serio la campaña contra los marginados económicos. Y sumó: “Sabemos quiénes son, sabemos dónde están”.

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El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, interviene durante una "charla informal", en el marco de la reunión de ministros de Economía y gobernadores de los bancos centrales de los países del G-20 (REUTERS/Sam Wolfe)

Días después, durante una entrevista con Real America’s Voice, el secretario afirmó que Estados Unidos mantendrá la campaña “hasta que todos dejen de negociar con este régimen”. Bessent advirtió sobre posibles consecuencias financieras para las entidades que continúen con esos vínculos.

Esta semana, ante legisladores estadounidenses, el funcionario señaló que Washington mantuvo “conversaciones privadas muy productivas” con China sobre los lazos financieros de Irán. También aludió a señales públicas de Emiratos Árabes Unidos sobre restricciones al acceso de Teherán a fuentes de financiación.

El secretario tiene prevista una reunión este fin de semana con el viceprimer ministro chino, He Lifeng, antes de las conversaciones entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping. FinCEN espera que el sistema de recompensas aporte pruebas desde las redes bancarias, comerciales y de intermediación que Estados Unidos busca investigar.

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