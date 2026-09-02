El Brent superó los USD 95 tras la reanudación de los ataques entre Estados Unidos e Irán

La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán entró en su séptimo mes y registró un segundo ataque en menos de 48 horas. (EFE/Mike Nelson)

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Los precios del petróleo Brent cerraron el miércoles con una subida del 1,04%, hasta USD 95,63 por barril, en una sesión marcada por la volatilidad extrema tras la reanudación de los ataques militares entre Estados Unidos e Irán, que mantienen restringido el tráfico en el estrecho de Ormuz y presionan al alza los mercados energéticos globales.

Los futuros del Brent oscilaron entre ganancias de hasta USD 2 por barril y pérdidas de USD 1 a lo largo de la jornada, según datos del Intercontinental Exchange (ICE) de Londres. El crudo West Texas Intermediate (WTI) cerró en USD 91,01, con un avance del 0,63%.

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El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) confirmó este miércoles que “las fuerzas de EEUU comenzaron a ejecutar ataques contra objetivos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) en Irán”, sin precisar cuáles. El organismo señaló que la acción responde a “los recientes intentos de agresión por parte del CGRI contra el transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz y contra los miembros del servicio militar estadounidense desplegados en la región”.

Se trata del segundo ataque en menos de 48 horas, tras un mes sin que trascendieran agresiones cruzadas. La guerra, que comenzó con ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra objetivos iraníes a finales de febrero, se encuentra en su séptimo mes.

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Según la Guardia Revolucionaria iraní, los bombardeos alcanzaron una casa residencial en Sirik, localidad próxima al estrecho de Ormuz, dejando varios muertos —sin precisar cuántos— y al menos 50 heridos. El CGRI advirtió además que los ataques estadounidenses “restringirán aún más el tráfico” por esa vía marítima.

Antes del conflicto, el estrecho de Ormuz concentraba aproximadamente una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado (GNL) consumidos en el mundo. Desde el inicio de la guerra, Irán ha paralizado prácticamente el tráfico marítimo en esa ruta, y naciones de todo el mundo han recurrido a reservas estratégicas y fuentes alternativas de suministro para compensar el déficit.

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El petróleo Brent subió 1,04% hasta USD 95,63 por barril por la escalada entre Estados Unidos e Irán y las restricciones en el estrecho de Ormuz. (EFE/EPA/RONALD WITTEK)

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, declaró a CNBC que más de 17 millones de barriles transitaron por el estrecho el lunes, cifra que calificó como el mayor volumen registrado desde el inicio del conflicto y cercana a los niveles previos a la guerra. No obstante, el martes solo cuatro buques de carga cruzaron el estrecho, muy por debajo del promedio de 13 embarcaciones de los últimos 10 días, según datos preliminares de la firma de análisis marítimo Kpler. Este miércoles, la Guardia Revolucionaria informó en un comunicado difundido por los medios estatales iraníes que dos petroleros chocaron con minas marinas y quedaron inmovilizados al intentar cruzar la vía.

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó este miércoles estar dispuesto a atacar a Irán “en cualquier momento”. Un día antes, en su red Truth Social, había descartado cualquier intención de presionar a Teherán para negociar: “No estoy intentando forzar a Irán a sentarse a la mesa de negociaciones”, escribió, añadiendo que un eventual acuerdo “no vale nada” para el régimen iraní.

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El crudo WTI cerró en USD 91,01 y el mercado energético operó con alta volatilidad durante la jornada, según datos del ICE de Londres. (EFE/EPA/FILIP SINGER)

El presidente chino Xi Jinping, según declaraciones recogidas por la agencia oficial Xinhua, afirmó que Pekín está dispuesto a ayudar a los países de Oriente Medio a “garantizar la seguridad” de la navegación en la región. La postura de China contribuyó a atenuar en cierta medida las tensiones en el mercado petrolero, aunque los operadores siguen sin tener claridad sobre el volumen real de hidrocarburos exportados desde el Golfo.

El analista de mercado Hani Abuagla, de XTB MENA, señaló en un comunicado remitido a EFE que los mercados permanecen atentos a la evolución de la situación en Oriente Medio “tras el resurgimiento de las operaciones militares y su posible impacto en los flujos” de suministro, y anticipó que los precios del crudo podrían continuar al alza ante nuevas escaladas.

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Los mercados bursátiles estadounidenses cerraron al alza el miércoles, recuperándose parcialmente tras tres jornadas consecutivas de pérdidas. El S&P 500 avanzó un 0,46%, hasta 7.666,82 unidades; el Nasdaq Composite ganó un 0,46%, hasta 26.219,85; y el Promedio Industrial Dow Jones sumó 299,37 puntos —un 0,56%— para cerrar en 53.066,25.

El Comando Central de Estados Unidos confirmó ataques contra objetivos de la Guardia Revolucionaria en Irán por acciones contra el transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz. (EFE/Martin Divisek)

Los sectores de tecnología y servicios de comunicación lideraron las ganancias. Nvidia subió un 3,3%, mientras que Micron Technology avanzó un 1,5%. Dell Technologies registró el mayor alza del S&P 500 con un salto del 13%, tras publicar sólidos resultados del segundo trimestre impulsados por la demanda de computación para inteligencia artificial (IA) y elevar sus perspectivas de ingresos para el año fiscal. En sentido contrario, Palo Alto Networks cayó un 10,9% pese a superar las expectativas del mercado.

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La recuperación bursátil se produce en un contexto de presiones cruzadas. La venta masiva de bonos a escala mundial continuó este miércoles, impulsada por el temor a la inflación y el creciente endeudamiento público. El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años se situó en el 4,78%, frente al 4,79% del martes, aunque acumula un alza pronunciada desde el 4,20% con que inició 2026.

La firma de procesamiento de nóminas ADP informó que el empleo en el sector privado retrocedió en agosto. El informe de empleo del gobierno correspondiente a ese mes, que se publicará el viernes, concentrará la atención de inversores y analistas. “El informe de empleo del viernes, y quizás aún más el dato de inflación de la semana próxima, tendrán un peso decisivo para determinar si los responsables de política monetaria deciden subir las tasas en septiembre”, afirmó Angelo Kourkafas, estratega global sénior de Edward Jones, en una nota de análisis.

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Los mercados asignan actualmente una probabilidad del 64% a una suba de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed) en su próxima reunión, según la herramienta CME FedWatch. La inflación se mantiene por encima del 3%, frente al objetivo del 2% fijado por el organismo. Lauren Cassidy, directora de inversiones del ETF Founders 100 en Dallas, ofreció una lectura más optimista: “Acabamos de tener una temporada de ganancias récord, con unos fundamentos excelentes impulsados por la creciente adopción de la IA”, señaló.