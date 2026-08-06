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El nivel histórico más bajo del río Danubio reveló naufragios de la Segunda Guerra Mundial y fósiles de mamut

Las intensas olas de calor y la prolongada sequía que afectan a buena parte de Europa transforman uno de los principales cursos de agua del continente, con consecuencias para el transporte, la infraestructura y descubrimientos que captaron la atención de arqueólogos

El nivel histórico más bajo del río Danubio reveló naufragios de la Segunda Guerra Mundial y fósiles
La bajante del río Danubio expuso buques de la Segunda Guerra Mundial, explosivos sin detonar y restos fósiles de un mamut lanudo (AP)
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Las olas de calor y la sequía que afectan a buena parte de Europa provocaron un descenso sin precedentes en el caudal del río Danubio, una situación que alteró el transporte fluvial, puso en riesgo infraestructuras críticas y expuso vestigios que permanecieron ocultos durante décadas e incluso milenios bajo el agua.

A lo largo de distintos tramos del segundo río más extenso del continente comenzaron a aparecer embarcaciones de la Segunda Guerra Mundial, explosivos sin detonar y restos fósiles de un mamut lanudo.

Según informó Smithsonian Magazine, la reducción del nivel del agua permitió a investigadores, autoridades y residentes acceder a zonas del lecho del río que normalmente permanecen cubiertas.

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El nivel histórico más bajo del río Danubio reveló naufragios de la Segunda Guerra Mundial y fósiles
El descenso del nivel del Danubio permitió el hallazgo de restos fósiles de un mamut lanudo en Bulgaria, uno de los descubrimientos más antiguos registrados

El fenómeno ofreció nuevas oportunidades para estudiar piezas de valor histórico y arqueológico, al mismo tiempo que evidenció el impacto que las condiciones climáticas extremas tienen sobre una de las principales vías fluviales de Europa.

Un río estratégico afectado por la sequía

Con una extensión cercana a los 2.850 kilómetros, el Danubio atraviesa diez países y desempeña un papel esencial para el transporte de mercancías, el abastecimiento energético y la actividad económica de la región. Durante este verano europeo, el caudal descendió hasta registrar mínimos históricos en distintos sectores de su recorrido.

La situación produjo consecuencias inmediatas. En Serbia, las barcazas solo pudieron transportar una parte de su carga habitual de combustible importado debido a la escasa profundidad del río.

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En Hungría y Rumania, varias centrales nucleares enfrentaron riesgos por la falta de agua del Danubio para refrigerar sus reactores (REUTERS)
En Hungría y Rumania, varias centrales nucleares enfrentaron riesgos por la falta de agua del Danubio para refrigerar sus reactores (REUTERS)

En Hungría y Rumania, varias centrales nucleares enfrentaron el riesgo de interrumpir sus operaciones por la falta de agua suficiente para refrigerar sus reactores, mientras que en Bulgaria un crucero quedó varado y obligó a evacuar a sus pasajeros.

Los buques nazis que reaparecieron después de más de 80 años

Uno de los hallazgos más llamativos ocurrió cerca de Prahovo, en Serbia, donde la bajante dejó nuevamente visibles numerosos buques de guerra alemanes hundidos durante la retirada de las fuerzas nazis en el otoño de 1944.

De acuerdo con el informe de Smithsonian Magazine, cuando el avance del Ejército Rojo soviético obligó a las tropas de Adolf Hitler a retroceder, los militares alemanes decidieron hundir deliberadamente alrededor de 200 embarcaciones para impedir que cayeran en manos enemigas y bloquear la navegación sobre el Danubio.

Cerca de Prahovo, en Serbia, reaparecieron buques de guerra alemanes hundidos en 1944 durante la retirada de las fuerzas nazis (REUTERS)
Cerca de Prahovo, en Serbia, reaparecieron buques de guerra alemanes hundidos en 1944 durante la retirada de las fuerzas nazis (REUTERS)

Más de ocho décadas después, esos restos siguen representando un obstáculo para las embarcaciones modernas, especialmente cuando disminuye el nivel del agua.

