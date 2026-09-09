El Salvador

Zar fronterizo defiende que expire el TPS y asegura que El Salvador es mucho más seguro que nunca

El asesor de inmigración de la Casa Blanca, Tom Homan, sostuvo que las condiciones que originaron la protección ya cambiaron y vinculó la continuidad del amparo con las condiciones de seguridad en el país

El asesor fronterizo del presidente estadounidense Trump, Tom Homan, habla en directo con un medio de comunicación frente a la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 7 de marzo de 2025. REUTERS/Leah Millis
El asesor fronterizo del presidente estadounidense Trump, Tom Homan, habla en directo con un medio de comunicación frente a la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 7 de marzo de 2025. REUTERS/Leah Millis
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El zar fronterizo de Estados Unidos, Tom Homan, sostuvo este martes que El Salvador “es mucho más seguro” desde la llegada de Nayib Bukele a la presidencia, a horas de la fecha prevista para el vencimiento del Estatus de Protección Temporal (TPS) que ampara a más de 170,000 salvadoreños en territorio estadounidense.

Homan hizo sus declaraciones ante periodistas en el exterior de la Casa Blanca, mientras crece la incertidumbre entre los beneficiarios del programa migratorio. La designación vigente para los ciudadanos salvadoreños vencerá este miércoles 9 de septiembre, junto con los permisos de trabajo y la protección frente a la deportación que dependen exclusivamente de ese estatus.

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El funcionario defendió la posibilidad de que el Gobierno deje vencer el beneficio. “El TPS, estatus de protección temporal, significa que es algo temporal”, afirmó, de acuerdo con declaraciones recogidas por la agencia EFE.

Una mano sostiene una tarjeta con las siglas TPS entre las banderas de El Salvador y Estados Unidos, sobre siluetas de familias.
Una tarjeta con las siglas TPS sostenida en alto simboliza la protección migratoria para familias de El Salvador en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Homan vinculó el TPS con las condiciones de seguridad en El Salvador

El asesor de inmigración de la Casa Blanca consideró que las circunstancias que justificaron la protección para los salvadoreños ya no se mantienen. “Seamos realistas: El Salvador es un país mucho más seguro que nunca, ahora con ese presidente que tienen allá”, dijo en referencia a Nayib Bukele.

La afirmación se produjo en un momento decisivo para los beneficiarios del programa, que fue creado por el Gobierno estadounidense para dar protección temporal a extranjeros de países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otras situaciones que impiden un regreso seguro.

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La designación de TPS para los salvadoreños se remonta a los terremotos que golpearon al país centroamericano en 2001. Desde entonces, sucesivos gobiernos de Estados Unidos extendieron el beneficio, que permite a sus titulares residir y trabajar legalmente en el país mientras permanezca vigente.

Homan cuestionó esa continuidad y aseguró que el mecanismo se aplicó durante décadas más allá de su propósito inicial. “Llevo más de 40 años en esto y el TPS nunca ha dejado de renovarse, una y otra vez”, señaló. También indicó que, a su juicio, los cambios registrados en los países de origen deben tener peso en las decisiones sobre las prórrogas. “Me alegra que por fin se estén ciñendo a lo que dicta la ley: lo temporal es temporal”, agregó.

Grupo de personas de diferentes edades desciende por la escalera de un avión. Llevan maletas y cajas, algunas con la palabra USA. Al fondo, edificio de aeropuerto con la bandera de El Salvador.
La incertidumbre por la prórroga del TPS genera preocupación entre las familias salvadoreñas ante un eventual retorno al país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de 170,000 salvadoreños podrían perder su autorización de empleo

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) había indicado que tanto el TPS como los beneficios asociados vencerían el 9 de septiembre. Si esa disposición entra en vigor, los salvadoreños protegidos dejarán de contar con la autorización laboral basada únicamente en ese programa y quedarán expuestos a procesos migratorios que antes estaban suspendidos.

La medida alcanzaría a unos 170,000 ciudadanos de El Salvador, según las cifras citadas en el anuncio. Muchos de ellos viven desde hace años en Estados Unidos y han formado familias o consolidado empleos en distintas zonas del país.

La Alianza Nacional TPS celebró la decisión de un tribunal federal que frena temporalmente el retiro de permisos de trabajo para beneficiarios de TPS de El Salvador, Sudán y Ucrania. (Cortesía: Comité TPS Massachusetts)
La Alianza Nacional TPS celebró la decisión de un tribunal federal que frena temporalmente el retiro de permisos de trabajo para beneficiarios de TPS de El Salvador, Sudán y Ucrania. (Cortesía: Comité TPS Massachusetts)

Pese a sus críticas al programa, Homan evitó confirmar que la expiración se concretará este miércoles. Consultado sobre una posible extensión de última hora, respondió que no tenía información sobre esa alternativa. “Si expira, la decisión queda en manos del secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin. Y si han decidido prorrogarlo, no estoy al tanto de ello”, afirmó.

La definición corresponde al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Hasta el cierre de las declaraciones de Homan, no había una confirmación pública sobre una eventual prórroga ni sobre medidas adicionales para quienes perderían la cobertura migratoria al finalizar el TPS.

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