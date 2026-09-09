Panamá vigila un barco de 200 metros afectado por un incendio durante su recorrido entre China y Ecuador

Tres remolcadores participan en las maniobras destinadas a mantener estable la embarcación. Captura de video

Guardar

El buque Min Jiang Kou, que sufrió un incendio mientras navegaba por el Pacífico en agosto, registró un aumento de temperatura en determinadas áreas de sus cubiertas durante las operaciones de salvamento desarrolladas en aguas panameñas.

La embarcación permanece sin tripulación y sin suministro eléctrico a bordo, informó la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

PUBLICIDAD

La nueva situación fue detectada durante la noche del 7 de septiembre y está siendo atendida mediante labores de enfriamiento en las zonas afectadas. La autoridad aclaró que las circunstancias relacionadas con el incremento térmico continúan bajo evaluación técnica, por lo que no ha confirmado que se haya producido un segundo incendio.

El barco permanece bajo la asistencia de una empresa especializada que solicitó autorización para ingresar a aguas panameñas. Tres remolcadores participan actualmente en las tareas de atención, estabilización y vigilancia, mientras la AMP mantiene seguimiento sobre las condiciones de seguridad y la evolución del incidente a bordo de la nave.

PUBLICIDAD

El barco tiene capacidad para transportar hasta 7,500 vehículos distribuidos en 13 cubiertas. Tomada de Facebook

La operación tiene como objetivo controlar cualquier riesgo, estabilizar la embarcación y garantizar que pueda ser trasladada posteriormente a un astillero en Asia. Sin embargo, la fecha de ese desplazamiento no ha sido informada y dependerá de los resultados de las evaluaciones técnicas y de las condiciones de seguridad alcanzadas durante el salvamento.

El caso comenzó el 6 de agosto, cuando el Min Jiang Kou navegaba desde Tianjin, China, hacia el puerto de Manta, Ecuador. Algunos registros marítimos identifican Shanghái como punto de salida porque el buque habría pasado por esa terminal durante el recorrido, antes de continuar su travesía por el océano Pacífico hacia Sudamérica.

PUBLICIDAD

El incendio se originó en la sala de máquinas cuando la embarcación se encontraba aproximadamente a 630 millas al sur de Costa Rica, una ubicación que la AMP describió como unas 600 millas náuticas de Panamá.

Los tripulantes activaron el sistema de extinción mediante dióxido de carbono y lograron contener inicialmente las llamas. Horas después, el humo comenzó a aumentar dentro de la embarcación, por lo que el capitán ordenó evacuarla.

Los 22 marinos descendieron a los botes salvavidas, mientras el oficial permaneció temporalmente a bordo para supervisar la emergencia.

La ruta que realizaba entre China y Ecuador no requería atravesar el Canal de Panamá. Archivo

La Guardia Costera de Estados Unidos coordinó el rescate mediante un sistema internacional que localiza embarcaciones cercanas disponibles para responder a emergencias. El granelero Jin Hai Ping recogió con vida a los 22 tripulantes, mientras el buque cisterna Degu, registrado en Panamá, desvió su recorrido y permaneció en el área como apoyo.

PUBLICIDAD

Los sobrevivientes fueron trasladados hacia Akita, Japón, sin que se reportaran personas heridas. En ese momento, las autoridades tampoco identificaron contaminación o daños ambientales ocasionados por el incendio.

La compañía estadounidense Resolve Marine fue contratada para controlar la emergencia y recuperar el barco, que había quedado a la deriva sin capacidad para navegar mediante sus propios medios.

El Min Jiang Kou es una embarcación tipo Ro-Ro, denominación utilizada para los barcos en los que la carga ingresa y sale mediante rampas. Construido en 2024, mide aproximadamente 200 metros de largo, cuenta con 13 cubiertas y posee capacidad para transportar hasta 7,500 vehículos entre automóviles, camiones y maquinaria pesada.

PUBLICIDAD

La nave está registrada en las Islas Marshall y es operada por COSCO Shipping. Posee un tonelaje bruto de 72,255 toneladas y un sistema de propulsión dual que puede utilizar diésel y gas natural licuado. Hasta ahora, no se ha determinado públicamente qué originó el incendio ni si alguno de sus combustibles tuvo relación con la emergencia registrada en agosto.

La última señal del sistema de identificación automática (AIS) fue registrada hace 38 días, cuando la embarcación navegaba por aguas del Pacífico cercanas a Centroamérica. Desde entonces, los sistemas públicos de rastreo no han reportado una nueva posición del buque. Captura de pantalla

Tampoco existe información oficial sobre los vehículos que transportaba. Algunas publicaciones marítimas mencionaron que posiblemente llevaba automóviles eléctricos fabricados en China, pero esa versión no ha sido confirmada por el operador.

La ruta entre China y Ecuador se desarrolla completamente por el Pacífico y no requiere atravesar el Canal de Panamá. En consecuencia, el barco no había utilizado la vía interoceánica durante este viaje. Su ingreso a aguas bajo jurisdicción panameña respondió exclusivamente a las necesidades de estabilización y seguridad planteadas por los salvadores.

PUBLICIDAD