Según datos citados por Popular Science, Serbia pierde aproximadamente USD 5,75 millones al año debido a las interrupciones que estos naufragios provocan en el comercio y el transporte fluvial.

El operativo para retirar embarcaciones hundidas

Ante ese escenario, en 2024 Serbia y el Banco Europeo de Inversiones pusieron en marcha un proyecto destinado a retirar 21 barcos del lecho del río. Los trabajos exigieron medidas de seguridad extremas porque muchas de las embarcaciones todavía contenían munición.

El nivel histórico más bajo del río Danubio reveló naufragios de la Segunda Guerra Mundial y fósiles
Serbia y el Banco Europeo de Inversiones iniciaron en 2024 un operativo para retirar 21 barcos hundidos con munición del lecho del Danubio (AP)

Cualquier movimiento brusco o la exposición de los explosivos al aire podía desencadenar detonaciones. Como parte de ese operativo, al menos dos barcos terminaron enterrados nuevamente bajo el fondo del Danubio.

En un comunicado difundido en 2024, el viceministro serbio de Construcción, Transporte e Infraestructura, Aleksandar Banjac, explicó: “En el pasado, organizar una empresa de este tipo resultaba bastante complicado, pero con la tecnología y las técnicas modernas, se ha vuelto mucho más factible”.

El funcionario añadió que “es el momento oportuno, ya que el tráfico fluvial y el transporte de mercancías por el Danubio están aumentando significativamente. El río es una arteria vital para Europa, y este tramo en particular reviste gran interés para los transportistas”.

La sequía redujo el caudal del Danubio a niveles mínimos históricos, muy por debajo de los valores habituales que caracterizan al segundo río más largo de Europa (REUTERS)
La sequía redujo el caudal del Danubio a niveles mínimos históricos, muy por debajo de los valores habituales que caracterizan al segundo río más largo de Europa (REUTERS)

El descenso extraordinario del caudal durante este verano europeo podría facilitar nuevas tareas para retirar las embarcaciones que permanecen bajo el agua.

Objetos de guerra y hallazgos arqueológicos

La bajante también dejó al descubierto otros elementos históricos en diferentes puntos del Danubio. En la localidad croata de Opatovac, emergió un barco hundido que, según estimaciones, podría datar de 1937.

Las condiciones también favorecieron la actividad de aficionados a la búsqueda de objetos mediante pesca con imán. Entre los elementos recuperados figuraron un antiguo amplificador de radio y casquillos de bala correspondientes a las guerras mundiales.

Los bajos niveles del Danubio favorecieron la búsqueda de objetos históricos, entre ellos un antiguo amplificador de radio y casquillos de bala de las guerras mundiales (REUTERS)
Los bajos niveles del Danubio favorecieron la búsqueda de objetos históricos, entre ellos un antiguo amplificador de radio y casquillos de bala de las guerras mundiales (REUTERS)

Uno de esos aficionados, Zsolt Horváth, explicó a Fortune: “Que haya tan poca agua en el Danubio es una bendición para este tipo de actividad”.

En Budapest, el descubrimiento de una bomba de la Segunda Guerra Mundial obligó a las autoridades a cerrar temporalmente un puente para garantizar la seguridad mientras se desarrollaban las tareas correspondientes.

Restos de un mamut lanudo en Bulgaria

Los hallazgos no se limitaron a vestigios vinculados a conflictos bélicos. En la ribera búlgara del Danubio, vecinos localizaron restos fósiles pertenecientes a un mamut lanudo.

Tres paneles verticales muestran fragmentos de huesos en tierra fangosa y agua. Se observa una mandíbula con dientes, un hueso largo y un fragmento de colmillo
En la ribera búlgara del Danubio, especialistas identificaron una mandíbula, dos colmillos y otros restos fósiles de un mamut lanudo

Especialistas que inspeccionaron el lugar identificaron una mandíbula inferior, dos colmillos, un omóplato y una pieza ósea que podría corresponder a una costilla.

Consultado por la agencia Reuters, el director del cercano Museo Regional de Historia, Nikolay Nenov, destacó: “No lo calificaría de sensacional, pero cualquier descubrimiento de restos tan antiguos es muy importante para la ciencia”.

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